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Хантавірус виявили на Львівщині

Хантавірус виявили на Львівщині

Вірус, який передається при контакті з гризунами, виявили у жителя Дрогобицького району. Чоловіка вилікували у Львові.

Про це повідомила головний санітарний лікар Львівщини Наталія Тімко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Zaxid.net.

Житель Дрогобицького району звернувся у Львівську обласну інфекційну лікарню зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, болі в попереку, м'язах. У чоловіка запідозрили хантавірус, діагноз підтвердив аналіз у київській лабораторії.

Переносниками хантавірусу, як пояснила Тимко, є гризуни. Люди можуть заразитися через контакт з ними, вдихання парів від виділень гризунів. Передача хантавірусу від людини до людини виникає рідко. Досі такого захворювання на Львівщині не було.

Де і як пацієнт підхопив цей вірус, невідомо. Але він живе в селі, і в господарстві бачив гризунів, зокрема щурів.

Зараз його вже виписали з лікарні.

Щоб уникнути захворювань, які можуть передавати гризуни, лікарі радять при роботі з землею одягати рукавички, частіше мити руки, боротися з гризунами в будинку і господарстві. Овочі, фрукти, консервацію, якщо їх приносять з підвалу чи льоху, потрібно ретельно мити.

Читайте також: Перший випадок хантавірусу зафіксовано в Німеччині: Дослідники знайшли вірус у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка

Автор: 

вірус (820) Львівська область (2423)


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Топ коментарі
+21
Хантавирус обнаружили на Львовщине - Цензор.НЕТ 8899
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25.01.2021 23:32
+8
Дєрєвні на Львовщині...
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25.01.2021 23:50
+8
))) спробував уявити на Львівщині таку собі кондову дярєвню... з ізбами та завалінками... мужиків у лаптях, бабіщ у сарафанах...
Тьху, холера!
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26.01.2021 04:22
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Блин. Ну давай уже чуму...
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25.01.2021 23:28 Відповісти
може ***** ?
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25.01.2021 23:31 Відповісти
это шоб не раслаблялись
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25.01.2021 23:28 Відповісти
Хантавирус обнаружили на Львовщине - Цензор.НЕТ 8899
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25.01.2021 23:32 Відповісти
Мужик на хрена ты мышь съел?
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25.01.2021 23:34 Відповісти
Кролик, зайчик, нутрия - грызуны
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25.01.2021 23:41 Відповісти
25 января день рождения Владимира Высоцкого.песню о короновирусе Владимир Семенович написал почти 50 лет назад.Ютьюб вам в помощь...
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25.01.2021 23:36 Відповісти
На британський штам не поведуться, а на такий - хто зна.
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25.01.2021 23:38 Відповісти
уменьшение количества мочи - oliguria .

мелкие кровоизлияния - vasculitis > purpura / pesticula .

Cтранно, во всём мире врачи употребляют латынь.
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25.01.2021 23:43 Відповісти
Чуваки,я придумал новый летательный аппарат,но я вам его не дам,и пулемет тоже...,у вас дАкументов нет.Почтальон Печкин....
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25.01.2021 23:43 Відповісти
Есть антивирус!
Хантавирус обнаружили на Львовщине - Цензор.НЕТ 5114
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25.01.2021 23:44 Відповісти
Вода і троксевазин. Воду можна замінити на пиво.
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25.01.2021 23:46 Відповісти
В 1921 году знаменитый киевский философ и сатирик и юморист Михаил Афанасьевич Булгаков случайно узнал что проводятся опыты по скрещиванию женщин и обезьян...,через 4 года уже в дохлом СССРе родилась идея СОБАЧЬЕГО Сердца....
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25.01.2021 23:49 Відповісти
Был в реальности в те времена такой себе доктор, кажись Воронин его фамилия,

так вот он западным миллионерам в Париже или в Лондоне на самом деле пришивал обезьяньи яйца.

