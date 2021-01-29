Дубінський про голосування за його виключення: не збираюся визнавати нічого "таємного"

Народний депутат СН Олександр Дубінський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

Дубінський вважає, що в разі відкритого голосування про його виключення з фракції колеги не проголосують за виключення.

Результати анонімного голосування з цього питання в застосунку "Слуг народу" Дубінський не визнає.

"Я не збираюся визнавати нічого анонімного. […] Є положення: треба проголосувати - підписні листи, протокол. Треба це зробити. Треба показати реальне ставлення людей до цього питання. Я прекрасно розумію по діях своїх колег, що цих голосів там немає", - сказав Дубінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" збирають підписи за виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ

Також депутат зазначив, що не покине фракцію добровільно, оскільки не хоче "приймати покарання за будь-яке порушення, якого не скоював".