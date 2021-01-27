Платні камери СІЗО принесли прибутку понад 2,2 млн грн, - Мін'юст

Отримані від використання платних камер кошти спрямовують на ремонти в безкоштовних камерах.

Про це повідомляє в Telegram пресслужба Міністерства юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

"2. 276 287 грн - саме стільки станом на 26 січня отримали українські слідчі ізолятори за реалізацію камер із поліпшеними умовами перебування", - сказано в повідомленні.

У Мін'юсті зазначили, що за останній місяць платні камери з'явилися ще в 4 СІЗО - в Бахмуті, Маріуполі, Кропивницькому та Ізмаїлі.

Всього платні камери є в 26 СІЗО по всій країні.

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