и случайно кому-то от спидоносной обезьяны пришил.
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26.01.2021 02:43 Відповісти
Дєрєвні на Львовщині...
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25.01.2021 23:50 Відповісти
"Дєрєвні" - це не правильно.
А дЕрЕвня - це украінське слово, від "ДЕРЕВО", і означає поселення з дерев"яних будівель.
Бо можуть бути і кам"яні споруди або глиняні мазанки і т.і.
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26.01.2021 11:14 Відповісти
Переклади українську версію новини.
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26.01.2021 11:55 Відповісти
Украінська версія ..нормально написана, мені здається
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26.01.2021 12:17 Відповісти
Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 4493Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 6427
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25.01.2021 23:51 Відповісти
Рагуль з'їв щура, попав в новини.

До речі, з ковідом наразі можна видихнути. Вишки 5G у Львові збавили оберти. Зараз жруть по 800-900 ват. В пік ковіду брали по 35кВт.
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26.01.2021 00:01 Відповісти
У тебя 10джи в голове,с минусом перед числом))))
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26.01.2021 00:12 Відповісти
Сестро! У вас тут пацієнтові зуйово! Заштрик, негайно! Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 7925
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26.01.2021 00:21 Відповісти
Невже???
І що, чіпувати вже не будуть? А... дейлувати - будуть?
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26.01.2021 01:11 Відповісти
та йому вже гайки
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26.01.2021 02:44 Відповісти
Где и как пациент подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне, и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 7926
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26.01.2021 00:18 Відповісти
сразу хотели написать, что живёт он в кишлаке,

потом предложили аул, осаду, вейлер, альдею и даже мезру,

но сошлись на деревне.

главное, шоб не село ибо ранимо для нежной кацапической души
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26.01.2021 03:00 Відповісти
Походу дядько з'їв щось, що миша не доїла.
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26.01.2021 01:57 Відповісти
Могли миша й рознести лапами свою ж налюрену калюжку. Де-небудь на кухні, наприклад.
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26.01.2021 02:59 Відповісти
Знаю випадок, коли дядько з'їв на дачі щось таке, що гризли миші, й захворів на туляремію. Тож цілком можливо...
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26.01.2021 04:27 Відповісти
Хм... Цікаво, а де на Львівщині дєрєвні? Скільки в тих краях бував, жодного разу дєрєвєнь не бачив...
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26.01.2021 02:55 Відповісти
))) спробував уявити на Львівщині таку собі кондову дярєвню... з ізбами та завалінками... мужиків у лаптях, бабіщ у сарафанах...
Тьху, холера!
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26.01.2021 04:22 Відповісти
Я теж. І відразу захотілося в таку деревню запустити заражених мишей. Може, скрет виникнення хвороби криється якраз в цій обставині?
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26.01.2021 07:11 Відповісти
Це вже навіть не сюр .
Коли йдеться про уявне, простіше (врешті, навіть приємніше) уявити себе власником принаймні двох лаптєногих рабів.
Хоча... якщо розвивати думку, то не так уже і радісно. Працівники з них - так собі (щоб не сказати чогось гіршого), зазирають, що і де можна поцупити, а на довершення - одержимі ідеєю залитися по саму маківку чимось спиртовмісним...
Нє, нафіг тих рабів разом з їхніми бонусами.
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26.01.2021 10:52 Відповісти


Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 1291
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26.01.2021 10:55 Відповісти
То просто кацапи одне з багатьох наших слів стирили, присвоіли і перекрутили)
Треба писати через украінське "е" або москальське "э":
деревня - дерев"яна споруда, чи декілька споруд.
Чув там тае слово.)
Тільки воно не відповідає точному значенню: "село", як я розумію.

Така історія.
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26.01.2021 12:37 Відповісти
Власне, як і зазвичай у лаптєногих: що в око впало, те клешні й потягли, а чого дурним глуздом не втямили, те перебрехали.
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26.01.2021 12:44 Відповісти
я ещё могу сам придумать ,матавирус,лузовирус,протовирус,лезовирус,ротовирус,мунивирус,веновирус,ихтовирус,моновирус,доровирус пока хватит чтобы на людей панику ещё больше нагнать,завтра ещё придумаю штук 10.)
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26.01.2021 08:29 Відповісти
Може то лепотоспіроз, який передається від гризаків ?
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26.01.2021 08:59 Відповісти
 
 