Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ

У Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться дебати про арешт російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, такі зміни до порядку денного зимової сесії, яка почалася в Страсбурзі, затвердили делегати ПАРЄ.

Дебати заплановані на середу, 27 січня. За результатами обговорення не передбачено прийняття резолюції.

Голова російської делегації Петро Толстой намагався відтермінувати питання Навального і провести дебати у четвер. Таким чином делегація РФ мала за мету забезпечити найменшу увагу до цих дебатів та мінімальну присутність парламентаріїв, адже багато членів ПАРЄ, за сталою практикою, можуть завершувати свою роботу на пленарній сесії вже у четвер.

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Серед інших питань, парламентарії не підтримали проведення дебатів щодо "заборони російської мови та інших мов національних меншин в України", ініційованих делегацією РФ.

Не було включене до порядку денного й ініційоване українською делегацією питання про порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму.

Також упродовж цієї сесії не відбудуться дебати про погіршення ситуації у Білорусі, які планувалися раніше.