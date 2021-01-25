Хантавирус обнаружили на Львовщине
Вирус, который передается при контакте с грызунами, обнаружили у жителя Дрогобычского района. Мужчину вылечили во Львове.
Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.
Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах. У мужчины заподозрили хантавирус, диагноз подтвердил анализ в киевской лаборатории.
Переносчиками хантавируса, как пояснила Тимко, являются грызуны. Люди могут заразиться через контакт с ними, вдыхание паров от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания на Львовщине не было.
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Где и как пациент подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне, и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.
Сейчас уже выписали из больницы.
Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервацию, если их приносят из подвала или погреба, нужно тщательно мыть.
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мелкие кровоизлияния - vasculitis > purpura / pesticula .
Cтранно, во всём мире врачи употребляют латынь.
так вот он западным миллионерам в Париже или в Лондоне на самом деле пришивал обезьяньи яйца.
и случайно кому-то от спидоносной обезьяны пришил.
А дЕрЕвня - це украінське слово, від "ДЕРЕВО", і означає поселення з дерев"яних будівель.
Бо можуть бути і кам"яні споруди або глиняні мазанки і т.і.
До речі, з ковідом наразі можна видихнути. Вишки 5G у Львові збавили оберти. Зараз жруть по 800-900 ват. В пік ковіду брали по 35кВт.
І що, чіпувати вже не будуть? А... дейлувати - будуть?
потом предложили аул, осаду, вейлер, альдею и даже мезру,
но сошлись на деревне.
главное, шоб не село ибо ранимо для нежной кацапической души
Тьху, холера!
Коли йдеться про уявне, простіше (врешті, навіть приємніше) уявити себе власником принаймні двох лаптєногих рабів.
Хоча... якщо розвивати думку, то не так уже і радісно. Працівники з них - так собі (щоб не сказати чогось гіршого), зазирають, що і де можна поцупити, а на довершення - одержимі ідеєю залитися по саму маківку чимось спиртовмісним...
Нє, нафіг тих рабів разом з їхніми бонусами.
Треба писати через украінське "е" або москальське "э":
деревня - дерев"яна споруда, чи декілька споруд.
Чув там тае слово.)
Тільки воно не відповідає точному значенню: "село", як я розумію.
Така історія.