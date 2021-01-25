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Новости Местные выборы-2020
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Сапожко переизбран мэром Броваров, - ЦИК

Сапожко переизбран мэром Броваров, - ЦИК

На повторных выборах городского головы г. Бровары (Киевская область) победил действующий мэр Игорь Сапожко.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 21787 избирателей (53,16%). На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности" Олег Иваненко (за него проголосовали 6 025 избирателей – 14,7%).

Напоминаем, жители города Бровары в воскресенье, 17 января, приняли участие в повторных выборах мэров.

Выборы городского головы Броваров проходили согласно судебному решению. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной громады и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

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Изначально в Броварах планировалось повторное голосование, так как ни один кандидат на пост мэра не набрал более 50% голосов на выборах 25 октября.

Сапожко мэр Броваров ноября 2010 года.

Также читайте: Избирательные участки на Киевщине закрылись вовремя, явка в Борисполе составила 30,15%, в Броварах - 43,02%

Автор: 

Бровары (337) Киевская область (4121) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Сапожко Игорь (12)


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Топ комментарии
+5
А ЗЄ-МЕ-***** і близько не видно.
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25.01.2021 16:48
+4
А хтось зараз до спаму догукається.
Прапор Британії тут жодного захисту не дає
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25.01.2021 16:48
+2
Чому прапору своєї країни соромишся?
І чому в тебе після ніку є комбінація цифр, а в мене нема?
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25.01.2021 16:58
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А ЗЄ-МЕ-***** і близько не видно.
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25.01.2021 16:48 Ответить
А хтось зараз до спаму догукається.
Прапор Британії тут жодного захисту не дає
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25.01.2021 16:48 Ответить
дятел ты, Леша Тимафеев!.. ты перепутал Борисполь с Броварами.. в Борисполе мером стал представитель ЕС".. а ты Леша, продолжай стучать носом по клавишам..
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25.01.2021 17:19 Ответить
Тебе гукав ?
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25.01.2021 17:36 Ответить
То їм букмекери розповіли!)))
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25.01.2021 17:40 Ответить
Чому прапору своєї країни соромишся?
І чому в тебе після ніку є комбінація цифр, а в мене нема?
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25.01.2021 16:58 Ответить
І кого ж ти боїшся, розумнику, якщо логінишся на сайті під прапором іншої країни?
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25.01.2021 17:33 Ответить
А я тебе особисто не ображав...
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25.01.2021 18:11 Ответить
Голосовал за Иваненка в 1м туре ... но не против и Сапожко .. главное не Зе и не Жопзж
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25.01.2021 17:08 Ответить
А в горсовет как выборы прошли?
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25.01.2021 17:57 Ответить
 
 