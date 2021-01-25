Сапожко переизбран мэром Броваров, - ЦИК

На повторных выборах городского головы г. Бровары (Киевская область) победил действующий мэр Игорь Сапожко.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии информирует Цензор.НЕТ.

Согласно данным ЦИК, действующий мэр Броваров Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Еднисть") получил поддержку 21787 избирателей (53,16%). На втором месте – кандидат от "Европейской солидарности" Олег Иваненко (за него проголосовали 6 025 избирателей – 14,7%).

Напоминаем, жители города Бровары в воскресенье, 17 января, приняли участие в повторных выборах мэров.

Выборы городского головы Броваров проходили согласно судебному решению. Так, 9 ноября 2020 года Киевский окружной административный суд признал несостоявшимися выборы мэра и депутатов городского совета Броварской территориальной громады и обязал территориальную избирательную комиссию (ТИК) провести повторные выборы.

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Изначально в Броварах планировалось повторное голосование, так как ни один кандидат на пост мэра не набрал более 50% голосов на выборах 25 октября.

Сапожко мэр Броваров ноября 2010 года.

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