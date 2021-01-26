Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: "Готова продовжити нашу розмову". ФОТОрепортаж

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок під час засідання Ради подзвонив лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Момент дзвінка зафіксував фотокореспондент Букв, передає Цензор.НЕТ.

Єрмака цікавило, чи встигла Тимошенко поговорити із Сергієм (прізвище не вказано).

Тимошенко відповіла, що вже поговорила зі Стефанчуком і пояснила, що сталося.

Також Тимошенко засвітила частину попереднього листування, де вона повідомляє Єрмаку, що вже повернулася до Києва і запрошує його в гості. У цій же частині повідомлення Тимошенко, судячи з усього, порівнює день народження президента Зеленського з національним святом.

"Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас в гості ввечері в найближчі зручні Вам дні. Обіймаю", - написала Тимошенко.

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"Номінально "Батьківщина" перебуває в опозиції до влади. Втім, вона проголосувала за нинішній бюджет. Якщо в 2019 році президент заявляв, що відлучив Юлію Тимошенко від солодкого (йшлося про ДПЗКУ), то в листопаді 2020 р. на Державну продовольчо-зернову компанію призначили креатуру "Батьківщини" Андрія Власенка з окладом 229 853 гривні", - пише видання.