"Північний потік-2" не вигідний Європі, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідне для Європи.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент все ще вважає, що "Північний потік" - це погана угода для Європи", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.

Вона зазначила, що Байден вивчить раніше введені санкції проти "Північного потоку-2". "Він продовжить консультуватися з європейськими партнерами з цього питання", - додала прессекретарка.

Вашингтон давно виступає проти реалізації "Північного потоку-2". Проти проєкту вже діє пакет обмежувальних заходів. Зокрема, додаткові санкції були включені до схваленого раніше в січні Конгресом проєкту оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік.

Крім того, 19 січня стало відомо, що США внесли до санкційного списку відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний у будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС".

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