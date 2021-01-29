Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного"
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Народный депутат СН Александр Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".
Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
Дубинский считает, что в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.
Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.
"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ
Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".
Пожалуйста, подождите...
хотілося б дізнатися, а ваш насральний таки виїпе х#йла, чи як?
Смакует каждый миг и наблюдает
Как спит ребенок,молится старик
Как дождь идет,и как снежинки тают....
ДУБинский и правда депил с большой буквы...
Дело о том, как Дубинский, увлекшись идеями расового превосходства убил беларусского журналиста Шеремета.
Рост подходит. Борода есть. Походка один в один, как на видео. Футболки у Дубинского разные имеются. Мину дома у Дубинского найти для Авакова плевое дело.
Готово!!!
И голосовать не надо.
Дубинский должен сесть за финансовые махинации, а невиновные патриоты - отпущены с денежной компенсацией.
Если рабы Коломойского, то утрутся. Если украинцы, то отловят этут соску и макнут в унитаз головой.
Вот, в Харькове хуже. Там вата в 100 раз агрессивнее, чем в Днепре.
Он конечно "тупой собачий рот", но сейчас он полезен, потому что показывает, кто они есть на самом деле.
https://youtube.com/watch?v=vc1ZOPa78OA&feature=share
А "ікру метає" "Дубіна" саме з-за цього... І саме тому боїться таємного голосуання... Бо тоді йому нікого "за петельки брать" і "в собачий рот" пхать... Тобто, він не зможе на конкретну особу "вивалить компромат", за голосування "за виключення"... А "ЗЕ-шобло", щоб врятувать власний зал, буде стараться руками і ногами від нього відштовхнуться, бо "від нього - смердить". Так себе веде зграя собак, коли одна з них підхоплює коросту чи ще якусь заразу... Решта її виганяє зі зграї, щоб самому не заразиться...
Мы все - участники регаты,-
Гребем, гребем, гребем к себе,
Всю славу, почести и злато,
Вино, красоток и т.д.
И судя по всему не только его...а и всего зеленого стада....
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!