Хантавірус виявили на Львівщині
Вірус, який передається при контакті з гризунами, виявили у жителя Дрогобицького району. Чоловіка вилікували у Львові.
Про це повідомила головний санітарний лікар Львівщини Наталія Тімко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.
Житель Дрогобицького району звернувся у Львівську обласну інфекційну лікарню зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, болі в попереку, м'язах. У чоловіка запідозрили хантавірус, діагноз підтвердив аналіз у київській лабораторії.
Переносниками хантавірусу, як пояснила Тимко, є гризуни. Люди можуть заразитися через контакт з ними, вдихання парів від виділень гризунів. Передача хантавірусу від людини до людини виникає рідко. Досі такого захворювання на Львівщині не було.
Де і як пацієнт підхопив цей вірус, невідомо. Але він живе в селі, і в господарстві бачив гризунів, зокрема щурів.
Зараз його вже виписали з лікарні.
Щоб уникнути захворювань, які можуть передавати гризуни, лікарі радять при роботі з землею одягати рукавички, частіше мити руки, боротися з гризунами в будинку і господарстві. Овочі, фрукти, консервацію, якщо їх приносять з підвалу чи льоху, потрібно ретельно мити.
Будь ласка, зачекайте...
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мелкие кровоизлияния - vasculitis > purpura / pesticula .
Cтранно, во всём мире врачи употребляют латынь.
так вот он западным миллионерам в Париже или в Лондоне на самом деле пришивал обезьяньи яйца.
и случайно кому-то от спидоносной обезьяны пришил.
А дЕрЕвня - це украінське слово, від "ДЕРЕВО", і означає поселення з дерев"яних будівель.
Бо можуть бути і кам"яні споруди або глиняні мазанки і т.і.
До речі, з ковідом наразі можна видихнути. Вишки 5G у Львові збавили оберти. Зараз жруть по 800-900 ват. В пік ковіду брали по 35кВт.
І що, чіпувати вже не будуть? А... дейлувати - будуть?
потом предложили аул, осаду, вейлер, альдею и даже мезру,
но сошлись на деревне.
главное, шоб не село ибо ранимо для нежной кацапической души
Тьху, холера!
Коли йдеться про уявне, простіше (врешті, навіть приємніше) уявити себе власником принаймні двох лаптєногих рабів.
Хоча... якщо розвивати думку, то не так уже і радісно. Працівники з них - так собі (щоб не сказати чогось гіршого), зазирають, що і де можна поцупити, а на довершення - одержимі ідеєю залитися по саму маківку чимось спиртовмісним...
Нє, нафіг тих рабів разом з їхніми бонусами.
Треба писати через украінське "е" або москальське "э":
деревня - дерев"яна споруда, чи декілька споруд.
Чув там тае слово.)
Тільки воно не відповідає точному значенню: "село", як я розумію.
Така історія.