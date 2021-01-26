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Новини
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"Північний потік-2" не вигідний Європі, - Байден

Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідне для Європи.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Президент все ще вважає, що "Північний потік" - це погана угода для Європи", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.

Вона зазначила, що Байден вивчить раніше введені санкції проти "Північного потоку-2". "Він продовжить консультуватися з європейськими партнерами з цього питання", - додала прессекретарка.

Вашингтон давно виступає проти реалізації "Північного потоку-2". Проти проєкту вже діє пакет обмежувальних заходів. Зокрема, додаткові санкції були включені до схваленого раніше в січні Конгресом проєкту оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік.

Крім того, 19 січня стало відомо, що США внесли до санкційного списку відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний у будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС".

Читайте також: Російський трубоукладач "Фортуна" відновив будівництво "Північного потоку-2"

Автор: 

Байден (2883) США (22417) Північний потік (2460)


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Топ коментарі
+16
Байденко и Порошенко похоронят Мавзолейное дерьмо... "Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 3085
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26.01.2021 23:06
+12
шах и мат, и ещё мат!.. кароче много матюков и "северного потока" не будет!
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26.01.2021 23:01
+11
"Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 1631
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26.01.2021 23:06
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шах и мат, и ещё мат!.. кароче много матюков и "северного потока" не будет!
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26.01.2021 23:01 Відповісти
не факт, в тексте говориться что "Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы",Источник: https://censor.net/ru/n3244249 - это значит чтло может поменять мнение, демократами так оно бывает и это не хорошо и не плохо, это так есть.

А консультации это уже увы.

Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросуИсточник: https://censor.net/ru/n3244249
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26.01.2021 23:21 Відповісти
Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи першої з двох гілок російського газопроводу в обхід України в першій половині 2021 року попри санкції США. Це реальні плани?
- Не буде такого. Росія весь минулий рік намагалася по-пропагандистському маневрувати в умовах американських санкцій. Періодично заявляла, що роботи скоро завершать. У грудні побудували жалюгідну ділянку 2,6 кілометра на мілководді у виключній морській економічній зоні Німеччини, що не підпадає під санкції. На це витратили два тижні. З таким темпом роботи в данському секторі Балтики триватимуть півтора року. Це ілюстрація "технологічної міці" Росії - без західних трубоукладачів вони нічого не можуть.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
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26.01.2021 23:01 Відповісти
Не вилізти Пуйлу із штатівського кондона.
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26.01.2021 23:04 Відповісти
вам кацапам от этого теплее...?)))
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26.01.2021 23:17 Відповісти
Кацапчику, а чо це ти свого триколора встидаєшся і під бандерівським стягом пишеш?
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26.01.2021 23:24 Відповісти
Про силу сибири, турецкий поток, газопровод и энергомост в Крым никто ничего не говорил, это вполне реализуемые проекты даже для отсталой рашки, сименс просто поступил подло, продал электростанции типа не в Крым, а когда их поймали за руку, так они начали делать покер-фейс типа они ничего не знали, все они знали, но поступили "по-совести". Говорили исключительно про керченский мост, который удалось реализовать на китайских технологиях за огромные деньги, и то не факт, что он простоит долго.
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26.01.2021 23:30 Відповісти
Якщо американці не передумають то - труба не запрацює . Попри бравурні заяви , Німеччина не в змозі протистояти тиску штатів . А козлостан так і поготів . ! .
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26.01.2021 23:17 Відповісти
Судно "Фортуна" приступило к укладке трубы в датских водах. Этому предшествовало переоформление прав собственности на судно на фирму-однодневку без персонала, которой санкции США, в сущности, безразличны.
Кто стал страховщиком работ, не сообщается, но пока датская сторона возражений не высказывает - значит, смена страховщика как-то согласована с ней.
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27.01.2021 01:15 Відповісти
верно Джо, учи их дружить с Америкой, а то кацапская "халява" доведёт Европу до цугундера
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26.01.2021 23:01 Відповісти
_Уже довела ибо он пируют с людоедами. Но! "Північний потік-2" не вигідний Європі, - Байден - Цензор.НЕТ 7220 Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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27.01.2021 00:18 Відповісти
Байден продолжает дело Трампа?
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26.01.2021 23:04 Відповісти
говорят,Донни передал Байдену ключи от всех нарасийских подъездов..
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26.01.2021 23:08 Відповісти
Друзья всем спокойной ночи! А БАйден пусть вкалует бо у них там еще рабочий день в самом разгаре
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26.01.2021 23:05 Відповісти
"Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 1631
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26.01.2021 23:06 Відповісти
Это "Мечты сбываются!"
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27.01.2021 07:45 Відповісти
Байденко и Порошенко похоронят Мавзолейное дерьмо... "Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 3085
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26.01.2021 23:06 Відповісти
галантерейщик и кардинал ! это сила !
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27.01.2021 00:05 Відповісти
Бандерівці!
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27.01.2021 01:49 Відповісти
Цинічні бандерівці!
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27.01.2021 01:49 Відповісти
Та ми вже бачили цей тандем в діі , мавзолей як стояв так й далі стоіть не псується ) Це все бла бла бла...
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27.01.2021 06:08 Відповісти
Тут главное чтобы Путлерская банда максимально бабла ввалила в этот праэкт
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26.01.2021 23:09 Відповісти
Нет теперь покоя плешивой кремлёвской крысе - в США появился президент! А в мировой политике - сильный лидер и укротитель плешивых кремлёвских крыс....
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26.01.2021 23:12 Відповісти
За 2020 год черная металлургия Украины выглядит шикарно на фоне пандемии...+13 ярдов долларов,на втором месте сельхозпродукция по итогам года....,я думал будет намного хуже,еси чесно...
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26.01.2021 23:16 Відповісти
Вот это дебют! Наконец-то духом Рональда Рейгана из США повеяло!
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26.01.2021 23:22 Відповісти
Наезд китайцев на завод Мотор-Сич остановлен.США сделали специальное заявление.Мотор-Сич может угрожать национальной безопасности США.Байден вступил в игрк Панове...
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26.01.2021 23:22 Відповісти
а они разве наезжали, они требовали свои деньги назад.
как я понимаю им эти деньги отдадут США. взяв контрольный пакет себе.
но строить ничего не станут, зачем им конкурент. Им бы свое продать.
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26.01.2021 23:56 Відповісти
Турция хотела купить, но еще осенью. Вы чего Туркам то не продали ?
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27.01.2021 00:02 Відповісти
звучит как приговор.
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26.01.2021 23:30 Відповісти
Байден... твою-то мать! Да при чём здесь выгоден/невыгоден, когда это - угроза!
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26.01.2021 23:30 Відповісти
Он дипломатично выразился... толерантно и тонко...
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26.01.2021 23:37 Відповісти
комуто невыгодно значит комуто выгодно.... и все посмотрели на фрау
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26.01.2021 23:33 Відповісти
Фрау будет решать этот вопрос с новой администрацией США.
а пока трубоукладчик вовсю работает по достройке СП2.
ну ввели против него санкции в США же он не поплывет трубы укладывать, ему как то пофиг.
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26.01.2021 23:40 Відповісти
по Фрау да есть официальное заявление правящей партии Германии(Христианско-демократический союз), что СП2 не относится к политическим вопросам, он чисто экономический проект.
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26.01.2021 23:42 Відповісти
Фрау осенью сменит другой любитель РАБссии
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26.01.2021 23:42 Відповісти
ну правящая партия скорее всего не поменяется, значит и политика Германии останется прежней.
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26.01.2021 23:43 Відповісти
С Гитлером вы тоже дружили Мавзолейные причем трижды... в 1938 и дважды в 1939 годах...,а если добавить Раппальский договор 1922 года и Брестский 1918 года,то Германия для вас братский нарот
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26.01.2021 23:44 Відповісти
Европе выгоден американский газ и Украина может это доказать.
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26.01.2021 23:45 Відповісти
Как там в Лахте нонче? С бутылки хоть на перекур отпускают? Или так всю смену и сидите?
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26.01.2021 23:59 Відповісти
ну для США это политический и экономический вопрос.
если сейчас не застолбить рынок, пускай даже себе в убыток.
То потом его просто не занять, там будут Азиаты и РФ.
при повышении цены и нормальной прибыли на газ, в дальнейшем он просто никому не будет нужен.
поэтому такая пляска с СП2. Хотя они проморгали Балканско-Турецкий поток.
ну против Турции им в открытую же не пойти, все в альянсе.
Отдали же им северный кипр и никто не заикнулся. Греция помямлила, да успокоилась.
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27.01.2021 00:10 Відповісти
Американский газ свободнее горит, ярче светит и без запаха шантажа
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26.01.2021 23:58 Відповісти
Кацапи волали про "Північний потік" як про свою "стратегічну перемогу". Але з самого початку там не було і не могло бути "перемоги" - срок окупності проекту 50 років. Я вдячний європейцям за те що вони морочили голову кацапам і змушували їх витрачати колосальні кошти замість витрат на переозброєння. Навіть якщо "потік" добудують, то керувати "вхідним краном" будуть німці. Вони протягом будівництва тихо і спокійно прийняли спеціальні закони для впровадження альтернативної енергетики. Тому "вогогі мрії" кацапів в будь якому разі залишаться мріями. Поки вони за свій рахунок будували "Північний потік" і "Силу Сибіру" китайці нишком побудували залізні дороги військового значення до кордону з ***********. ********* буде розвалено! І це станеться раптово. Як з СРСР - "просыпаюсь утром. Здрасьте! Вижу нет советской власти - как прекрасен этот мир, посмотри-и-и..."
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27.01.2021 00:08 Відповісти
https://p.dw.com/p/3oSIS Джо Байден провів з ****** першу телефонну розмову . Під час розмови президенти обговорили тему продовження договору СНО-3 та суверенітету України. Йшлось і про інші питання, що викликають занепокоєння США, як-от втручання у вибори в США та отруєння Олексія Навального.
Як повідомляється на сайті Білого дому, президенти обговорили готовність обох країн продовжити дію договору про обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3) на п'ять років. Також під час розмови Байден підтвердив підтримку США суверенітету України. Крім цього, він підняв інші питання, які викликають занепокоєння у США, серед яких повідомлення про те, що Росія призначила винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, втручання у вибори в США в 2020 році, отруєння Олексія Навального і хакерські атаки на компанію SolarWinds.
У Білому домі наголошують, президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди США або їхнім союзникам.
Між тим на порталі президента РФ повідомляється, що під час розмови Путіна з Байденом обговорювалися питання "одностороннього виходу США з Договору з відкритого неба", проблематика збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, "внутрішньоукраїнське врегулювання", а також російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.Також на сайті Кремля зазначається повідомляється, що під час розмови Путін привітав Байдена з початком роботи на посаді президента США і зазначив, що нормалізація відносин між Росією і США відповідала б інтересам обох країн.
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27.01.2021 00:09 Відповісти
я переведу, а то половину слов новоявленые.

