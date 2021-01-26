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Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: "Готова продовжити нашу розмову". ФОТОрепортаж

Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у вівторок під час засідання Ради подзвонив лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Момент дзвінка зафіксував фотокореспондент Букв,  передає Цензор.НЕТ.

Єрмака цікавило, чи встигла Тимошенко поговорити із Сергієм (прізвище не вказано).

Тимошенко відповіла, що вже поговорила зі Стефанчуком і пояснила, що сталося.

Також Тимошенко засвітила частину попереднього листування, де вона повідомляє Єрмаку, що вже повернулася до Києва і запрошує його в гості. У цій же частині повідомлення Тимошенко, судячи з усього, порівнює день народження президента Зеленського з національним святом.

"Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас в гості ввечері в найближчі зручні Вам дні. Обіймаю", - написала Тимошенко.

Також читайте: Тимошенко закликає місцеві ради вимагати у Кабміну подавати населенню газ зі сховищ: "Це дозволить миттєво зменшити тарифи втричі"

Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 01
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 02
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 03
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 04
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 05
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 06
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 07
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: Готова продовжити нашу розмову 08

"Номінально "Батьківщина" перебуває в опозиції до влади. Втім, вона проголосувала за нинішній бюджет. Якщо в 2019 році президент заявляв, що відлучив Юлію Тимошенко від солодкого (йшлося про ДПЗКУ), то в листопаді 2020 р. на Державну продовольчо-зернову компанію призначили креатуру "Батьківщини" Андрія Власенка з окладом 229 853 гривні", - пише видання.

Автор: 

ВР (14940) Тимошенко (4697) Батьківщина (586) Єрмак Андрій (1365)


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Топ коментарі
+90
sulima ivan срочно побежал менять методички!
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26.01.2021 13:48
+46
Григорий Омельченко на прямом: Тимошенко - завербована кремлём
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26.01.2021 13:49
+40
Зеленский, Бойко, Тимошенко - пальцы одной кремлевской руки.
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26.01.2021 13:53
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Розумію, що поки ти писав, я вже опублікував свою відповідь, і ти не міг її бачити.
Тепер, коли ти її вже бачиш, спробуй напружити свій "потужний процесор" і відповісти на мій коментар щось більш достойне "оналітєга" з команди Юлі.
Тільки не зливайся.
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27.01.2021 11:04 Відповісти
Надо же. Молодец! Не типичный порохобот.)) Давай начнём с главного- я не из команды ЮВТ. Ни партбилета Батькивщины, ни ассигнований из партийной кассы не имею.
По поводу комментария:
1) Курс на евроинтеграцию и переговоры с ЕС на эту тему начались в далёком 2007 году. Придя к власти в 2010г, Янукович просто не решился их сразу сворачивать по целому ряду объективных причин. Но руки безусловно чесались, ибо понимал, что сажая политических оппонентов в тюрьму, в демократическом государстве долго у власти не задержаться. Так что не был Путин рассержен никаким решением, ибо никакого решения со стороны Януковича не исходило до ноября 2013. И как мы помним оно было абсолютно в интересах Кремля.
2) Ширка. К середине 2009 года так называемая помаранчевая коалиция фактически врізала дуба.)) Ющенко превратился в хромую утку с нулевыми шансами переизбраться. А его Наша Украина имела рейтинг в районе статистической погрешности. Окончательно рассорившись с Тимошенко он уже практически не прячась заигрывал с ПР, пытаясь обеспечить себе спокойный отход от власти., фактически сливая её (власть) в руки донецких кланов. Переговоры БЮТ и ПР действительно имели место. Целью Тимошенко было предотвратить назревающую узурпацию власти ПР. Например одним из пунктов предполагаемого соглашения было изменение конституции и избрание президента парламентом. Но разногласия были на столько велики, что проект Ширки закономерно провалился. Чем обернулась узурпация власти Януковичем, все мы помним и выгребаем по сей день.
3) Газовый контракт. Примитивный пропагандистский штамп, вброшенный режимом Януковича и подхваченный иудой- Ющенко. «Кабальныйконтракт» это уже давно мем, для думающего человека, интересующегося деталями. Если коротко, то... все мы знаем, что Путен-*****, которое мечтает уничтожить Украину. На 2009 год страна уже несколько лет вела «газовые войны» с Гаспромом. Контракта требовал в первую очередь ЕС, ибо в этих войнах стоял под угрозой и его транзит. И вот какой ещё контракт можно было заключить с таким *****м?! Пошёл бы и заключил лучше!)) Не было альтернативы! Либо такой, либо холодная злая Европа.
4) Про зубоскаление даже не хотел комментить... ну да ладно. Ты правда не видишь глупости в подобных обвинениях? Думаешь Порошенко в 2009 году вёл себя с россиянами как-то иначе? «хихикалапутену» это тоже уже давно мем. Глупый пропагандистский штамп.
Как-то так, если вкратце.)) С Тимошенко можно много чего спросить, но работу на кремль можно инкриминировать только от небольшого ума.
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27.01.2021 12:08 Відповісти
1. "Не типичный порохобот.)) ...я не из команды ЮВТ. Ни партбилета Батькивщины, ни ассигнований из партийной кассы не имею."
- Я теж не маю партквитка ЄС і асигнувань. Але ти вдруге поспіль використовуєш термін "порохобот". Тут або подвійні стандарти, або просто відсутність логіки.
2. "...в демократическом государстве долго у власти не задержаться."
- То в демократичній державі. У нас був (та й досі є - згадай Ріфмастера, Кузьменко та Дугарь) не той випадок. А особливо "не той" був при Янекові.

