Улица Сагайдачного в Киеве останется пешеходной, - КГГА

Улица Петра Сагайдачного в Киеве останется пешеходной, суд удовлетворил апелляционную жалобу и оставил в силе распоряжение, которым внедрена пешеходная зона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного органа Киевского городского совета и оставил в силе распоряжение, которым внедрена пешеходная зона на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской", - говорится в сообщении.

Напомним, что пешеходная зона на Контрактовой площади и ул. Петра Сагайдачного введена еще в 2017 году. Однако в мае прошлого года Окружной административный суд в м. Киеве удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону.

После нескольких судебных заседаний удалось отстоять соответствующее распоряжение и вернуть киевлянам и гостям столицы пешеходную зону на ул. Петра Сагайдачного.

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