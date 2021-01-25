Сапожка переобрано мером Броварів, - ЦВК

На повторних виборах міського голови м. Бровари (Київська область) переміг чинний мер Ігор Сапожко.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЦВК, чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 21787 виборців (53,16%). На другому місці - кандидат від "Європейської Солідарності" Олег Іваненко (за нього проголосували 6 025 виборців - 14,7%).

Нагадуємо, жителі міста Бровари у неділю, 17 січня, взяли участь у повторних виборах мерів.

Вибори міського голови Броварів проходили згідно з судовим рішенням. Так, 9 листопада 2020 Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися, вибори мера і депутатів міської ради Броварський територіальної громади і зобов'язав територіальну виборчу комісію (ТВК) провести повторні вибори.

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Спочатку в Броварах планувалося повторне голосування, оскільки жоден кандидат на пост мера не набрав більше 50% голосів на виборах 25 жовтня.

Сапожко мер Броварів з листопада 2010 року.