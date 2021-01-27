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Улица Сагайдачного в Киеве останется пешеходной, - КГГА

Улица Сагайдачного в Киеве останется пешеходной, - КГГА

Улица Петра Сагайдачного в Киеве останется пешеходной, суд удовлетворил апелляционную жалобу и оставил в силе распоряжение, которым внедрена пешеходная зона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Шестой апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу исполнительного органа Киевского городского совета и оставил в силе распоряжение, которым внедрена пешеходная зона на Контрактовой площади и на ул. Петра Сагайдачного до ул. Андреевской", - говорится в сообщении.

Напомним, что пешеходная зона на Контрактовой площади и ул. Петра Сагайдачного введена еще в 2017 году. Однако в мае прошлого года Окружной административный суд в м. Киеве удовлетворил иск нескольких граждан, чем отменил пешеходную зону.

После нескольких судебных заседаний удалось отстоять соответствующее распоряжение и вернуть киевлянам и гостям столицы пешеходную зону на ул. Петра Сагайдачного.

Читайте: В Киеве может появиться уполномоченный по правам людей с инвалидностью, - КГГА

Автор: 

КГГА (2977) Киев (25469) пешеход (126)


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Топ комментарии
+4
Овца ты тупая, посмотри на центры нормальных городов по всему миру
Ты наверное из быдла, что паркуется под подъездом в доме?
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27.01.2021 18:35
+3
Нахуа там та пешеходная зона??? Кто-то втулил своё колесо обозрения в 2017-м и не хочет убирать? Больше негде поставить было? Парализовали выезд с Подола весь поток на Набережную. Во истину мер - поц. Парки в говне зато дороги перекрывает для гуляния.
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27.01.2021 17:20
+2
При чем тут "граждане" и суд? тут имеют место быть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ градостроительные решения. Остальное - долбаная игра в "демократию". Как это надоело...
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27.01.2021 17:15
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Приємно чути.
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27.01.2021 17:09 Ответить
что тебе приємно чути? это бредовое решение, пролоббированное владельцами генделей и чертового колеса ( всегда пустого) - жителей на этой улице нет вообще. водители же должны ездить дворами вместо прямой дороги.
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27.01.2021 18:38 Ответить
Чого там взагалі їздити?
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27.01.2021 19:19 Ответить
того что это дорога)
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27.01.2021 20:31 Ответить
Умники, где паркинги?
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27.01.2021 17:11 Ответить
Я не верю, что ты будешь платить за паркинг.
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27.01.2021 18:58 Ответить
При чем тут "граждане" и суд? тут имеют место быть ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ градостроительные решения. Остальное - долбаная игра в "демократию". Как это надоело...
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27.01.2021 17:15 Ответить
кацап, что еще за "игра в "демократию"? надоело - дуй в Мухосранск
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28.01.2021 13:20 Ответить
Нахуа там та пешеходная зона??? Кто-то втулил своё колесо обозрения в 2017-м и не хочет убирать? Больше негде поставить было? Парализовали выезд с Подола весь поток на Набережную. Во истину мер - поц. Парки в говне зато дороги перекрывает для гуляния.
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27.01.2021 17:20 Ответить
Овца ты тупая, посмотри на центры нормальных городов по всему миру
Ты наверное из быдла, что паркуется под подъездом в доме?
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27.01.2021 18:35 Ответить
мало тебе, барану зеленому, перекрытия Крещатика (центр), нужно еще Подол парализовать ради толп ковидных быдлотуристов с Троещины и Позняков, засырающих Сагайдачного??
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27.01.2021 18:41 Ответить
О, корінне бидло вилізло...)))
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27.01.2021 19:20 Ответить
Тебя в Киеве с последнего митинга петушонки забыли осёл?
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27.01.2021 22:48 Ответить
Бидло тут саме ти.
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27.01.2021 20:27 Ответить
Це гоші
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27.01.2021 20:28 Ответить
буду тоже рад видеть тебя на Подоле)
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27.01.2021 22:02 Ответить
Он не знает где это ещё.
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27.01.2021 22:45 Ответить
Подол всегда был парализован пробками, так теперь хоть дышать на нем стало возможно от Валов до Почтовой
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28.01.2021 13:26 Ответить
Еще раз повторяю. Только професcиональные расчеты и решения. Наигрались во всезнайство и " ДЕМОКРАТИИЮ" Демократия - это уважение ума, а не массы или силы возгласов...
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27.01.2021 19:03 Ответить
то ты с аристократией наверное попутал
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28.01.2021 13:26 Ответить
На Подоле хоть стало возможным дышать! Раньше было оставишь машину на полдня - на ней слой сажи в миллиметр Его бы вообще от Валов закрыть для траффика!
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28.01.2021 13:22 Ответить
Забудується пабами і проїзна частина.
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27.01.2021 18:00 Ответить
Особенно благодарны жители куреневки, мостицкого и минского массивов!
Про разные Петровцы и Вышгороды я молчу.
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27.01.2021 18:19 Ответить
Я что-то пропустил. Неужели набережно-хрещатицкую закрыли, что туловища не могут теперь доехать из центра в свое зажопье?!
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27.01.2021 19:00 Ответить
Туловищам гулять негде как в Киев припрутся на маршрутках, сразу идут гулять на Сагайдачного. Просто гулять больше негде туловищам в городе.
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27.01.2021 22:53 Ответить
 
 