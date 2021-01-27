Вулиця Сагайдачного в Києві залишиться пішохідною, - КМДА

Вулиця Петра Сагайдачного в Києві залишиться пішохідною, суд задовольнив апеляційну скаргу і залишив у силі розпорядження, яким запроваджена пішохідна зона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Шостий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу виконавчого органу Київської міської ради та залишив у силі розпорядження, яким запроваджено пішохідну зону на Контрактовій площі та на вул. Петра Сагайдачного до вул. Андріївської", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що пішохідна зона на Контрактовій площі та вул. Петра Сагайдачного введена ще в 2017 році. Однак у травні минулого року Окружний адміністративний суд в м. Києві задовольнив позов кількох громадян, чим скасував пішохідну зону.

Після кількох судових засідань вдалося відстояти відповідне розпорядження і повернути киянам і гостям столиці пішохідну зону на вул. Петра Сагайдачного.

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