там все намного короче, без домыслов:

Президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал сегодня с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить (СНВ-3) на пять лет, договорившись, что их команды будут работать в срочном порядке, чтобы завершить продление к 5 февраля. Они также договорились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих вопросов безопасности. Президент Байден подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, включая взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначает награды американским солдатам в Афганистане…
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/

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27.01.2021 00:21 Відповісти
Не думаю, що Deutsche Welle виклало отсебятину. І не бачу цього новоязу, новояву, порівняно з твоїм повідомленням (так, дещо змінено місцями, не більше). Навпаки, вони виклали і позицію *****.
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27.01.2021 00:31 Відповісти
я тебе с сайта Белого дома дал текст, все остальное отсебятина и чем дальше - тем её больше
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27.01.2021 00:54 Відповісти
ти чо, дебіл зовсім, чи тільки невдало стібешся?
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27.01.2021 00:57 Відповісти
СОВРЕМЕННОМУ МИРУ ВЫГОДНЫ ЧЕРНОЗЁМ И УРАНОВЫЕ ЗАЛЕЖИ УКРАИНЫ !!!
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27.01.2021 00:19 Відповісти
ну они и используют чернозем под рапс, сою и кукурузу.
вы хоть узнайте что сейчас выращивается в Украине.
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27.01.2021 00:25 Відповісти
блин я такую статью нашел, про Агропромышленность Украины, что теперь понятно почему у вас картошки нет (лука, свеклы и прочего).
Закупаете свинину, говядину. Все хорошо с курицей ( Юрия Косюка)
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27.01.2021 00:58 Відповісти
Будет смешнее, когда статья найдет тебя.
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27.01.2021 07:47 Відповісти
Джо! З факін рашен федерашен треба закінчувати. Їх треба розчавити санкціями. Про наших зрадників та корупціонерів теж не забувайте.
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27.01.2021 01:59 Відповісти
Європа повинна зрозуміти,що саме вона вигодувала своїми технологіями,торгівлею, гулажну почвару Московію і продовжує відгодовувати фашистську Ерефію
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27.01.2021 02:14 Відповісти
Газ будет течь по любому , из любой трубы . Трубы строит росия , европа должна пользоваться этим и на трубе крутить росию . Брюсель после постройки трркбы должно делить доход от любых труб между всеми получателями газа.
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27.01.2021 02:20 Відповісти
Польський король Зігмунд ІІ писав 1569 р. до британської королеви Єлизавети І: "Московщина щороку зростає на силі, а вона є запеклим ворогом всякої свободи. Ми знаємо, що Ваша Величність цілковито не знають звірячості та деспотії московського царя. Ми сусіди Московщини і тому знаємо і розуміємо її краще, ніж інші королі. І ми застерігаємо Вас та інші європейські народи не жертвувати Вашою гідністю, Вашою свободою, Вашим власним і Ваших людей життям, а поборювати дикунський московський народ".
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27.01.2021 02:22 Відповісти
После этого Польша пыталась несколько раз захватить "дикунів". Поляки самые большие европейские неудачники.
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27.01.2021 05:49 Відповісти
Захоплювали здичавілих і Українці на чолі з Конашевичем-Сагайдачним,але вирізати Москву,як москалі пізніш зробили з Батурином не додумались,тому треба зробити висновки і в майбутньому виправити:Москву спалити,а решті московитам вирвати ніздрі,кожному тавро на лобі "вор" і по 50 батогів на конбшні виписати,все,як московити *******.
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27.01.2021 11:36 Відповісти
То в чому затримка? Бери сірники і вперед. Пали.
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27.01.2021 22:49 Відповісти
путін педофіл,ru💩
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27.01.2021 23:53 Відповісти
 
 