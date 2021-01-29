Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат СН Олександр Дубінський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".
Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
Дубінський вважає, що в разі відкритого голосування про його виключення з фракції колеги не проголосують за виключення.
Результати анонімного голосування з цього питання в застосунку "Слуг народу" Дубінський не визнає.
"Я не збираюся визнавати нічого анонімного. […] Є положення: треба проголосувати - підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що цих голосів там немає", - сказав Дубінський.
Також депутат зазначив, що не покине фракцію добровільно, оскільки не хоче "приймати покарання за будь-яке порушення, якого не скоював".
Будь ласка, зачекайте...
хотілося б дізнатися, а ваш насральний таки виїпе х#йла, чи як?
Смакует каждый миг и наблюдает
Как спит ребенок,молится старик
Как дождь идет,и как снежинки тают....
ДУБинский и правда депил с большой буквы...
Дело о том, как Дубинский, увлекшись идеями расового превосходства убил беларусского журналиста Шеремета.
Рост подходит. Борода есть. Походка один в один, как на видео. Футболки у Дубинского разные имеются. Мину дома у Дубинского найти для Авакова плевое дело.
Готово!!!
И голосовать не надо.
Дубинский должен сесть за финансовые махинации, а невиновные патриоты - отпущены с денежной компенсацией.
Если рабы Коломойского, то утрутся. Если украинцы, то отловят этут соску и макнут в унитаз головой.
Вот, в Харькове хуже. Там вата в 100 раз агрессивнее, чем в Днепре.
Он конечно "тупой собачий рот", но сейчас он полезен, потому что показывает, кто они есть на самом деле.
https://youtube.com/watch?v=vc1ZOPa78OA&feature=share
А "ікру метає" "Дубіна" саме з-за цього... І саме тому боїться таємного голосуання... Бо тоді йому нікого "за петельки брать" і "в собачий рот" пхать... Тобто, він не зможе на конкретну особу "вивалить компромат", за голосування "за виключення"... А "ЗЕ-шобло", щоб врятувать власний зал, буде стараться руками і ногами від нього відштовхнуться, бо "від нього - смердить". Так себе веде зграя собак, коли одна з них підхоплює коросту чи ще якусь заразу... Решта її виганяє зі зграї, щоб самому не заразиться...
Мы все - участники регаты,-
Гребем, гребем, гребем к себе,
Всю славу, почести и злато,
Вино, красоток и т.д.
И судя по всему не только его...а и всего зеленого стада....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!