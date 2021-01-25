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Хантавирус обнаружили на Львовщине

Хантавирус обнаружили на Львовщине

Вирус, который передается при контакте с грызунами, обнаружили у жителя Дрогобычского района. Мужчину вылечили во Львове.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах. У мужчины заподозрили хантавирус, диагноз подтвердил анализ в киевской лаборатории.

Переносчиками хантавируса, как пояснила Тимко, являются грызуны. Люди могут заразиться через контакт с ними, вдыхание паров от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания на Львовщине не было.

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Где и как пациент подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне, и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

Сейчас уже выписали из больницы.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервацию, если их приносят из подвала или погреба, нужно тщательно мыть.

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Автор: 

вирус (582) Львовская область (2901)


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Топ комментарии
+21
Хантавирус обнаружили на Львовщине - Цензор.НЕТ 8899
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25.01.2021 23:32
+8
Дєрєвні на Львовщині...
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25.01.2021 23:50
+8
))) спробував уявити на Львівщині таку собі кондову дярєвню... з ізбами та завалінками... мужиків у лаптях, бабіщ у сарафанах...
Тьху, холера!
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26.01.2021 04:22
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Блин. Ну давай уже чуму...
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25.01.2021 23:28 Ответить
може ***** ?
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25.01.2021 23:31 Ответить
это шоб не раслаблялись
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25.01.2021 23:28 Ответить
Хантавирус обнаружили на Львовщине - Цензор.НЕТ 8899
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25.01.2021 23:32 Ответить
Мужик на хрена ты мышь съел?
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25.01.2021 23:34 Ответить
Кролик, зайчик, нутрия - грызуны
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25.01.2021 23:41 Ответить
25 января день рождения Владимира Высоцкого.песню о короновирусе Владимир Семенович написал почти 50 лет назад.Ютьюб вам в помощь...
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25.01.2021 23:36 Ответить
На британський штам не поведуться, а на такий - хто зна.
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25.01.2021 23:38 Ответить
уменьшение количества мочи - oliguria .

мелкие кровоизлияния - vasculitis > purpura / pesticula .

Cтранно, во всём мире врачи употребляют латынь.
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25.01.2021 23:43 Ответить
Чуваки,я придумал новый летательный аппарат,но я вам его не дам,и пулемет тоже...,у вас дАкументов нет.Почтальон Печкин....
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25.01.2021 23:43 Ответить
Есть антивирус!
Хантавирус обнаружили на Львовщине - Цензор.НЕТ 5114
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25.01.2021 23:44 Ответить
Вода і троксевазин. Воду можна замінити на пиво.
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25.01.2021 23:46 Ответить
В 1921 году знаменитый киевский философ и сатирик и юморист Михаил Афанасьевич Булгаков случайно узнал что проводятся опыты по скрещиванию женщин и обезьян...,через 4 года уже в дохлом СССРе родилась идея СОБАЧЬЕГО Сердца....
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25.01.2021 23:49 Ответить
Был в реальности в те времена такой себе доктор, кажись Воронин его фамилия,

так вот он западным миллионерам в Париже или в Лондоне на самом деле пришивал обезьяньи яйца.

и случайно кому-то от спидоносной обезьяны пришил.
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26.01.2021 02:43 Ответить
Дєрєвні на Львовщині...
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25.01.2021 23:50 Ответить
"Дєрєвні" - це не правильно.
А дЕрЕвня - це украінське слово, від "ДЕРЕВО", і означає поселення з дерев"яних будівель.
Бо можуть бути і кам"яні споруди або глиняні мазанки і т.і.
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26.01.2021 11:14 Ответить
Переклади українську версію новини.
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26.01.2021 11:55 Ответить
Украінська версія ..нормально написана, мені здається
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26.01.2021 12:17 Ответить
Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 4493Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 6427
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25.01.2021 23:51 Ответить
Рагуль з'їв щура, попав в новини.

До речі, з ковідом наразі можна видихнути. Вишки 5G у Львові збавили оберти. Зараз жруть по 800-900 ват. В пік ковіду брали по 35кВт.
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26.01.2021 00:01 Ответить
У тебя 10джи в голове,с минусом перед числом))))
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26.01.2021 00:12 Ответить
Сестро! У вас тут пацієнтові зуйово! Заштрик, негайно! Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 7925
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26.01.2021 00:21 Ответить
Невже???
І що, чіпувати вже не будуть? А... дейлувати - будуть?
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26.01.2021 01:11 Ответить
та йому вже гайки
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26.01.2021 02:44 Ответить
Где и как пациент подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне, и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 7926
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26.01.2021 00:18 Ответить
сразу хотели написать, что живёт он в кишлаке,

потом предложили аул, осаду, вейлер, альдею и даже мезру,

но сошлись на деревне.

главное, шоб не село ибо ранимо для нежной кацапической души
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26.01.2021 03:00 Ответить
Походу дядько з'їв щось, що миша не доїла.
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26.01.2021 01:57 Ответить
Могли миша й рознести лапами свою ж налюрену калюжку. Де-небудь на кухні, наприклад.
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26.01.2021 02:59 Ответить
Знаю випадок, коли дядько з'їв на дачі щось таке, що гризли миші, й захворів на туляремію. Тож цілком можливо...
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26.01.2021 04:27 Ответить
Хм... Цікаво, а де на Львівщині дєрєвні? Скільки в тих краях бував, жодного разу дєрєвєнь не бачив...
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26.01.2021 02:55 Ответить
))) спробував уявити на Львівщині таку собі кондову дярєвню... з ізбами та завалінками... мужиків у лаптях, бабіщ у сарафанах...
Тьху, холера!
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26.01.2021 04:22 Ответить
Я теж. І відразу захотілося в таку деревню запустити заражених мишей. Може, скрет виникнення хвороби криється якраз в цій обставині?
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26.01.2021 07:11 Ответить
Це вже навіть не сюр .
Коли йдеться про уявне, простіше (врешті, навіть приємніше) уявити себе власником принаймні двох лаптєногих рабів.
Хоча... якщо розвивати думку, то не так уже і радісно. Працівники з них - так собі (щоб не сказати чогось гіршого), зазирають, що і де можна поцупити, а на довершення - одержимі ідеєю залитися по саму маківку чимось спиртовмісним...
Нє, нафіг тих рабів разом з їхніми бонусами.
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26.01.2021 10:52 Ответить


Хантавірус виявили на Львівщині - Цензор.НЕТ 1291
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26.01.2021 10:55 Ответить
То просто кацапи одне з багатьох наших слів стирили, присвоіли і перекрутили)
Треба писати через украінське "е" або москальське "э":
деревня - дерев"яна споруда, чи декілька споруд.
Чув там тае слово.)
Тільки воно не відповідає точному значенню: "село", як я розумію.

Така історія.
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26.01.2021 12:37 Ответить
Власне, як і зазвичай у лаптєногих: що в око впало, те клешні й потягли, а чого дурним глуздом не втямили, те перебрехали.
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26.01.2021 12:44 Ответить
я ещё могу сам придумать ,матавирус,лузовирус,протовирус,лезовирус,ротовирус,мунивирус,веновирус,ихтовирус,моновирус,доровирус пока хватит чтобы на людей панику ещё больше нагнать,завтра ещё придумаю штук 10.)
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26.01.2021 08:29 Ответить
Може то лепотоспіроз, який передається від гризаків ?
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26.01.2021 08:59 Ответить
 
 