3. "...не был Путин рассержен никаким решением, ибо никакого решения со стороны Януковича не исходило до ноября 2013."
- Тут ти взагалі геть не в темі. Погугли історію про те, як у кінотеатрі Зоряний у Києві Янек "ламав через коліно" своїх однопартійців, агітуючи за євроінтеграцію. І як деякі ПРиги-москвофіли - наприклад, Азаров, Шуфрич і Бойко - чинили спротив. Було багато матеріалів на цю тему.
4. "Переговоры БЮТ и ПР действительно имели место."
- Що й треба було довести.
5. "Но разногласия были на столько велики, что проект Ширки закономерно провалился."
- Моя думка - проєкт провалився не через розбіжності, а через побоювання Юлі втратити електорат. Добре пам'ятаю, як мої знайомі, які були "за Юлю", плювалися в той час, дізнавшись про ШирКу.
6. "Газовый контракт. Пошёл бы и заключил лучше!)) Не было альтернативы!"
- Тут серйозних аргументів не бачу, тому відповім твоїми ж словами: "Примитивный пропагандистский штамп. ...это уже давно мем, для думающего человека, интересующегося деталями."
Детальний аналіз можливостей, які були на той час, можна знайти на сайті Нафтогазу. Цей аналіз публікувався вже під час наших розборок з Газпромом у Стокгольмському арбітражі.
7. "Про зубоскаление... «хихикалапутену» это тоже уже давно мем. Глупый пропагандистский штамп."
- Це якщо не знати подробиць, а послуговуватись лише емоціями. Деякі подробиці можна знайти тут: https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/putin-i-timoshenko-uzhinali-u-rotaru-i-cmejalic-nad-jushchenko-i-halctukami-mikho-179754.html Путин и Тимошенко ужинали у Ротару и смеялись над Ющенко и галстуками Михо
8. "С Тимошенко можно много чего спросить, но работу на кремль можно инкриминировать только от небольшого ума."
- "От небольшого ума" можна лише стверджувати те, що ти стверджуєш. Ось два приклади:
а) Позиція БЮТ по "війні 08.08.08" у Грузії:
"25 вересня 2008 року журналісти стали свідками перепалки між лідером фракції БЮТ Іваном Кириленком та членом НУ-НС Романом Зваричем. Тоді Кириленко заявив, що БЮТ не може засудити акт російської агресії в Грузії, "тому що агресію почала Грузія, а ми не сторона конфлікту"." (https://www.pravda.com.ua/news/2010/01/14/4617462/ тут )
б) Позиція Юлі щодо початку окупації Криму:
"Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росії.
Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю. Ніякого воєнного стану і активізації наших військ! Ми маємо стати самою мирною нацією на планеті, просто поводити себе як голуби миру." (зі https://www.radiosvoboda.org/a/29794488.html стенограми засідання РНБО )
Висновок: Юля - це, імовірно, "спящий агент" Кремля. Яка має "не світитися" тоді, коли немає кризису, і всіляко підтримувати паРашу тоді, коли це необхідно.
"Как-то так, если вкратце." ©
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27.01.2021 13:24 Відповісти
Переубедить убеждённого не представляется возможным. Даже с помощью физического воздействия, не говоря уже об устном или письменном.)) Этим управляют слишком глубинные процессы в человеческом организме, которые не подвластны воле самого человека, не говоря уже ком-то стороннем. Мой ответ лишь формально был адресован тебе, но по факту он направлен тем, кто возможно находится только в процессе формирования убеждения. Или же имеет убеждение схожее с моим. С тобой мне всё стало ясно с первой твоей картинки. Предыдущий свой пост считаю исчерпывающим ответом для моей целевой аудитории. Тем более, что тема устарела и уже слабо читается.)
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27.01.2021 15:09 Відповісти
"Переубедить убеждённого не представляется возможным."
- Бачу, бачу.
"Тем более, что тема устарела и уже слабо читается."
- А от особисто я не потребую широкої аудиторії читачів / глядачів / слухачів. Вважаю, що якщо бодай одна людина дізнається про те, як воно було насправді в недавньому минулому - це вже хороший результат.
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27.01.2021 15:21 Відповісти
То есть вы и сами утверждаете, что по окрику Путина Янукович прервал переговоры по ассоциации с ЕС. Это раз.

