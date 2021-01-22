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Новини
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Петрашко підбив підсумки 2020 року: Макроекономічні показники були кращими, ніж очікувалося

Петрашко підбив підсумки 2020 року: Макроекономічні показники були кращими, ніж очікувалося

Макроекономічні показники України виявилися дещо кращими за прогнози Кабінету Міністрів на 2020 рік.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко під час публічного обговорення проєкту Національної економічної стратегії до 2030 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Попередні підсумки 2020 року свідчать про те, що макроекономічний прогноз, який ми давали на рік справдиться, і реальні результати будуть навіть дещо кращими за сам прогноз", - сказав Петрашко.

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Міністр також зазначив, що такий безпрецедентний виклик, яким стала для економіки пандемія COVID-19, Україна долає краще, ніж багато наших сусідів з Євросоюзу. Зокрема, рівень безробіття протягом року залишався у прогнозованих межах.

"Рівень безробіття за підсумками 9 місяців 2020 року склав 9,3% при прогнозованих 9,4%, незважаючи на всі складності з розвитком ситуації на ринку праці під час локдауну", – підкреслив представник уряду.

Також міністр зауважив, що Україні вдалося уникнути дестабілізації у банківській сфері, тоді як під час попередніх криз фінансова система країни страждала в першу чергу.

"Інфляція, яку ми отримали за рік, становить 2,7%, з грудня до грудня – 5%, що відповідає прогнозам НБУ", - підкреслив Петрашко.

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Він також нагадав, що Кабінет Міністрів в умовах локдауну ухвалив широкий спектр рішень, спрямованих на збереження робочих місць, підвищення доходів населення та стимулювання економіки загалом.

Автор: 

безробіття (542) інфляція (850) економіка (928) Петрашко Ігор (170) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (266)


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Топ коментарі
+6
Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 8421
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22.01.2021 15:57
+5
Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 6696
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22.01.2021 15:52
+4
настолько хороши, что в черновцах отменили бесплатные завтраки первоклассникам-несчастная булочка с бурдой под названием чай
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22.01.2021 15:57
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Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 6696
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22.01.2021 15:52 Відповісти
Мы думали, что это дно, но снизу кто-то постучал!
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22.01.2021 15:52 Відповісти
настолько хороши, что в черновцах отменили бесплатные завтраки первоклассникам-несчастная булочка с бурдой под названием чай
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22.01.2021 15:57 Відповісти
То есть ожидания всегда ..евые, но когда так и случилось, подумали, - и так сойдет.
Чего еще ждать от зеленого болота, чвакает значит все нормально
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22.01.2021 15:57 Відповісти
наша статистика творит чудеса... над уровенем инфляции в 2,7% даже смеяться грешно... а безработицу как считаете: количество вакантных мест по поданным заявка к их общему числу? а если добавить сюда всех выехавших на посики зароботка, а если приплюсовать всех закрывшихся ФОПов?... и т.п.
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22.01.2021 15:57 Відповісти
Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 8421
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22.01.2021 15:57 Відповісти
так шо,недорабаотали ,получается? не все смогли развалить?
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Ха, мы ожидали, что будет полная жопа, но оказалось, что по итогам года жопа неполная.😂
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22.01.2021 16:00 Відповісти
Хроника одного президента
‎22.‎01.‎2021

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно попытался объяснить колоссальный всплеск внебанковской массы наличности которая на 2020 год увеличилась на 131,3 млрд грн (+34,2%) и достигла 515,7 млрд грн.
Из его путаных объяснений стало ясно две вещи, первая - скрытая эмиссия денежной массы таки реально существует (печатный станок НБУ запущен) и второе - в НБУ не знают украинского языка и вместо украинского слова "втеча" пользуются отвратительной русскоязычной калькой "бігство".
"... щодо бігства в готівку населення та бізнесу минулого року на тлі розгортання пандемічних процесів. Тобто карколомне зростання готівки спостерігалося в багатьох економіках минулого року.
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22.01.2021 16:02 Відповісти
Просто падать уже некуда.
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22.01.2021 16:14 Відповісти
Виходить що покращення і кінець епохи бідності вже настали, як і обіцяв Бубочка? Ці тварі просто знущаються і тролять народ
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22.01.2021 16:19 Відповісти
То є по вашим планам ви знищити мали більше.
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22.01.2021 16:22 Відповісти
Что, думали что ВСЕ развалится? А оказалось, что вопреки вашей тупости еще что-то уцелело.
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22.01.2021 17:09 Відповісти
Шановні !
При всій нашій українській нелюбові до влади і внутрішніх протиріччях хочу вам повідомити одну цікаву статистику.
Вперше за останні 20 років середня з/п українця стала вищою за середню з/п в Росії. Заради правдивості додам що такі показники можна констатувати виключивши зі списків Москву ну і Київ (заради добросовістності порівняння).
Далі детальніше. На грудень 2020р середня з/п українця становила 11 978 грн. Від 9 615 (Херсон) до 17 582 (Київ). Або 31 382 руб (від 25 191 до 46 065 відповідно).
Дані офіційні мінфіну https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
До речі сайт працевлаштування work.ua надає ще більш високі цифри по реальним вакансіям - до 13 000 сер.з/п. ну бог з ним - будемо користуватись офіцційною статистикою.
По Росії. На кінець 20-го року середня з/п 36 000 руб. По регіонах від 16 830 руб (6 424 грн) до 70 620 руб (Ямоло-Ненецький АО) (тобто 26 954 грн).
І без Москви і Києва 30 853 руб Росія (11 178 грн) і 11 546 Україна.

Дані з сайту https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html
Тобто в середньому все ще відстаємо від Росії 31 382 проти 36 000. Але вже далеко не так катастрофічно і якщо викинути з порівняння Київ (17 582) і Москву (25 527 грн = 66 880руб) то ми вже виграємо вперше мабуть за 20-25 років. Я б ще додав що (на наше щастя) у нас є тіньова економіка і вона нам додає ще 10-60% зарплат в залежності від регіону і форми господаоського устрою працедавця. Цього плюсу немає в РФ. Ну самі розумієте що вЗакарпатті на вказану офіційно цифру 9 300 грн/міс ніхто працювати наприклад не буде. Так що рух є !
І на додачу так для прикладу буквально кільки цифр з вказанаого вище джерела про з/п в Росії.
Рязань - 21 340 (8 145грн)
Білгород - 27 280 (10 412)

Липецьк - 24 640 (9 405)

Архангельськ - 36 850 (14 064)

Калмикія - 20 130 (7 683)

Татарстан - 27 060 (10 328)

Новосибірськ - 17 600 (6 718)

Хабаровськ - 35 200 (13 435)
В Україні розбіжності (без Києва) в принципі не значні від 9 600 до 12 000 грн.
От така .... малята.
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22.01.2021 17:14 Відповісти
 
 