"Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден
Президент США Джо Байден считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" невыгодно для Европы.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы", - сказала Псаки на брифинге во вторник.
Она отметила, что Байден изучит ранее введенные санкции против "Северного потока-2". "Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросу", - добавила пресс-секретарь.
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Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока-2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.
Кроме того, 19 января стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС".
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А консультации это уже увы.
Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросуИсточник: https://censor.net/ru/n3244249
- Не буде такого. Росія весь минулий рік намагалася по-пропагандистському маневрувати в умовах американських санкцій. Періодично заявляла, що роботи скоро завершать. У грудні побудували жалюгідну ділянку 2,6 кілометра на мілководді у виключній морській економічній зоні Німеччини, що не підпадає під санкції. На це витратили два тижні. З таким темпом роботи в данському секторі Балтики триватимуть півтора року. Це ілюстрація "технологічної міці" Росії - без західних трубоукладачів вони нічого не можуть.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
Кто стал страховщиком работ, не сообщается, но пока датская сторона возражений не высказывает - значит, смена страховщика как-то согласована с ней.
как я понимаю им эти деньги отдадут США. взяв контрольный пакет себе.
но строить ничего не станут, зачем им конкурент. Им бы свое продать.
а пока трубоукладчик вовсю работает по достройке СП2.
ну ввели против него санкции в США же он не поплывет трубы укладывать, ему как то пофиг.
если сейчас не застолбить рынок, пускай даже себе в убыток.
То потом его просто не занять, там будут Азиаты и РФ.
при повышении цены и нормальной прибыли на газ, в дальнейшем он просто никому не будет нужен.
поэтому такая пляска с СП2. Хотя они проморгали Балканско-Турецкий поток.
ну против Турции им в открытую же не пойти, все в альянсе.
Отдали же им северный кипр и никто не заикнулся. Греция помямлила, да успокоилась.
Як повідомляється на сайті Білого дому, президенти обговорили готовність обох країн продовжити дію договору про обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3) на п'ять років. Також під час розмови Байден підтвердив підтримку США суверенітету України. Крім цього, він підняв інші питання, які викликають занепокоєння у США, серед яких повідомлення про те, що Росія призначила винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, втручання у вибори в США в 2020 році, отруєння Олексія Навального і хакерські атаки на компанію SolarWinds.
У Білому домі наголошують, президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди США або їхнім союзникам.
Між тим на порталі президента РФ повідомляється, що під час розмови Путіна з Байденом обговорювалися питання "одностороннього виходу США з Договору з відкритого неба", проблематика збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, "внутрішньоукраїнське врегулювання", а також російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.Також на сайті Кремля зазначається повідомляється, що під час розмови Путін привітав Байдена з початком роботи на посаді президента США і зазначив, що нормалізація відносин між Росією і США відповідала б інтересам обох країн.
там все намного короче, без домыслов:
Президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал сегодня с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить (СНВ-3) на пять лет, договорившись, что их команды будут работать в срочном порядке, чтобы завершить продление к 5 февраля. Они также договорились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих вопросов безопасности. Президент Байден подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, включая взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначает награды американским солдатам в Афганистане…
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/
вы хоть узнайте что сейчас выращивается в Украине.
Закупаете свинину, говядину. Все хорошо с курицей ( Юрия Косюка)