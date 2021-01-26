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"Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден

Президент США Джо Байден считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" невыгодно для Европы.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы", - сказала Псаки на брифинге во вторник.

Она отметила, что Байден изучит ранее введенные санкции против "Северного потока-2". "Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросу", - добавила пресс-секретарь.

Читайте на Цензор.НЕТ: Важно, чтобы Украина получила газовый договор, "Северный поток-2" будем обсуждать с новой администрацией США, - Меркель

Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока-2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Кроме того, 19 января стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС".

Также на Цензор.НЕТ: Российский трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока-2"

Автор: 

Байден (2785) США (26336) Северный поток (1448)


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Топ комментарии
+16
Байденко и Порошенко похоронят Мавзолейное дерьмо... "Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 3085
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26.01.2021 23:06
+12
шах и мат, и ещё мат!.. кароче много матюков и "северного потока" не будет!
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26.01.2021 23:01
+11
"Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 1631
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26.01.2021 23:06
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шах и мат, и ещё мат!.. кароче много матюков и "северного потока" не будет!
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26.01.2021 23:01 Ответить
не факт, в тексте говориться что "Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы",Источник: https://censor.net/ru/n3244249 - это значит чтло может поменять мнение, демократами так оно бывает и это не хорошо и не плохо, это так есть.

А консультации это уже увы.

Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросуИсточник: https://censor.net/ru/n3244249
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26.01.2021 23:21 Ответить
Nord Stream 2 AG планує завершити великі будівельні роботи першої з двох гілок російського газопроводу в обхід України в першій половині 2021 року попри санкції США. Це реальні плани?
- Не буде такого. Росія весь минулий рік намагалася по-пропагандистському маневрувати в умовах американських санкцій. Періодично заявляла, що роботи скоро завершать. У грудні побудували жалюгідну ділянку 2,6 кілометра на мілководді у виключній морській економічній зоні Німеччини, що не підпадає під санкції. На це витратили два тижні. З таким темпом роботи в данському секторі Балтики триватимуть півтора року. Це ілюстрація "технологічної міці" Росії - без західних трубоукладачів вони нічого не можуть.
США запровадили нові санкції проти цього проєкту на додаток до попередніх 2019 року. Останніми тижнями від участі в ньому відмовилася низка компаній. Ні Газпром, ні Путін вже не висловлюють оптимізму. - https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_importu-energoresursiv-z-rosiyi-do-povernennya-okupovanih-teritorij-ne-povinno-buti/1010631
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26.01.2021 23:01 Ответить
Не вилізти Пуйлу із штатівського кондона.
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26.01.2021 23:04 Ответить
вам кацапам от этого теплее...?)))
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26.01.2021 23:17 Ответить
Кацапчику, а чо це ти свого триколора встидаєшся і під бандерівським стягом пишеш?
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26.01.2021 23:24 Ответить
Про силу сибири, турецкий поток, газопровод и энергомост в Крым никто ничего не говорил, это вполне реализуемые проекты даже для отсталой рашки, сименс просто поступил подло, продал электростанции типа не в Крым, а когда их поймали за руку, так они начали делать покер-фейс типа они ничего не знали, все они знали, но поступили "по-совести". Говорили исключительно про керченский мост, который удалось реализовать на китайских технологиях за огромные деньги, и то не факт, что он простоит долго.
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26.01.2021 23:30 Ответить
Якщо американці не передумають то - труба не запрацює . Попри бравурні заяви , Німеччина не в змозі протистояти тиску штатів . А козлостан так і поготів . ! .
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26.01.2021 23:17 Ответить
Судно "Фортуна" приступило к укладке трубы в датских водах. Этому предшествовало переоформление прав собственности на судно на фирму-однодневку без персонала, которой санкции США, в сущности, безразличны.
Кто стал страховщиком работ, не сообщается, но пока датская сторона возражений не высказывает - значит, смена страховщика как-то согласована с ней.
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27.01.2021 01:15 Ответить
верно Джо, учи их дружить с Америкой, а то кацапская "халява" доведёт Европу до цугундера
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26.01.2021 23:01 Ответить
_Уже довела ибо он пируют с людоедами. Но! "Північний потік-2" не вигідний Європі, - Байден - Цензор.НЕТ 7220 Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
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27.01.2021 00:18 Ответить
Байден продолжает дело Трампа?
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26.01.2021 23:04 Ответить
говорят,Донни передал Байдену ключи от всех нарасийских подъездов..
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26.01.2021 23:08 Ответить
Друзья всем спокойной ночи! А БАйден пусть вкалует бо у них там еще рабочий день в самом разгаре
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26.01.2021 23:05 Ответить
"Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 1631
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26.01.2021 23:06 Ответить
Это "Мечты сбываются!"
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27.01.2021 07:45 Ответить
Байденко и Порошенко похоронят Мавзолейное дерьмо... "Северный поток-2" не выгоден Европе, - Байден - Цензор.НЕТ 3085
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26.01.2021 23:06 Ответить
галантерейщик и кардинал ! это сила !
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27.01.2021 00:05 Ответить
Бандерівці!
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27.01.2021 01:49 Ответить
Цинічні бандерівці!
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27.01.2021 01:49 Ответить
Та ми вже бачили цей тандем в діі , мавзолей як стояв так й далі стоіть не псується ) Це все бла бла бла...
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27.01.2021 06:08 Ответить
Тут главное чтобы Путлерская банда максимально бабла ввалила в этот праэкт
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26.01.2021 23:09 Ответить
Нет теперь покоя плешивой кремлёвской крысе - в США появился президент! А в мировой политике - сильный лидер и укротитель плешивых кремлёвских крыс....
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26.01.2021 23:12 Ответить
За 2020 год черная металлургия Украины выглядит шикарно на фоне пандемии...+13 ярдов долларов,на втором месте сельхозпродукция по итогам года....,я думал будет намного хуже,еси чесно...
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26.01.2021 23:16 Ответить
Вот это дебют! Наконец-то духом Рональда Рейгана из США повеяло!
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26.01.2021 23:22 Ответить
Наезд китайцев на завод Мотор-Сич остановлен.США сделали специальное заявление.Мотор-Сич может угрожать национальной безопасности США.Байден вступил в игрк Панове...
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26.01.2021 23:22 Ответить
а они разве наезжали, они требовали свои деньги назад.
как я понимаю им эти деньги отдадут США. взяв контрольный пакет себе.
но строить ничего не станут, зачем им конкурент. Им бы свое продать.
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26.01.2021 23:56 Ответить
Турция хотела купить, но еще осенью. Вы чего Туркам то не продали ?
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27.01.2021 00:02 Ответить
звучит как приговор.
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26.01.2021 23:30 Ответить
Байден... твою-то мать! Да при чём здесь выгоден/невыгоден, когда это - угроза!
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26.01.2021 23:30 Ответить
Он дипломатично выразился... толерантно и тонко...
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26.01.2021 23:37 Ответить
комуто невыгодно значит комуто выгодно.... и все посмотрели на фрау
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26.01.2021 23:33 Ответить
Фрау будет решать этот вопрос с новой администрацией США.
а пока трубоукладчик вовсю работает по достройке СП2.
ну ввели против него санкции в США же он не поплывет трубы укладывать, ему как то пофиг.
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26.01.2021 23:40 Ответить
по Фрау да есть официальное заявление правящей партии Германии(Христианско-демократический союз), что СП2 не относится к политическим вопросам, он чисто экономический проект.
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26.01.2021 23:42 Ответить
Фрау осенью сменит другой любитель РАБссии
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26.01.2021 23:42 Ответить
ну правящая партия скорее всего не поменяется, значит и политика Германии останется прежней.
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26.01.2021 23:43 Ответить
С Гитлером вы тоже дружили Мавзолейные причем трижды... в 1938 и дважды в 1939 годах...,а если добавить Раппальский договор 1922 года и Брестский 1918 года,то Германия для вас братский нарот
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26.01.2021 23:44 Ответить
Европе выгоден американский газ и Украина может это доказать.
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26.01.2021 23:45 Ответить
Как там в Лахте нонче? С бутылки хоть на перекур отпускают? Или так всю смену и сидите?
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26.01.2021 23:59 Ответить
ну для США это политический и экономический вопрос.
если сейчас не застолбить рынок, пускай даже себе в убыток.
То потом его просто не занять, там будут Азиаты и РФ.
при повышении цены и нормальной прибыли на газ, в дальнейшем он просто никому не будет нужен.
поэтому такая пляска с СП2. Хотя они проморгали Балканско-Турецкий поток.
ну против Турции им в открытую же не пойти, все в альянсе.
Отдали же им северный кипр и никто не заикнулся. Греция помямлила, да успокоилась.
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27.01.2021 00:10 Ответить
Американский газ свободнее горит, ярче светит и без запаха шантажа
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26.01.2021 23:58 Ответить
Кацапи волали про "Північний потік" як про свою "стратегічну перемогу". Але з самого початку там не було і не могло бути "перемоги" - срок окупності проекту 50 років. Я вдячний європейцям за те що вони морочили голову кацапам і змушували їх витрачати колосальні кошти замість витрат на переозброєння. Навіть якщо "потік" добудують, то керувати "вхідним краном" будуть німці. Вони протягом будівництва тихо і спокійно прийняли спеціальні закони для впровадження альтернативної енергетики. Тому "вогогі мрії" кацапів в будь якому разі залишаться мріями. Поки вони за свій рахунок будували "Північний потік" і "Силу Сибіру" китайці нишком побудували залізні дороги військового значення до кордону з ***********. ********* буде розвалено! І це станеться раптово. Як з СРСР - "просыпаюсь утром. Здрасьте! Вижу нет советской власти - как прекрасен этот мир, посмотри-и-и..."
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27.01.2021 00:08 Ответить
https://p.dw.com/p/3oSIS Джо Байден провів з ****** першу телефонну розмову . Під час розмови президенти обговорили тему продовження договору СНО-3 та суверенітету України. Йшлось і про інші питання, що викликають занепокоєння США, як-от втручання у вибори в США та отруєння Олексія Навального.
Як повідомляється на сайті Білого дому, президенти обговорили готовність обох країн продовжити дію договору про обмеження стратегічного наступального озброєння (СНО-3) на п'ять років. Також під час розмови Байден підтвердив підтримку США суверенітету України. Крім цього, він підняв інші питання, які викликають занепокоєння у США, серед яких повідомлення про те, що Росія призначила винагороду за вбивство солдатів США в Афганістані, втручання у вибори в США в 2020 році, отруєння Олексія Навального і хакерські атаки на компанію SolarWinds.
У Білому домі наголошують, президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати діятимуть рішуче на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди США або їхнім союзникам.
Між тим на порталі президента РФ повідомляється, що під час розмови Путіна з Байденом обговорювалися питання "одностороннього виходу США з Договору з відкритого неба", проблематика збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми, "внутрішньоукраїнське врегулювання", а також російська ініціатива про проведення саміту постійних членів Радбезу ООН.Також на сайті Кремля зазначається повідомляється, що під час розмови Путін привітав Байдена з початком роботи на посаді президента США і зазначив, що нормалізація відносин між Росією і США відповідала б інтересам обох країн.
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27.01.2021 00:09 Ответить
я переведу, а то половину слов новоявленые.

