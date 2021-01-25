УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5042 відвідувача онлайн
Новини
2 223 20

За рік рівень офіційного безробіття в Україні зріс на 33%, - Держслужба зайнятості

За рік рівень офіційного безробіття в Україні зріс на 33%, - Держслужба зайнятості

Станом на 25 січня 2021 року 485,3 тисячі українців мають статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

За даними пресслужби, 420,7 тисячі осіб отримували допомогу з безробіття (на 136,7% більше, ніж на цю ж дату 2020 року).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петрашко підбив підсумки 2020 року: Макроекономічні показники були кращими, ніж очікувалося

У базі даних Державної служби зайнятості налічується 44 тис. вакансій (20,5% менше, ніж на цю ж дату 2020 року).

Послугами Державної служби зайнятості протягом 2020 року скористалися 2,2 млн громадян, які шукали роботу, з них, 1,2 млн осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Допомогу з безробіття отримували 1,1 млн осіб.

На обліку в Державній службі зайнятості станом на 1 січня 2021 року перебувало 459 тисяч безробітних. Диплом про вищу освіту мають 49% шукачів роботи, 34% - закінчили професійно-технічний навчальний заклад, а 17% - загальноосвітню школу.

Автор: 

безробіття (542) Держслужба зайнятості (170)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
"Кінець епохи гідності", или как там орал вiслюк...
показати весь коментар
25.01.2021 16:00
+3
А гдеж до 65 пенсию зарабатывать?
показати весь коментар
25.01.2021 16:01
+2
А для этого завезут кацапскую вакцину и проблема отпадет сама собой.
показати весь коментар
25.01.2021 16:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Кінець епохи гідності", или как там орал вiслюк...
показати весь коментар
25.01.2021 16:00 Відповісти
"Країна чудес" - стала бувальщиною...

-Україну очолюють ті, хто вважає її власною коморою!

-Державні органи - ті хто вважає народ України - безплатним матеріалом для експериментів
-Фінансові інституції та монополії - ті, хто самі "зберігають" власні кошти не в гривні і не в Україні.
- Медицину- ті хто лікує свої сім'ї і самі лікуються за кордоном
-Освіту- ті, хо своїх дітей навчають по "європах-америках"
-Культуру - безкультурні та ворожі до неї
-Безпеку - зрадники
-Прокуратуру- ті, хто не знає та не бажає знати законів
-Права громадян - "охороняють" правопорушники і криміналітет
-Боротьбу з агресором - слуги агресора
-Очолюють боротьбу з корупцією - самі злісні корупціонери
-Судді- ті , хто вважає суди власними "монетними дворами"
- Закони пишуть -"бєспрєдєльщики" і пишуть "під себе" і проти інтересів їхніх виборців
-Виборці - раби, які на виборах обирають лише "своїх" рабовласників
-Верховний Головнокомандувач ЗСУ- тричі уклоніст від служби в ЗСУ
-Начальник Генштабу - аналог фельдмаршала Паулюса
-"Гарантує" дотримання Конституції України той, кому Україна -місце тимчасового проживання, мародерства та розрабування
показати весь коментар
25.01.2021 16:10 Відповісти
А гдеж до 65 пенсию зарабатывать?
показати весь коментар
25.01.2021 16:01 Відповісти
А для этого завезут кацапскую вакцину и проблема отпадет сама собой.
показати весь коментар
25.01.2021 16:03 Відповісти
Даешь 500 000 рабочих мест!
показати весь коментар
25.01.2021 16:05 Відповісти
Чего теперь удивляться, если увеличивать тарифы и ждать, что пойдет рост экономики, это всего коснется, уже начался отток инвестиций и остановка предприятий.
показати весь коментар
25.01.2021 16:05 Відповісти
Экономика упала, безработица выросла, тарифы растут, бюджет дефицитный, но зебилы квакали весной 19-го что хуже уже быть просто не может.
Сейчас наглядно видно какие зебилы туповатые существа.
показати весь коментар
25.01.2021 16:06 Відповісти
Ну так 400 тьіщщ рабочих мест организовалося. Я ничо не попутал?
показати весь коментар
25.01.2021 16:08 Відповісти
А сколько всего безработных в стране?
А сколько "работающих" и ничего не производящих а только учитывающих, контролирующих, служащих ...
показати весь коментар
25.01.2021 16:13 Відповісти
...не кидайте в меня тапками, но если законодательно определить, что "безработный(ая)" - это не статус, а профессия... Суперпрофит!
показати весь коментар
25.01.2021 16:13 Відповісти
Свидетель Сороса? В скрепостане все ипанутые?
показати весь коментар
25.01.2021 18:04 Відповісти
Через год рост приостановится, все будут безработными.
показати весь коментар
25.01.2021 16:20 Відповісти
Люди перестають працювати тому що епоха бідності закінчилася!Нема куда гроші вже класти!
показати весь коментар
25.01.2021 16:36 Відповісти
А говорят при Зеленском нет достижений!
Тотальный рост: безработица, тарифы, коррупция.....
показати весь коментар
25.01.2021 16:37 Відповісти
Робота була при комуняках , і асьо я думаю її ніколи вже не буде.
показати весь коментар
25.01.2021 18:36 Відповісти
Любопытно, как это можно скомпоновать с 500-ми тысячами новых рабочих мест от Шмыгаля?
показати весь коментар
25.01.2021 18:44 Відповісти
а бараны в правительстве кичаться тем что заробитчан 11 лямов выезжает..
показати весь коментар
25.01.2021 20:35 Відповісти
,Зато глобальные трансы рады ,как все уродцы по стойке смирно локдаун,локдаун. Скоро от голода будут дохнуть( когда по 10 000 га земельки продадут транснациональным корпорациям) . Ибо село не вытравить ,трошки вкрасти и вкось утро будет ! Всех выбирали ,даже клоуна без команды,а человека ЕДИНСТВЕННОГО в бывшем СНГ давшего результат СААКАШВИЛИ- с его народовластие,энергией,неподкупностью - НЕТ. Хавайте. И Вову клоуна,затем ОПЗЖ торговцев оружием( Рабиновичей),пилильщиков бюджета и заводов( Боек) и т.п. Тарифы,долги,юристы и ГОЛАЯ ЖОПА с безработицей. Нарид достоен своей участи.
показати весь коментар
25.01.2021 21:07 Відповісти
Нужно создавать новые рабочие места и привлекать в страну ивестров.Тогда и безработицы не будет и пенсионный фонд будет забит под завязку.Страна должна расти и развиваться.
показати весь коментар
26.01.2021 01:01 Відповісти
 
 