Хантавирус обнаружили на Львовщине

Вирус, который передается при контакте с грызунами, обнаружили у жителя Дрогобычского района. Мужчину вылечили во Львове.

Об этом сообщила главный санитарный врач Львовщины Наталия Тимко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Житель Дрогобычского района обратился во Львовскую областную инфекционную больницу с жалобами на высокую температуру, мелкие кровоизлияния, уменьшение количества мочи, боли в пояснице, мышцах. У мужчины заподозрили хантавирус, диагноз подтвердил анализ в киевской лаборатории.

Переносчиками хантавируса, как пояснила Тимко, являются грызуны. Люди могут заразиться через контакт с ними, вдыхание паров от выделений грызунов. Передача хантавируса от человека к человеку возникает редко. До сих пор такого заболевания на Львовщине не было.

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Где и как пациент подхватил этот вирус, неизвестно. Но он живет в деревне, и в хозяйстве видел грызунов, в том числе и крыс.

Сейчас уже выписали из больницы.

Чтобы избежать заболеваний, которые могут передавать грызуны, врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки, бороться с грызунами в доме и хозяйстве. Овощи, фрукты, консервацию, если их приносят из подвала или погреба, нужно тщательно мыть.

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