Google заблокував акаунт колишнього дипломата Теліженка, який перебуває під санкціями США
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Компанія Google заблокувала акаунт колишнього співробітника посольства України у Вашингтоні Андрія Теліженка. Раніше він разом з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані розслідував нібито незаконні дії президента США Джо Байдена. З листопада Теліженко перебуває під санкціями США.
Про це сам Андрій Теліженко повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Свобода і демократія в дії від більшовицького режиму адміністрації Байдена", - написав він на своїй сторінці і додав скриншот повідомлення від Google.
"Громадське" нагадує, що в жовтні минулого року Держдеп США анулював візу Теліженка, хоча і публічно про це не оголошував ㅡ українській стороні про скасування візи Теліженка стало відомо, коли той спробував придбати квиток на літак із Києва в Нью-Йорк. Також минулого року сторінки Теліженка блокували соцмережі Facebook і Twitter.
Він перебуває в списку із 7 українців, проти яких США запровадили санкції за втручання в американські вибори.
Восени 2019 року Теліженко брав участь у зйомках документального серіалу Джуліані про "українську корупцію", пов'язаного з тиском Байдена на Україну та справами Burisma.
Будь ласка, зачекайте...
@zloy_odessit
В России вышел в прокат фильм "Зоя" о "подвиге" Зои Космодемьянской.
Фильм, как и сам "подвиг" отражающий шизофреническую, лживую историю России с "героями" не заслуживающими героизации и близко...
Подробнее тут => https://uc.od.ua/columns/1533/1232674 …
умилили клоуны:
@newkc14
Банда Путина. Госкомпанию "Русгидро" возглавил Виктор Хмарин, сын подельника Путина и его друга, судимого уголовного авторитета Виктора Хмарина
Друзья, одноклассники, коллеги, массажисты, лыжные инструкторы, повара - все при власти.
@newkc14
#ШАМ. Стали просачиваться данные о конкретных членах русской спецбанды ГРУ уничтоженных в #Сирии 2 недели назад в ходе попытки прорвать оборону муджахидов в аль-Габ. Вот один из них Клименцов Михаил. Москва до сих пор никак не комментирует свои потери
"ЗДРІСТУЙТЕ"
Привітання і прощання одночасово
Президент под санкциями - это то, чего до ЗЕ точно не было.
Будет ему хоть чем реально похвастаться.
Это всё - путинская агентурная сеть.