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Новини Політика України
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усунення (32) Слуга народу (2544) Дубінський Олександр (415)

Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого

Народний депутат СН Олександр Дубінський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Дубінський вважає, що в разі відкритого голосування про його виключення з фракції колеги не проголосують за виключення.

Результати анонімного голосування з цього питання в застосунку "Слуг народу" Дубінський не визнає.

"Я не збираюся визнавати нічого анонімного. […] Є положення: треба проголосувати - підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що цих голосів там немає", - сказав Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

Також депутат зазначив, що не покине фракцію добровільно, оскільки не хоче "приймати покарання за будь-яке порушення, якого не скоював".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+49
А слабо сшить на Дубинского дело и закрыть его, как это здорово умеют Аваков и Венедиктова?
Дело о том, как Дубинский, увлекшись идеями расового превосходства убил беларусского журналиста Шеремета.

Рост подходит. Борода есть. Походка один в один, как на видео. Футболки у Дубинского разные имеются. Мину дома у Дубинского найти для Авакова плевое дело.
Готово!!!

И голосовать не надо.
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29.01.2021 01:39
+42
Видимо со стулом прилипшим к заднице, придётся выносить "тупой собачий рот"
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29.01.2021 01:37
+42
Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 3362
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29.01.2021 01:39
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Видимо со стулом прилипшим к заднице, придётся выносить "тупой собачий рот"
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29.01.2021 01:37 Відповісти
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29.01.2021 04:40 Відповісти
шо, зебуинчик? подгорает? правильно!
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29.01.2021 07:23 Відповісти
пдраст, головне, щоб вам радісно було від усього цього лайна...
хотілося б дізнатися, а ваш насральний таки виїпе х#йла, чи як?
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29.01.2021 09:01 Відповісти
уж какое это бородатое лайно, таких ещё поискать... дубинского могут защищать либо коломойские, либо дауны, которым нравится коррупция в политике.
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31.01.2021 04:34 Відповісти
Кто понял жизнь,тот больше не спешит
Смакует каждый миг и наблюдает
Как спит ребенок,молится старик
Как дождь идет,и как снежинки тают....
ДУБинский и правда депил с большой буквы... Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 1550
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29.01.2021 01:39 Відповісти
Ну как вам "новые лица", бобики?
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29.01.2021 01:39 Відповісти
А слабо сшить на Дубинского дело и закрыть его, как это здорово умеют Аваков и Венедиктова?
Дело о том, как Дубинский, увлекшись идеями расового превосходства убил беларусского журналиста Шеремета.

Рост подходит. Борода есть. Походка один в один, как на видео. Футболки у Дубинского разные имеются. Мину дома у Дубинского найти для Авакова плевое дело.
Готово!!!

И голосовать не надо.
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29.01.2021 01:39 Відповісти
Ирония тут не уместна.
Дубинский должен сесть за финансовые махинации, а невиновные патриоты - отпущены с денежной компенсацией.
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29.01.2021 01:44 Відповісти
Та хоча б вбивство Еріки "повісили", щоб вже не мучило найвеличнішого питання хто її вбив.
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29.01.2021 06:38 Відповісти
Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 3362
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29.01.2021 01:39 Відповісти
Ну вот у днепрян шанс показать чьих она будут.

Если рабы Коломойского, то утрутся. Если украинцы, то отловят этут соску и макнут в унитаз головой.
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29.01.2021 01:42 Відповісти
В Днепре есть кому за Украину заступиться. Там ваты полно, но она тихо сидит.
Вот, в Харькове хуже. Там вата в 100 раз агрессивнее, чем в Днепре.
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29.01.2021 01:45 Відповісти
а кому нужно его признание...
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29.01.2021 01:40 Відповісти
Везёт нам от своей же дури ,тупости и глупости на выбранных нами же кадров типа айкью =0 ,дубов,тупиц, клоунов, боксёров , воров ,коррупционеров и т д и тп Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 7344и Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 8086
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29.01.2021 01:41 Відповісти
Да а ещё их всех объединяет обладание большим количеством бабла ,по принципу чем тупее и наглее тем богаче и влиятельнее
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29.01.2021 01:45 Відповісти
зачем ты так про пэтю ?
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29.01.2021 04:57 Відповісти
Снимай штаны , в них Петя обосрался
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29.01.2021 06:59 Відповісти
Я обрадуюсь, когда каток санкций проедется не по шестёрке - Дубинскому, а по реальному монстру - Бене Коломойскому.
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29.01.2021 01:42 Відповісти
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29.01.2021 05:01 Відповісти
С дурака,что с гуся вода,медленно стекает...,майонез в голове неизлечим, да и заменить нечем.... Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 6430таблетки и Антидоты не помогут....
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29.01.2021 01:43 Відповісти
Неа. Сейчас он дураками всех этих богуцких выставляет. Хоть и сам мудак.
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29.01.2021 01:56 Відповісти
він вже трампінский, нічого визнавать не хоче, готуйте вили йому в дупу
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29.01.2021 01:44 Відповісти
Давай Саша, макай их всех в жижу. Пусть делают себя вместе каждый и по отдельности. Покажи им "народовладдя".
Он конечно "тупой собачий рот", но сейчас он полезен, потому что показывает, кто они есть на самом деле.
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29.01.2021 01:54 Відповісти
Якраз анонімне голосування й показує дійсне відношення людей до питання, адже воно виключає тиск з обох сторін!
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29.01.2021 02:04 Відповісти
Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 4430
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29.01.2021 02:07 Відповісти
Пожалуйста, сделайте жителя Николаевской области знаменитым ! Страна должна знать своих героев !

https://youtube.com/watch?v=vc1ZOPa78OA&feature=share
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29.01.2021 02:07 Відповісти
У Дубинского имущество в США . Так шо санкции прямо в цель - въезд в США ЗАКРЫТ 😀
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29.01.2021 02:10 Відповісти
Звичайно, що він не визнає, бо знає, що занадто багато зробив для перемоги Янелоха. Йому ж абідна, слюшай да.
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29.01.2021 02:12 Відповісти
Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 2696
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29.01.2021 02:27 Відповісти
Ну чего уж теперь ерепениться. Надо было не сидеть рядом с Деркачом на пресс-конференции и не поддакивать ему про плёнки Порошенко и Байдена. Понятно, что хотели догнать Порошенко, но по дури обнародовали фальшивку, которую в США сразу раскусили. Санкции-то ввела еще администрация Трампа.
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29.01.2021 02:30 Відповісти
9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замёрзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остаётся в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «не толкайся», «подлец», «слезай с подножки», «я тебе покажу», «признание Америки», «примус».
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29.01.2021 02:43 Відповісти
Як там вони у "фракції" і "партії" будуть голосувать - абсолютно "насрать"... Яку "партію" створили, хай так і голосують... Головне, щоб не порушували чинне законодавство України, яке регулює порядок роботи ВР... А от тут і "заковика" - якщо "жопу Коломойського" позбавлять партійної належності, то він втрачає крісло депутата... І навіщо він тоді "Бені"? І "гаманець" американці відібрали...
А "ікру метає" "Дубіна" саме з-за цього... І саме тому боїться таємного голосуання... Бо тоді йому нікого "за петельки брать" і "в собачий рот" пхать... Тобто, він не зможе на конкретну особу "вивалить компромат", за голосування "за виключення"... А "ЗЕ-шобло", щоб врятувать власний зал, буде стараться руками і ногами від нього відштовхнуться, бо "від нього - смердить". Так себе веде зграя собак, коли одна з них підхоплює коросту чи ще якусь заразу... Решта її виганяє зі зграї, щоб самому не заразиться...
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29.01.2021 03:31 Відповісти
Була інформація, що він мажоритарник, в такому разі не повинен скласти мандат. Там якась інша "підкилимна" боротьба, яка вже затягується як розгляд судової справи Штепи (там вже б*ють "світові рекорди" - 7-й рік. Може спіткати доля Кернеса,не дочекавшогося судового вироку).
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29.01.2021 06:49 Відповісти
Хай гризуться між собою, як хочуть... Чм більше гризтимуться, тим менше будуть шкодить Україні і більше обсирать рейтинг "Блазня" і його "Слуги недоумків"...
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29.01.2021 06:52 Відповісти
Та вот біда, що ця "гризня" поширюється і на суспільство, заворушилися різні "професорки".
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29.01.2021 07:07 Відповісти
На работе устаю так? что уже глубоко на()рать кто там и что.За долбала эта Санта Барбара вся,уже лет так 8-10.Все люди как были нищими так ими и остались,зубы на полку.The End!
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29.01.2021 04:51 Відповісти
Поимеют в тупой собачий рот.
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29.01.2021 05:11 Відповісти
Кем нужно быть,чтобы стать токсичным даже для СН?. Это все равно,что быть изгнанным из мусорной ямы с формулировкой "слишком воняет" Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 6306
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29.01.2021 06:38 Відповісти
Сміттєва яма - це ще терпимо, вигрібна яма більш би підійшла
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29.01.2021 06:52 Відповісти
Чей там 100 процентный прокурор? Видосиков не будет, как жаль
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29.01.2021 07:34 Відповісти
Как меняется человек, на которого наложены санкции - сдержанный, культурный.
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29.01.2021 07:47 Відповісти
Мдя ,а мама так любила скорость .Молдованин превысил скорость , и теперь будет лишен водительского удостоверения .Вероятно он забыл ,что можно маме ,нельзя сынку .
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29.01.2021 07:52 Відповісти
Вот казалось бы где Америка, а где мы, а вона как получаецца, немножко полезных санкций и животное завизжало.
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29.01.2021 08:07 Відповісти
Який жалюгідний цей тупий, собачий рот. А ще недавно думав, що взяв Бога за бороду...
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29.01.2021 08:16 Відповісти
Дубинский ! Закрой свой тупой собачий рот и сбрей бороду, потому что твой рот похож на влагалище. Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного" - Цензор.НЕТ 8994 Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного" - Цензор.НЕТ 8994 Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного" - Цензор.НЕТ 8994
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29.01.2021 08:35 Відповісти
каннибалы хотят исключить из своих рядов каннибала, чтобы и дальше продолжать заниматься каннибализмом.
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29.01.2021 08:38 Відповісти
Если каннибалы будут против, тогда главный диджитализированный каннибал Федоров с помощью придатка, установленного на смартфоны каннибалов неделю назад, спокойной исключит дубину из списка каннибалов. И все будут улыбаться.
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29.01.2021 09:11 Відповісти
,😂😂😂😂😂😂😂😂👁️
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29.01.2021 08:40 Відповісти
Дубінський геть з нашої партії!
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29.01.2021 08:46 Відповісти
Крысе коломойского наступили на хвост
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29.01.2021 08:59 Відповісти
Уже Официально США заявили что Дубинксий агент РФ, какие голосования, какие фракции? Почему каждое вторая новость про мразь Дубинскую? это лживое похабное существо натворило бед на пожизненное, его садить надо, а лучше выдать США пусть там после судов, раскаченные негры в белых майках с Дубинским разбираются на американской зоне.
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29.01.2021 08:59 Відповісти
А чего еще можно ожидать от козла дубинского если его любимая цитата вот такая..

Мы все - участники регаты,-
Гребем, гребем, гребем к себе,
Всю славу, почести и злато,
Вино, красоток и т.д.



И судя по всему не только его...а и всего зеленого стада....
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29.01.2021 09:00 Відповісти
Его отимеют всей фракцией в "тупой собачий рот", а Дубинеску встрепенется и заявит, что он это не признает. И папе Бене пожалуется.
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29.01.2021 09:17 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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29.01.2021 10:04 Відповісти
Дуб.инскей, слезливый ты наш и на сколько тебя натянули, штук на 200 в баксах??? =)
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29.01.2021 10:29 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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29.01.2021 11:26 Відповісти
какое это бородатое лайно, таких ещё поискать... дубинского могут защищать либо коломойские, либо дауны, которым нравится коррупция в политике.
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31.01.2021 04:35 Відповісти
 
 