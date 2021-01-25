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Новини Місцеві вибори-2020
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Сапожка переобрано мером Броварів, - ЦВК

Сапожка переобрано мером Броварів, - ЦВК

На повторних виборах міського голови м. Бровари (Київська область) переміг чинний мер Ігор Сапожко.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 21787 виборців (53,16%). На другому місці - кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Іваненко (за нього проголосували 6 025 виборців - 14,7%).

Нагадуємо, жителі міста Бровари у неділю, 17 січня, взяли участь у повторних виборах мерів.

Вибори міського голови Броварів проходили згідно з судовим рішенням. Так, 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварський територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

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Спочатку в Броварах планувалося повторне голосування, оскільки жоден кандидат на пост мера не набрав більше 50% голосів на виборах 25 жовтня.

Сапожко мер Броварів з листопада 2010 року.

Автор: 

Бровари (279) Київська область (4010) місцеві вибори (1366) ЦВК (1177) Сапожко Ігор (16)


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Топ коментарі
+5
А ЗЄ-МЕ-***** і близько не видно.
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25.01.2021 16:48
+4
А хтось зараз до спаму догукається.
Прапор Британії тут жодного захисту не дає
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25.01.2021 16:48
+2
Чому прапору своєї країни соромишся?
І чому в тебе після ніку є комбінація цифр, а в мене нема?
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25.01.2021 16:58
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Правила форума Рада форумчан
А ЗЄ-МЕ-***** і близько не видно.
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25.01.2021 16:48 Відповісти
А хтось зараз до спаму догукається.
Прапор Британії тут жодного захисту не дає
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25.01.2021 16:48 Відповісти
дятел ты, Леша Тимафеев!.. ты перепутал Борисполь с Броварами.. в Борисполе мером стал представитель ЕС".. а ты Леша, продолжай стучать носом по клавишам..
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25.01.2021 17:19 Відповісти
Тебе гукав ?
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25.01.2021 17:36 Відповісти
То їм букмекери розповіли!)))
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25.01.2021 17:40 Відповісти
Чому прапору своєї країни соромишся?
І чому в тебе після ніку є комбінація цифр, а в мене нема?
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25.01.2021 16:58 Відповісти
І кого ж ти боїшся, розумнику, якщо логінишся на сайті під прапором іншої країни?
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25.01.2021 17:33 Відповісти
А я тебе особисто не ображав...
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25.01.2021 18:11 Відповісти
Голосовал за Иваненка в 1м туре ... но не против и Сапожко .. главное не Зе и не Жопзж
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25.01.2021 17:08 Відповісти
А в горсовет как выборы прошли?
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25.01.2021 17:57 Відповісти
 
 