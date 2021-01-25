За рік рівень офіційного безробіття в Україні зріс на 33%, - Держслужба зайнятості

Станом на 25 січня 2021 року 485,3 тисячі українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби, 420,7 тисячі осіб отримували допомогу з безробіття (на 136,7% більше, ніж на цю ж дату 2020 року).

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У базі даних Державної служби зайнятості налічується 44 тис. вакансій (20,5% менше, ніж на цю ж дату 2020 року).

Послугами Державної служби зайнятості протягом 2020 року скористалися 2,2 млн громадян, які шукали роботу, з них, 1,2 млн осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Допомогу з безробіття отримували 1,1 млн осіб.

На обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Диплом про вищу освіту мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу.