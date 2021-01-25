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Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ

Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться дебати про арешт російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі зміни до порядку денного зимової сесії, яка почалася в Страсбурзі, затвердили делегати ПАРЄ.

Дебати заплановані на середу, 27 січня. За результатами обговорення не передбачено прийняття резолюції.

Голова російської делегації Петро Толстой намагався відтермінувати питання Навального і провести дебати у четвер. Таким чином делегація РФ мала за мету забезпечити найменшу увагу до цих дебатів та мінімальну присутність парламентаріїв, адже багато членів ПАРЄ, за сталою практикою, можуть завершувати свою роботу на пленарній сесії вже у четвер.

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Серед інших питань, парламентарії не підтримали проведення дебатів щодо "заборони російської мови та інших мов національних меншин в України", ініційованих делегацією РФ.

Не було включене до порядку денного й ініційоване українською делегацією питання про порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму.

Також упродовж цієї сесії не відбудуться дебати про погіршення ситуації у Білорусі, які планувалися раніше.

Автор: 

ПАРЄ (848) росія (65010) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+9
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6745
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25.01.2021 18:08
+6
https://bitter-onion.livejournal.com/4016089.html Spycraft: Deadly Poisons

"Від сьогодні глядачі Netflix по всьому світу зможуть дізнатись про історії вбивств лідерів ОУН Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння президента України, Віктора Ющенка. Найновіший серіал Spycraft розповідає про методи роботи спецслужб і друга серія - «Deadly Poisons» - на 80% присвячена операціям російських та радянських спецслужб. Оскільки українці - давня мішень для імперських репресивних органів, їм присвячено приблизно чверть цього фільму,"
https://www.facebook.com/snidalov/posts/4197316156964075 Facebook post
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25.01.2021 17:52
+4
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7506
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25.01.2021 18:12
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Правила форума Рада форумчан
Так а нас с Крымом что прокатили?
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25.01.2021 17:44 Відповісти
так воно і є
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25.01.2021 17:53 Відповісти
Это мы кацапов с Крымом прокатили ! ✌️
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25.01.2021 18:05 Відповісти
А в чем прокат выразился?
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25.01.2021 20:27 Відповісти
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5396
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25.01.2021 17:59 Відповісти
Животным из рф не удалось наложить на стол в ПАСЕ
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25.01.2021 20:12 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/4016089.html Spycraft: Deadly Poisons

"Від сьогодні глядачі Netflix по всьому світу зможуть дізнатись про історії вбивств лідерів ОУН Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння президента України, Віктора Ющенка. Найновіший серіал Spycraft розповідає про методи роботи спецслужб і друга серія - «Deadly Poisons» - на 80% присвячена операціям російських та радянських спецслужб. Оскільки українці - давня мішень для імперських репресивних органів, їм присвячено приблизно чверть цього фільму,"
https://www.facebook.com/snidalov/posts/4197316156964075 Facebook post
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25.01.2021 17:52 Відповісти
дебаты по навальному?? это сильно.. а торги когда будут??
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25.01.2021 18:04 Відповісти
торги з імпічменту?
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25.01.2021 18:07 Відповісти
Импичмент Х.йла ?!
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25.01.2021 18:14 Відповісти
когда чувак с дохлой кошкой на голове краснодарскую народную республику организовывать начнет, так сразу.
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25.01.2021 18:14 Відповісти
А у себя Толстой уже похвастался, что им удалось перенести на четверг рассмотрение вопроса по Навальному... вот брехун.
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25.01.2021 18:08 Відповісти
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6745
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25.01.2021 18:08 Відповісти
Маячня. Путіна створили не його виборці, а система в якій він був лише гвинтиком
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26.01.2021 01:43 Відповісти
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7506
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25.01.2021 18:12 Відповісти
вот какой маладец, этот Валодья Криваногих.
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25.01.2021 18:16 Відповісти
Прям рефлексотерапевт.
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25.01.2021 20:29 Відповісти
 
 