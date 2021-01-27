Кабмін розширив дію ціни на газ 6,99 грн/куб. м на ОСББ

Кабінет Міністрів України розширив дію граничної ціни на природний газ 6,99 грн/куб. м у лютому-березні 2021 року на об'єднання власників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Відповідне рішення з доопрацюванням протягом двох днів Кабмін ухвалив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, деякі ОСББ можуть підпадати під дію спецзобов’язань (ПСО), тому в документі "треба дуже чітко визначити і розмежувати газ для населення і газ для бізнесу (ТКЕ)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підготував 8 кроків для зменшення тарифів, - Шмигаль

Згідно з пояснювальною запискою до документа, який готувало міністерство енергетики, попри запровадження вільного ринку для населення із серпня 2020 року, більшість побутових споживачів не стали змінювати постачальника, залишившись клієнтами регіональних газозбутових компаній.

За оцінкою міністерства, в серпні-грудні 2020 року через наявність домінуючого становища у регіональних газзбутів (частка - понад 90%) населення переплатило за газ 8,4 млрд грн, або 670 грн на одного абонента. Зокрема, середня ціна регіональних газзбутів на 36% вища, ніж у ЦПК "Нафтогаз України".

У січні 2021 року через значні холоди ціна на газ на європейських ринках суттєво зросла, що може призвести до її зростання і для вразливих споживачів країни на 14%, з ростом платіжки за газ у лютому на 175 грн. У зв'язку з цим КМУ і встановлює граничну ціну на газ для побутових споживачів.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №25 від 18 січня 2021 року запровадив граничну ціну на газ для населення 6,99 грн/куб. м (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи) в лютому-березні 2021 року шляхом розширення карантинної постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" знизив лютневу ціну на газ для населення до 6,89 грн/куб. м

Для можливості встановлення граничної ціни на природний газ Кабмін вніс його до переліку соціально значущих товарів, затверджених постановою №341 від 22 квітня 2020 року.

Кабмін також розширив постанову №809 від 30 вересня 2021 року, якою затверджується порядок відбору постачальника "останньої надії", що зобов'язує його не перевищувати встановленої в лютому-березні 2021 року постановою №1236 граничну ціну продажу газу.

За даними НКРЕКП, в Україні майже 12,5 млн домогосподарств, які споживають газ. Половина з них - приватні будинки, друга - багатоквартирні будинки. У приватних будинках приблизно 40% мають газову плиту і котел, в багатоквартирних - 28% мають газову плиту, а 14% - плиту з котлом.