Второе, и не менее главное. А переговоры с Тимошенко кто вёл? Вова Путин. Так что в жизни не посмел бы Янукович, без согласия Путина, фальсифицировать уголовное дело именно по Газовому договору. Манофорт там советы и рекомендации раздавал.

Ну и третье. Осудили по липовым обвинениям за газовый контракт, так как не смогли найти никакого другого факта воровства с её стороны.
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27.01.2021 15:24 Відповісти
1. "...по окрику Путина Янукович прервал переговоры по ассоциации с ЕС."
- Так. Адже перервати можна лише те, що відбувається. Якщо б цього не було, то не було би що й переривати.
2. "Так что в жизни не посмел бы Янукович, без согласия Путина..."
- Тут логічна помилка. Дивись попередній пункт. У Янека згоди від ***** на асоціацію не було, а між тим все йшло в напрямку підписання угоди про асоціацію.
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27.01.2021 15:38 Відповісти
Украине НЕМЕДЛЕННО нужна Тимошенко, пока страна еле-еле дышит!
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27.01.2021 08:01 Відповісти
Тимошенко любимый украинским народом политический лидер. Опытный профессиональный. То что она не стала президентом объясняется масштабными фальсификациями на выборах. Когда она была Премьером это самые светлые и зажиточные годы жизни украинского народа за всю историю. Украина при ней просто расцветала. Росли зарплаты и пенсии, укреплялась экономика. Те гадости которые пишут на ветке продажные форумные писаки определено тем страхом, которые испытывают перед ней криминальные мафиозно-олигархические ОПГ Украины, которые тратят огромные суммы бабла на дискредитацию Тимошенко. Без Тимошенко Украина давно бы погибла. Уверен ЮВТ вытащит Украину из прирвы!
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27.01.2021 08:21 Відповісти
Мне интересно, сколько платит криминал форумным тролям за ту брехню, которую они пишут на ветке? И как платят сдельно или почасово? И страдает ли их нервная система от угрызений совести по поводу этой брехни
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27.01.2021 08:37 Відповісти
При таком размахе? Наверняка на постоянной зарплате.
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27.01.2021 09:55 Відповісти
Вы похоже идеалист. На самом деле никто тут никому скорее всего не платит. Просто содержимое черепных коробок у многих здешних комментаторов представляет из себя прокисшую кашу. Или в лучшем случае винегрет, старательно нарезанный олигархическими СМИ за десятилетия.))
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27.01.2021 10:30 Відповісти
Все агитки продажной бабули на одной ветке. Спешите прочитать!
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27.01.2021 09:15 Відповісти
Після обнімалок, ранком будемо знати, як пройшла ніч! А чому Фея пише мовою загарбника? І той "святий" також?
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27.01.2021 09:52 Відповісти
За світло вороги,- вночі любі!!!:- є чим торгувати, та державу продавати!!!
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27.01.2021 09:58 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/3/5/7/0/3570de11e1f0bab10f4610d3bc0169a5/original.jpgВойну в Украине закончу за три дня! Юля Зуб даёт на вылет, век воли не видать!
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27.01.2021 09:59 Відповісти
Из всего этого напрашивается пока что лишь один очевидный вывод- президентом Украины в данный момент времени де-факто является Ермак А.Б.
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27.01.2021 10:35 Відповісти
Єрмак зателефонував Тимошенко, вона покликала його ввечері в гості: "Готова продовжити нашу розмову" - Цензор.НЕТ 8195
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27.01.2021 10:39 Відповісти
вона готується до продажу, зараз проходить передпродажну підготовку. А де покупці, щось ніхто заявок не дав. Шкода грошей. чи що ?
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27.01.2021 12:22 Відповісти
смотим ,слушаем програму : Цена на газ, частка каждого громадянина як акционера державы и.т.д. Все остальное подробности . Оставте их папуасам хай скачут возле костра политшаманов.
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27.01.2021 12:38 Відповісти
частка каждого громадянина як акционера державы и.т.д.



вульгарний популiзм, як ЗеЛупи весною 20019 року...
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27.01.2021 14:42 Відповісти
Шо зелені, шо Тимоха - кремлівські холуї.
Проукраїнські, з тих, що мають рейтинг тільки ЕС.
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27.01.2021 13:50 Відповісти
Повилазили ідіоти --диванний генерал омельченко - вірна шавка артур герасимов---чорновіл тарасик !!! повідв"язувались на Тимошенко Ю В !! аби могли покусали б !! Герасимов аж із штанів вискакував -розказував брехню 10 річної давності !!!! Активізувалася свора не даром !! мабуть рейтинг ЮВТ вищий за порошенка !! Їм би гавкать на ""опежопців """ так ні з ними вони дружать !!! Як завжди --кругом винна ЮВТ !!!
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31.01.2021 15:08 Відповісти
Маємо щастя, що є ще Тимошенко, хоч є надія... Як уже остогидли ці продажні тролі, що нищать Україну! Коли ви вже наїстеся, дебіли?
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31.01.2021 15:19 Відповісти
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