там все намного короче, без домыслов:

Президент Джозеф Р. Байден-младший беседовал сегодня с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили готовность обеих стран продлить (СНВ-3) на пять лет, договорившись, что их команды будут работать в срочном порядке, чтобы завершить продление к 5 февраля. Они также договорились изучить возможность обсуждения вопросов стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих вопросов безопасности. Президент Байден подтвердил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины. Он также поднял другие вопросы, вызывающие озабоченность, включая взлом SolarWinds, сообщения о том, что Россия назначает награды американским солдатам в Афганистане…
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/26/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-vladimir-putin-of-russia/

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27.01.2021 00:21 Ответить
Не думаю, що Deutsche Welle виклало отсебятину. І не бачу цього новоязу, новояву, порівняно з твоїм повідомленням (так, дещо змінено місцями, не більше). Навпаки, вони виклали і позицію *****.
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27.01.2021 00:31 Ответить
я тебе с сайта Белого дома дал текст, все остальное отсебятина и чем дальше - тем её больше
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27.01.2021 00:54 Ответить
ти чо, дебіл зовсім, чи тільки невдало стібешся?
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27.01.2021 00:57 Ответить
СОВРЕМЕННОМУ МИРУ ВЫГОДНЫ ЧЕРНОЗЁМ И УРАНОВЫЕ ЗАЛЕЖИ УКРАИНЫ !!!
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27.01.2021 00:19 Ответить
ну они и используют чернозем под рапс, сою и кукурузу.
вы хоть узнайте что сейчас выращивается в Украине.
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27.01.2021 00:25 Ответить
блин я такую статью нашел, про Агропромышленность Украины, что теперь понятно почему у вас картошки нет (лука, свеклы и прочего).
Закупаете свинину, говядину. Все хорошо с курицей ( Юрия Косюка)
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27.01.2021 00:58 Ответить
Будет смешнее, когда статья найдет тебя.
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27.01.2021 07:47 Ответить
Джо! З факін рашен федерашен треба закінчувати. Їх треба розчавити санкціями. Про наших зрадників та корупціонерів теж не забувайте.
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27.01.2021 01:59 Ответить
Європа повинна зрозуміти,що саме вона вигодувала своїми технологіями,торгівлею, гулажну почвару Московію і продовжує відгодовувати фашистську Ерефію
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27.01.2021 02:14 Ответить
Газ будет течь по любому , из любой трубы . Трубы строит росия , европа должна пользоваться этим и на трубе крутить росию . Брюсель после постройки трркбы должно делить доход от любых труб между всеми получателями газа.
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27.01.2021 02:20 Ответить
Польський король Зігмунд ІІ писав 1569 р. до британської королеви Єлизавети І: "Московщина щороку зростає на силі, а вона є запеклим ворогом всякої свободи. Ми знаємо, що Ваша Величність цілковито не знають звірячості та деспотії московського царя. Ми сусіди Московщини і тому знаємо і розуміємо її краще, ніж інші королі. І ми застерігаємо Вас та інші європейські народи не жертвувати Вашою гідністю, Вашою свободою, Вашим власним і Ваших людей життям, а поборювати дикунський московський народ".
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27.01.2021 02:22 Ответить
После этого Польша пыталась несколько раз захватить "дикунів". Поляки самые большие европейские неудачники.
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27.01.2021 05:49 Ответить
Захоплювали здичавілих і Українці на чолі з Конашевичем-Сагайдачним,але вирізати Москву,як москалі пізніш зробили з Батурином не додумались,тому треба зробити висновки і в майбутньому виправити:Москву спалити,а решті московитам вирвати ніздрі,кожному тавро на лобі "вор" і по 50 батогів на конбшні виписати,все,як московити *******.
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27.01.2021 11:36 Ответить
То в чому затримка? Бери сірники і вперед. Пали.
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27.01.2021 22:49 Ответить
путін педофіл,ru💩
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27.01.2021 23:53 Ответить
 
 