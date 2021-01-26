"Північний потік-2" не вигідний Європі, - Байден
Президент США Джо Байден вважає, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідне для Європи.
Про це заявила прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Президент все ще вважає, що "Північний потік" - це погана угода для Європи", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок.
Вона зазначила, що Байден вивчить раніше введені санкції проти "Північного потоку-2". "Він продовжить консультуватися з європейськими партнерами з цього питання", - додала прессекретарка.
Вашингтон давно виступає проти реалізації "Північного потоку-2". Проти проєкту вже діє пакет обмежувальних заходів. Зокрема, додаткові санкції були включені до схваленого раніше в січні Конгресом проєкту оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік.
Крім того, 19 січня стало відомо, що США внесли до санкційного списку відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна", задіяний у будівництві "Північного потоку 2". Також під санкції потрапив власник "Фортуни" ТОВ "КВТ-РУС".
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А консультации это уже увы.
Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросуИсточник: https://censor.net/ru/n3244249
- Не буде такого. Росія весь минулий рік намагалася по-пропагандистському маневрувати в умовах американських санкцій. Періодично заявляла, що роботи скоро завершать. У грудні побудували жалюгідну ділянку 2,6 кілометра на мілководді у виключній морській економічній зоні Німеччини, що не підпадає під санкції. На це витратили два тижні. З таким темпом роботи в данському секторі Балтики триватимуть півтора року. Це ілюстрація "технологічної міці" Росії - без західних трубоукладачів вони нічого не можуть.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
Кто стал страховщиком работ, не сообщается, но пока датская сторона возражений не высказывает - значит, смена страховщика как-то согласована с ней.
как я понимаю им эти деньги отдадут США. взяв контрольный пакет себе.
но строить ничего не станут, зачем им конкурент. Им бы свое продать.
а пока трубоукладчик вовсю работает по достройке СП2.
ну ввели против него санкции в США же он не поплывет трубы укладывать, ему как то пофиг.
если сейчас не застолбить рынок, пускай даже себе в убыток.
То потом его просто не занять, там будут Азиаты и РФ.
при повышении цены и нормальной прибыли на газ, в дальнейшем он просто никому не будет нужен.
поэтому такая пляска с СП2. Хотя они проморгали Балканско-Турецкий поток.
ну против Турции им в открытую же не пойти, все в альянсе.
Отдали же им северный кипр и никто не заикнулся. Греция помямлила, да успокоилась.
Як повідомляється на сайті Білого дому, президенти обговорили готовність обох країн продовжити дію договору про обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3) на п'ять років. Також під час розмови Байден підтвердив підтримку США суверенітету України. Крім цього, він підняв інші питання, які викликають занепокоєння у США, серед яких повідомлення про те, що Росія призначила винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, втручання у вибори в США в 2020 році, отруєння Олексія Навального і хакерські атаки на компанію SolarWinds.
У Білому домі наголошують, президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди США або їхнім союзникам.
Між тим на порталі президента РФ повідомляється, що під час розмови Путіна з Байденом обговорювалися питання "одностороннього виходу США з Договору з відкритого неба", проблематика збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, "внутрішньоукраїнське врегулювання", а також російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.Також на сайті Кремля зазначається повідомляється, що під час розмови Путін привітав Байдена з початком роботи на посаді президента США і зазначив, що нормалізація відносин між Росією і США відповідала б інтересам обох країн.
там все намного короче, без домыслов:
Президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал сегодня с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить (СНВ-3) на пять лет, договорившись, что их команды будут работать в срочном порядке, чтобы завершить продление к 5 февраля. Они также договорились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих вопросов безопасности. Президент Байден подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, включая взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначает награды американским солдатам в Афганистане…
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
вы хоть узнайте что сейчас выращивается в Украине.
Закупаете свинину, говядину. Все хорошо с курицей ( Юрия Косюка)