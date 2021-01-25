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России не удалось отложить дебаты по Навальному в ПАСЕ

России не удалось отложить дебаты по Навальному в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы пройдут дебаты об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие изменения в повестку дня зимней сессии, которая началась в Страсбурге, утвердили делегаты ПАСЕ.

Дебаты запланированы на среду, 27 января. По результатам обсуждения не предусмотрено принятие резолюции.

Глава российской делегации Петр Толстой пытался отсрочить вопрос Навального и провести дебаты в четверг. Таким образом делегация РФ имела целью обеспечить как можно меньшее внимание к этим дебатам и минимальное присутствие парламентариев, ведь многие члены ПАСЕ, по устоявшейся практике, могут завершать свою работу на пленарной сессии уже в четверг.

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Среди других вопросов, парламентарии не поддержали проведение дебатов о "запрещении русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине", инициированных делегацией РФ.

Не был включен в повестку дня и инициированный украинской делегацией вопрос о нарушении российской оккупационной властью прав человека в Крыму.

Также в течение этой сессии не состоятся дебаты об ухудшении ситуации в Беларуси, которые планировались ранее.

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ПАСЕ (1667) россия (95441) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+9
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6745
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25.01.2021 18:08
+6
https://bitter-onion.livejournal.com/4016089.html Spycraft: Deadly Poisons

"Від сьогодні глядачі Netflix по всьому світу зможуть дізнатись про історії вбивств лідерів ОУН Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння президента України, Віктора Ющенка. Найновіший серіал Spycraft розповідає про методи роботи спецслужб і друга серія - «Deadly Poisons» - на 80% присвячена операціям російських та радянських спецслужб. Оскільки українці - давня мішень для імперських репресивних органів, їм присвячено приблизно чверть цього фільму,"
https://www.facebook.com/snidalov/posts/4197316156964075 Facebook post
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25.01.2021 17:52
+4
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7506
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25.01.2021 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Так а нас с Крымом что прокатили?
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25.01.2021 17:44 Ответить
так воно і є
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25.01.2021 17:53 Ответить
Это мы кацапов с Крымом прокатили ! ✌️
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25.01.2021 18:05 Ответить
А в чем прокат выразился?
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25.01.2021 20:27 Ответить
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5396
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25.01.2021 17:59 Ответить
Животным из рф не удалось наложить на стол в ПАСЕ
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25.01.2021 20:12 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/4016089.html Spycraft: Deadly Poisons

"Від сьогодні глядачі Netflix по всьому світу зможуть дізнатись про історії вбивств лідерів ОУН Лева Ребета, Степана Бандери та отруєння президента України, Віктора Ющенка. Найновіший серіал Spycraft розповідає про методи роботи спецслужб і друга серія - «Deadly Poisons» - на 80% присвячена операціям російських та радянських спецслужб. Оскільки українці - давня мішень для імперських репресивних органів, їм присвячено приблизно чверть цього фільму,"
https://www.facebook.com/snidalov/posts/4197316156964075 Facebook post
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25.01.2021 17:52 Ответить
дебаты по навальному?? это сильно.. а торги когда будут??
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25.01.2021 18:04 Ответить
торги з імпічменту?
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25.01.2021 18:07 Ответить
Импичмент Х.йла ?!
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25.01.2021 18:14 Ответить
когда чувак с дохлой кошкой на голове краснодарскую народную республику организовывать начнет, так сразу.
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25.01.2021 18:14 Ответить
А у себя Толстой уже похвастался, что им удалось перенести на четверг рассмотрение вопроса по Навальному... вот брехун.
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25.01.2021 18:08 Ответить
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 6745
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25.01.2021 18:08 Ответить
Маячня. Путіна створили не його виборці, а система в якій він був лише гвинтиком
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26.01.2021 01:43 Ответить
Росії не вдалося відкласти дебати щодо Навального в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7506
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25.01.2021 18:12 Ответить
вот какой маладец, этот Валодья Криваногих.
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25.01.2021 18:16 Ответить
Прям рефлексотерапевт.
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25.01.2021 20:29 Ответить
 
 