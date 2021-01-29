Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного"

Народный депутат СН Александр Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Дубинский считает, что в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.

Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.

"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.

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Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".