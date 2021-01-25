Сегодня состоится внеочередное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ, - украинская делегация
Сегодня, 25 января, в 16.00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр украинской делегации в ТКГ.
Украинская сторона напомнила, что утром снайпер оккупационных войск тяжело ранил украинского бойца. Также после применения террористами ПТРК поврежден один из жилых домов на линии разграничения.
"Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов соответственно отреагируют на нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных войск", - подчеркивается в сообщении украинской делегации в ТКГ.
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Виктор Потоцкий #426787
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Кирилл К #477106
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