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Вулиця Сагайдачного в Києві залишиться пішохідною, - КМДА

Вулиця Сагайдачного в Києві залишиться пішохідною, - КМДА

Вулиця Петра Сагайдачного в Києві залишиться пішохідною, суд задовольнив апеляційну скаргу і залишив у силі розпорядження, яким запроваджена пішохідна зона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу виконавчого органу Київської міської ради та залишив у силі розпорядження, яким запроваджено пішохідну зону на Контрактовій площі та на вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що пішохідна зона на Контрактовій площі та вул. Петра Сагайдачного введена ще в 2017 році. Однак у травні минулого року Окружний адміністративний суд в м. Києві задовольнив позов кількох громадян, чим скасував пішохідну зону.

Після кількох судових засідань вдалося відстояти відповідне розпорядження і повернути киянам і гостям столиці пішохідну зону на вул. Петра Сагайдачного.

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Автор: 

КМДА (2363) Київ (19405) пішохід (117)


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Топ коментарі
+4
Овца ты тупая, посмотри на центры нормальных городов по всему миру
Ты наверное из быдла, что паркуется под подъездом в доме?
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27.01.2021 18:35
+3
Нахуа там та пешеходная зона??? Кто-то втулил своё колесо обозрения в 2017-м и не хочет убирать? Больше негде поставить было? Парализовали выезд с Подола весь поток на Набережную. Во истину мер - поц. Парки в говне зато дороги перекрывает для гуляния.
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27.01.2021 17:20
+2
При чем тут "граждане" и суд? тут имеют место быть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ градостроительные решения. Остальное - долбаная игра в "демократию". Как это надоело...
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27.01.2021 17:15
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Приємно чути.
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27.01.2021 17:09 Відповісти
что тебе приємно чути? это бредовое решение, пролоббированное владельцами генделей и чертового колеса ( всегда пустого) - жителей на этой улице нет вообще. водители же должны ездить дворами вместо прямой дороги.
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27.01.2021 18:38 Відповісти
Чого там взагалі їздити?
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27.01.2021 19:19 Відповісти
того что это дорога)
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27.01.2021 20:31 Відповісти
Умники, где паркинги?
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27.01.2021 17:11 Відповісти
Я не верю, что ты будешь платить за паркинг.
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27.01.2021 18:58 Відповісти
При чем тут "граждане" и суд? тут имеют место быть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ градостроительные решения. Остальное - долбаная игра в "демократию". Как это надоело...
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27.01.2021 17:15 Відповісти
кацап, что еще за "игра в "демократию"? надоело - дуй в Мухосранск
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28.01.2021 13:20 Відповісти
Нахуа там та пешеходная зона??? Кто-то втулил своё колесо обозрения в 2017-м и не хочет убирать? Больше негде поставить было? Парализовали выезд с Подола весь поток на Набережную. Во истину мер - поц. Парки в говне зато дороги перекрывает для гуляния.
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27.01.2021 17:20 Відповісти
Овца ты тупая, посмотри на центры нормальных городов по всему миру
Ты наверное из быдла, что паркуется под подъездом в доме?
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27.01.2021 18:35 Відповісти
мало тебе, барану зеленому, перекрытия Крещатика (центр), нужно еще Подол парализовать ради толп ковидных быдлотуристов с Троещины и Позняков, засырающих Сагайдачного??
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27.01.2021 18:41 Відповісти
О, корінне бидло вилізло...)))
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27.01.2021 19:20 Відповісти
Тебя в Киеве с последнего митинга петушонки забыли осёл?
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27.01.2021 22:48 Відповісти
Бидло тут саме ти.
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27.01.2021 20:27 Відповісти
Це гоші
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27.01.2021 20:28 Відповісти
буду тоже рад видеть тебя на Подоле)
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27.01.2021 22:02 Відповісти
Он не знает где это ещё.
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27.01.2021 22:45 Відповісти
Подол всегда был парализован пробками, так теперь хоть дышать на нем стало возможно от Валов до Почтовой
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28.01.2021 13:26 Відповісти
Еще раз повторяю. Только професcиональные расчеты и решения. Наигрались во всезнайство и " ДЕМОКРАТИИЮ" Демократия - это уважение ума, а не массы или силы возгласов...
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27.01.2021 19:03 Відповісти
то ты с аристократией наверное попутал
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28.01.2021 13:26 Відповісти
На Подоле хоть стало возможным дышать! Раньше было оставишь машину на полдня - на ней слой сажи в миллиметр Его бы вообще от Валов закрыть для траффика!
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28.01.2021 13:22 Відповісти
Забудується пабами і проїзна частина.
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27.01.2021 18:00 Відповісти
Особенно благодарны жители куреневки, мостицкого и минского массивов!
Про разные Петровцы и Вышгороды я молчу.
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27.01.2021 18:19 Відповісти
Я что-то пропустил. Неужели набережно-хрещатицкую закрыли, что туловища не могут теперь доехать из центра в свое зажопье?!
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27.01.2021 19:00 Відповісти
Туловищам гулять негде как в Киев припрутся на маршрутках, сразу идут гулять на Сагайдачного. Просто гулять больше негде туловищам в городе.
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27.01.2021 22:53 Відповісти
 
 