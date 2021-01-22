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Новости
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Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось

Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось

Макроэкономические показатели Украины оказались несколько лучше прогнозов Кабинета Министров на 2020 год.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предварительные итоги 2020 года свидетельствуют о том, что макроэкономический прогноз, который мы давали на год, сбудется, и реальные результаты будут даже несколько лучше самого прогноза", - сказал Петрашко.

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Министр также отметил, что такой беспрецедентный вызов, которым стала для экономики пандемия COVID-19, Украина преодолевает лучше, чем многие наши соседи из Евросоюза. В частности, уровень безработицы на протяжении года оставался в прогнозируемых пределах.

"Уровень безработицы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 9,3% при прогнозируемых 9,4%, несмотря на все сложности с развитием ситуации на рынке труда во время локдауна", - подчеркнул представитель правительства.

Также министр заметил, что Украине удалось избежать дестабилизации в банковской сфере, тогда как во время предыдущих кризисов финансовая система страны страдала в первую очередь.

"Инфляция, которую мы получили за год, составляет 2,7%, с декабря по декабрь - 5%, что соответствует прогнозам НБУ", - подчеркнул Петрашко.

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Он также напомнил, что Кабинет Министров в условиях локдауна принял широкий спектр решений, направленных на сохранение рабочих мест, повышение доходов населения и стимулирование экономики в целом.

Автор: 

безработица (451) инфляция (828) экономика (3879) Петрашко Игорь (84) Министерство развития экономики (77)


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Топ комментарии
+6
Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 8421
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22.01.2021 15:57
+5
Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 6696
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22.01.2021 15:52
+4
настолько хороши, что в черновцах отменили бесплатные завтраки первоклассникам-несчастная булочка с бурдой под названием чай
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22.01.2021 15:57
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Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 6696
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22.01.2021 15:52 Ответить
Мы думали, что это дно, но снизу кто-то постучал!
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22.01.2021 15:52 Ответить
настолько хороши, что в черновцах отменили бесплатные завтраки первоклассникам-несчастная булочка с бурдой под названием чай
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22.01.2021 15:57 Ответить
То есть ожидания всегда ..евые, но когда так и случилось, подумали, - и так сойдет.
Чего еще ждать от зеленого болота, чвакает значит все нормально
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22.01.2021 15:57 Ответить
наша статистика творит чудеса... над уровенем инфляции в 2,7% даже смеяться грешно... а безработицу как считаете: количество вакантных мест по поданным заявка к их общему числу? а если добавить сюда всех выехавших на посики зароботка, а если приплюсовать всех закрывшихся ФОПов?... и т.п.
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22.01.2021 15:57 Ответить
Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось - Цензор.НЕТ 8421
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22.01.2021 15:57 Ответить
так шо,недорабаотали ,получается? не все смогли развалить?
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22.01.2021 16:00 Ответить
Ха, мы ожидали, что будет полная жопа, но оказалось, что по итогам года жопа неполная.😂
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22.01.2021 16:00 Ответить
Хроника одного президента
‎22.‎01.‎2021

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб недавно попытался объяснить колоссальный всплеск внебанковской массы наличности которая на 2020 год увеличилась на 131,3 млрд грн (+34,2%) и достигла 515,7 млрд грн.
Из его путаных объяснений стало ясно две вещи, первая - скрытая эмиссия денежной массы таки реально существует (печатный станок НБУ запущен) и второе - в НБУ не знают украинского языка и вместо украинского слова "втеча" пользуются отвратительной русскоязычной калькой "бігство".
"... щодо бігства в готівку населення та бізнесу минулого року на тлі розгортання пандемічних процесів. Тобто карколомне зростання готівки спостерігалося в багатьох економіках минулого року.
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22.01.2021 16:02 Ответить
Просто падать уже некуда.
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22.01.2021 16:14 Ответить
Виходить що покращення і кінець епохи бідності вже настали, як і обіцяв Бубочка? Ці тварі просто знущаються і тролять народ
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22.01.2021 16:19 Ответить
То є по вашим планам ви знищити мали більше.
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22.01.2021 16:22 Ответить
Что, думали что ВСЕ развалится? А оказалось, что вопреки вашей тупости еще что-то уцелело.
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22.01.2021 17:09 Ответить
Шановні !
При всій нашій українській нелюбові до влади і внутрішніх протиріччях хочу вам повідомити одну цікаву статистику.
Вперше за останні 20 років середня з/п українця стала вищою за середню з/п в Росії. Заради правдивості додам що такі показники можна констатувати виключивши зі списків Москву ну і Київ (заради добросовістності порівняння).
Далі детальніше. На грудень 2020р середня з/п українця становила 11 978 грн. Від 9 615 (Херсон) до 17 582 (Київ). Або 31 382 руб (від 25 191 до 46 065 відповідно).
Дані офіційні мінфіну https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
До речі сайт працевлаштування work.ua надає ще більш високі цифри по реальним вакансіям - до 13 000 сер.з/п. ну бог з ним - будемо користуватись офіцційною статистикою.
По Росії. На кінець 20-го року середня з/п 36 000 руб. По регіонах від 16 830 руб (6 424 грн) до 70 620 руб (Ямоло-Ненецький АО) (тобто 26 954 грн).
І без Москви і Києва 30 853 руб Росія (11 178 грн) і 11 546 Україна.

Дані з сайту https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplaty-v-rossii.html
Тобто в середньому все ще відстаємо від Росії 31 382 проти 36 000. Але вже далеко не так катастрофічно і якщо викинути з порівняння Київ (17 582) і Москву (25 527 грн = 66 880руб) то ми вже виграємо вперше мабуть за 20-25 років. Я б ще додав що (на наше щастя) у нас є тіньова економіка і вона нам додає ще 10-60% зарплат в залежності від регіону і форми господаоського устрою працедавця. Цього плюсу немає в РФ. Ну самі розумієте що вЗакарпатті на вказану офіційно цифру 9 300 грн/міс ніхто працювати наприклад не буде. Так що рух є !
І на додачу так для прикладу буквально кільки цифр з вказанаого вище джерела про з/п в Росії.
Рязань - 21 340 (8 145грн)
Білгород - 27 280 (10 412)

Липецьк - 24 640 (9 405)

Архангельськ - 36 850 (14 064)

Калмикія - 20 130 (7 683)

Татарстан - 27 060 (10 328)

Новосибірськ - 17 600 (6 718)

Хабаровськ - 35 200 (13 435)
В Україні розбіжності (без Києва) в принципі не значні від 9 600 до 12 000 грн.
От така .... малята.
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22.01.2021 17:14 Ответить
 
 