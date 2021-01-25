России не удалось отложить дебаты по Навальному в ПАСЕ

В Парламентской ассамблее Совета Европы пройдут дебаты об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, такие изменения в повестку дня зимней сессии, которая началась в Страсбурге, утвердили делегаты ПАСЕ.

Дебаты запланированы на среду, 27 января. По результатам обсуждения не предусмотрено принятие резолюции.

Глава российской делегации Петр Толстой пытался отсрочить вопрос Навального и провести дебаты в четверг. Таким образом делегация РФ имела целью обеспечить как можно меньшее внимание к этим дебатам и минимальное присутствие парламентариев, ведь многие члены ПАСЕ, по устоявшейся практике, могут завершать свою работу на пленарной сессии уже в четверг.

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Среди других вопросов, парламентарии не поддержали проведение дебатов о "запрещении русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине", инициированных делегацией РФ.

Не был включен в повестку дня и инициированный украинской делегацией вопрос о нарушении российской оккупационной властью прав человека в Крыму.

Также в течение этой сессии не состоятся дебаты об ухудшении ситуации в Беларуси, которые планировались ранее.

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