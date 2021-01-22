Петрашко подвел итоги 2020 года: Макроэкономические показатели были лучше, чем ожидалось

Макроэкономические показатели Украины оказались несколько лучше прогнозов Кабинета Министров на 2020 год.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии до 2030 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Предварительные итоги 2020 года свидетельствуют о том, что макроэкономический прогноз, который мы давали на год, сбудется, и реальные результаты будут даже несколько лучше самого прогноза", - сказал Петрашко.

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Министр также отметил, что такой беспрецедентный вызов, которым стала для экономики пандемия COVID-19, Украина преодолевает лучше, чем многие наши соседи из Евросоюза. В частности, уровень безработицы на протяжении года оставался в прогнозируемых пределах.

"Уровень безработицы по итогам 9 месяцев 2020 года составил 9,3% при прогнозируемых 9,4%, несмотря на все сложности с развитием ситуации на рынке труда во время локдауна", - подчеркнул представитель правительства.

Также министр заметил, что Украине удалось избежать дестабилизации в банковской сфере, тогда как во время предыдущих кризисов финансовая система страны страдала в первую очередь.

"Инфляция, которую мы получили за год, составляет 2,7%, с декабря по декабрь - 5%, что соответствует прогнозам НБУ", - подчеркнул Петрашко.

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Он также напомнил, что Кабинет Министров в условиях локдауна принял широкий спектр решений, направленных на сохранение рабочих мест, повышение доходов населения и стимулирование экономики в целом.