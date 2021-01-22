Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось
Макроэкономические показатели Украины оказались несколько лучше прогнозов Кабинета Министров на 2020 год.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Предварительные итоги 2020 года свидетельствуют о том, что макроэкономический прогноз, который мы давали на год, сбудется, и реальные результаты будут даже несколько лучше самого прогноза", - сказал Петрашко.
Министр также отметил, что такой беспрецедентный вызов, которым стала для экономики пандемия COVID-19, Украина преодолевает лучше, чем многие наши соседи из Евросоюза. В частности, уровень безработицы на протяжении года оставался в прогнозируемых пределах.
"Уровень безработицы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 9,3% при прогнозируемых 9,4%, несмотря на все сложности с развитием ситуации на рынке труда во время локдауна", - подчеркнул представитель правительства.
Также министр заметил, что Украине удалось избежать дестабилизации в банковской сфере, тогда как во время предыдущих кризисов финансовая система страны страдала в первую очередь.
"Инфляция, которую мы получили за год, составляет 2,7%, с декабря по декабрь - 5%, что соответствует прогнозам НБУ", - подчеркнул Петрашко.
Он также напомнил, что Кабинет Министров в условиях локдауна принял широкий спектр решений, направленных на сохранение рабочих мест, повышение доходов населения и стимулирование экономики в целом.
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Чего еще ждать от зеленого болота, чвакает значит все нормально
22.01.2021
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно попытался объяснить колоссальный всплеск внебанковской массы наличности которая на 2020 год увеличилась на 131,3 млрд грн (+34,2%) и достигла 515,7 млрд грн.
Из его путаных объяснений стало ясно две вещи, первая - скрытая эмиссия денежной массы таки реально существует (печатный станок НБУ запущен) и второе - в НБУ не знают украинского языка и вместо украинского слова "втеча" пользуются отвратительной русскоязычной калькой "бігство".
"... щодо бігства в готівку населення та бізнесу минулого року на тлі розгортання пандемічних процесів. Тобто карколомне зростання готівки спостерігалося в багатьох економіках минулого року.
При всій нашій українській нелюбові до влади і внутрішніх протиріччях хочу вам повідомити одну цікаву статистику.
Вперше за останні 20 років середня з/п українця стала вищою за середню з/п в Росії. Заради правдивості додам що такі показники можна констатувати виключивши зі списків Москву ну і Київ (заради добросовістності порівняння).
Далі детальніше. На грудень 2020р середня з/п українця становила 11 978 грн. Від 9 615 (Херсон) до 17 582 (Київ). Або 31 382 руб (від 25 191 до 46 065 відповідно).
Дані офіційні мінфіну https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
До речі сайт працевлаштування work.ua надає ще більш високі цифри по реальним вакансіям - до 13 000 сер.з/п. ну бог з ним - будемо користуватись офіцційною статистикою.
По Росії. На кінець 20-го року середня з/п 36 000 руб. По регіонах від 16 830 руб (6 424 грн) до 70 620 руб (Ямоло-Ненецький АО) (тобто 26 954 грн).
І без Москви і Києва 30 853 руб Росія (11 178 грн) і 11 546 Україна.
Дані з сайту https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html
Тобто в середньому все ще відстаємо від Росії 31 382 проти 36 000. Але вже далеко не так катастрофічно і якщо викинути з порівняння Київ (17 582) і Москву (25 527 грн = 66 880руб) то ми вже виграємо вперше мабуть за 20-25 років. Я б ще додав що (на наше щастя) у нас є тіньова економіка і вона нам додає ще 10-60% зарплат в залежності від регіону і форми господаоського устрою працедавця. Цього плюсу немає в РФ. Ну самі розумієте що вЗакарпатті на вказану офіційно цифру 9 300 грн/міс ніхто працювати наприклад не буде. Так що рух є !
І на додачу так для прикладу буквально кільки цифр з вказанаого вище джерела про з/п в Росії.
Рязань - 21 340 (8 145грн)
Білгород - 27 280 (10 412)
Липецьк - 24 640 (9 405)
Архангельськ - 36 850 (14 064)
Калмикія - 20 130 (7 683)
Татарстан - 27 060 (10 328)
Новосибірськ - 17 600 (6 718)
Хабаровськ - 35 200 (13 435)
В Україні розбіжності (без Києва) в принципі не значні від 9 600 до 12 000 грн.
От така .... малята.