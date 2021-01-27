1 583 22
Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Отримані від використання платних камер кошти спрямовують на ремонти в безкоштовних камерах.
Про це повідомляє в Telegram пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.
"2. 276 287 грн - саме стільки станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер із поліпшеними умовами перебування", - сказано в повідомленні.
У Мін'юсті зазначили, що за останній місяць платні камери з'явилися ще в 4 СІЗО - в Бахмуті, Маріуполі, Кропивницькому та Ізмаїлі.
Всього платні камери є в 26 СІЗО по всій країні.
Топ коментарі
+7 Гыг с Вами
показати весь коментар27.01.2021 23:01
+5 sany
показати весь коментар27.01.2021 22:58
+3 Sharl
показати весь коментар27.01.2021 23:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"Мама любит платные камеры"
Т.е. если в суде будет доказана его невиновность, то в любой нормальной стране он имеет полное право на компенсацию всех своих расходов, морального вреда и т.п.
В т.ч. и на компенсацию оплаты им "прибыльных" для зебилов платных камер.
Я слово "нормальной" не зря подчеркнул.
а оно вон чего...прибыль
нормальный бизнес был
Да один Татаров за один заход больше пены с госзаказов снимает.
Бо всі новини про платні СІЗО і тюрми (воно ще, по-моєму, про сертифікати якісь плело, нє ?) завжди супроводжуються його дебільними фоточками (відосики ж зарезервовані за іншим персонажем)
Не зараховано !
Может они коррупционными деньгами расплачиваются?