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Google заблокував акаунт колишнього дипломата Теліженка, який перебуває під санкціями США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Google заблокував акаунт колишнього дипломата Теліженка, який перебуває під санкціями США

Компанія Google заблокувала акаунт колишнього співробітника посольства України у Вашингтоні Андрія Теліженка. Раніше він разом з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані розслідував нібито незаконні дії президента США Джо Байдена. З листопада Теліженко перебуває під санкціями США.

Про це сам Андрій Теліженко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Свобода і демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена", - написав він на своїй сторінці і додав скриншот повідомлення від Google.

"Громадське" нагадує, що в жовтні минулого року Держдеп США анулював візу Теліженка, хоча і публічно про це не оголошував ㅡ українській стороні про скасування візи Теліженка стало відомо, коли той спробував придбати квиток на літак із Києва в Нью-Йорк. Також минулого року сторінки Теліженка блокували соцмережі Facebook і Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

Він перебуває в списку із 7 українців, проти яких США запровадили санкції за втручання в американські вибори.

Восени 2019 року Теліженко брав участь у зйомках документального серіалу Джуліані про "українську корупцію", пов'язаного з тиском Байдена на Україну та справами Burisma.

Google заблокував акаунт колишнього дипломата Теліженка, який перебуває під санкціями США 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Если Телиженко в Гугле не хватает свободы и демократии, всегда можно воспользоваться гавнояндексом, светочем свободолюбия и разнообразия и главное, от НЕбольшевистского режима
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29.01.2021 00:58
+14
В Сирии на базе Хмеймим русские поставили церковь и истукан Александру Невскому, беклярбеку Золотой Орды, который огнем и мечом грабил русских собирая дань для монголов, предал своих братьев Андеря и Ярослова, став монгольским сатрапом, и теперь он главный герой у России
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29.01.2021 00:57
+10
Злой Одессит
@zloy_odessit
В России вышел в прокат фильм "Зоя" о "подвиге" Зои Космодемьянской.

Фильм, как и сам "подвиг" отражающий шизофреническую, лживую историю России с "героями" не заслуживающими героизации и близко...

Подробнее тут => https://uc.od.ua/columns/1533/1232674 …
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29.01.2021 00:55
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Злой Одессит
@zloy_odessit
В России вышел в прокат фильм "Зоя" о "подвиге" Зои Космодемьянской.

Фильм, как и сам "подвиг" отражающий шизофреническую, лживую историю России с "героями" не заслуживающими героизации и близко...

Подробнее тут => https://uc.od.ua/columns/1533/1232674 …
показати весь коментар
29.01.2021 00:55 Відповісти
https://uc.od.ua/columns/1533/1232674

умилили клоуны:
Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США - Цензор.НЕТ 5909
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29.01.2021 06:53 Відповісти
В Сирии на базе Хмеймим русские поставили церковь и истукан Александру Невскому, беклярбеку Золотой Орды, который огнем и мечом грабил русских собирая дань для монголов, предал своих братьев Андеря и Ярослова, став монгольским сатрапом, и теперь он главный герой у России
показати весь коментар
29.01.2021 00:57 Відповісти
Если Телиженко в Гугле не хватает свободы и демократии, всегда можно воспользоваться гавнояндексом, светочем свободолюбия и разнообразия и главное, от НЕбольшевистского режима
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29.01.2021 00:58 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
Банда Путина. Госкомпанию "Русгидро" возглавил Виктор Хмарин, сын подельника Путина и его друга, судимого уголовного авторитета Виктора Хмарина
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29.01.2021 00:58 Відповісти
Все, как у Зеленского. Один в один.

Друзья, одноклассники, коллеги, массажисты, лыжные инструкторы, повара - все при власти.
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29.01.2021 01:29 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
#ШАМ. Стали просачиваться данные о конкретных членах русской спецбанды ГРУ уничтоженных в #Сирии 2 недели назад в ходе попытки прорвать оборону муджахидов в аль-Габ. Вот один из них Клименцов Михаил. Москва до сих пор никак не комментирует свои потери
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29.01.2021 00:59 Відповісти
да что же они такие все опухшие бедняги! Видать от работы тяжелой , непосильной.. падлы когда вы трескаться начнете!
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29.01.2021 01:04 Відповісти
Нове слово:
"ЗДРІСТУЙТЕ"
Привітання і прощання одночасово Google заблокировал аккаунт бывшего дипломата Телиженко, который находится под санкциями США - Цензор.НЕТ 7113
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29.01.2021 01:05 Відповісти
шось він дуже кучерявий, теж юдей?
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29.01.2021 01:07 Відповісти
да. у него уши реформатора.
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29.01.2021 01:23 Відповісти
цікаво, а хто того "діпламата" призначав?
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29.01.2021 01:46 Відповісти
Да блокируйте уже видосики и соцсети ЗЕлебобы наконец.
Президент под санкциями - это то, чего до ЗЕ точно не было.

Будет ему хоть чем реально похвастаться.
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29.01.2021 01:27 Відповісти
Это тот придурок, кто про "внешнее управление" вещал.
Это всё - путинская агентурная сеть.
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29.01.2021 01:32 Відповісти
Удивительным образом все из зелёных выбросов
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29.01.2021 08:39 Відповісти
А зачем "БЫВШЕМУ" ДИПЛОМАТУ брать билет КИЕВ - НЬЮ ЙОРК ????? Новость НЕВЕ...ННАЯ.
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29.01.2021 02:42 Відповісти
Извиняюсь НЕВЬЕ...ННАЯ !!!!!!!!!
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29.01.2021 02:44 Відповісти
вот правильно заблокировали. потому, что покусились на богоравного папу и святого сыночка, вкалывавшего в поте лица на колю-хорошего парня.
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29.01.2021 03:31 Відповісти
"Тупі собачі роти" помилилися - не на того гавкать почали...
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29.01.2021 04:18 Відповісти
Бред какой-то.) Гугл (которому принадлежит YouTube) стал главным лизателем жопы власти, переплюнул даже Цукерберга.
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29.01.2021 08:56 Відповісти
 
 