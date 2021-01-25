Хантавірус виявили на Львівщині

Вірус, який передається при контакті з гризунами, виявили у жителя Дрогобицького району. Чоловіка вилікували у Львові.

Про це повідомила головний санітарний лікар Львівщини Наталія Тімко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Житель Дрогобицького району звернувся у Львівську обласну інфекційну лікарню зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, болі в попереку, м'язах. У чоловіка запідозрили хантавірус, діагноз підтвердив аналіз у київській лабораторії.

Переносниками хантавірусу, як пояснила Тимко, є гризуни. Люди можуть заразитися через контакт з ними, вдихання парів від виділень гризунів. Передача хантавірусу від людини до людини виникає рідко. Досі такого захворювання на Львівщині не було.

Де і як пацієнт підхопив цей вірус, невідомо. Але він живе в селі, і в господарстві бачив гризунів, зокрема щурів.

Зараз його вже виписали з лікарні.

Щоб уникнути захворювань, які можуть передавати гризуни, лікарі радять при роботі з землею одягати рукавички, частіше мити руки, боротися з гризунами в будинку і господарстві. Овочі, фрукти, консервацію, якщо їх приносять з підвалу чи льоху, потрібно ретельно мити.

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