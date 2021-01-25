Сапожка переобрано мером Броварів, - ЦВК
На повторних виборах міського голови м. Бровари (Київська область) переміг чинний мер Ігор Сапожко.
Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з даними ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 21787 виборців (53,16%). На другому місці - кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Іваненко (за нього проголосували 6 025 виборців - 14,7%).
Нагадуємо, жителі міста Бровари у неділю, 17 січня, взяли участь у повторних виборах мерів.
Вибори міського голови Броварів проходили згідно з судовим рішенням. Так, 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварський територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.
Спочатку в Броварах планувалося повторне голосування, оскільки жоден кандидат на пост мера не набрав більше 50% голосів на виборах 25 жовтня.
Сапожко мер Броварів з листопада 2010 року.
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І чому в тебе після ніку є комбінація цифр, а в мене нема?