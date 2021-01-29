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У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини

У Москві в найближчі вихідні тимчасово припинять роботу кілька збройових магазинів - в зв'язку з майбутньою акцією на підтримку Олексія Навального в центрі міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Агентство опитало представників магазинів, які торгують зброєю і патронами, зокрема - "Арсенал", "Артеміда" і "Мисливець на Сколковського", і всі вони підтвердили цю інформацію.

Раніше телеграм-канал Baza повідомив, що розпорядження закрити збройові магазини розсилає по торгових мережах Росгвардія. У пресслужбі відомства це спростовують.

Нагадаємо, раніше штаб Олексія Навального анонсував нові акції протесту по всій Росії на неділю, 31 січня.

Читайте: Захист Навального звернеться до Європейського суду з прав людини через арешт опозиціонера, - адвокати

Тижнем раніше в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку Навального, під час яких відбулися зіткнення протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. Всього було затримано понад три з половиною тисячі учасників несанкціонованих мітингів і маніфестацій, з них майже півтори тисячі - в Москві.

Слідчий комітет Росії порушив понад двадцять кримінальних справ проти учасників акцій протесту. Їх звинувачують в застосуванні насильства до поліцейських, закликах до масових заворушень, хуліганстві, залученні неповнолітніх у протиправну діяльність, перекриття доріг, а також в порушенні санітарних правил. По всій країні проходять обшуки і арешти прихильників Навального.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 8376
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29.01.2021 10:17
+6
Магазини з сатехнікою закривайте, де унітазні йоршики продаються! В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины - Цензор.НЕТ 8697
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29.01.2021 09:41
+4
В Києві під час Майдану збройні магазини були зачинені. От тільки який в цьому сенс, я не розумію.
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29.01.2021 09:38
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как же недовождь ссытся....
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29.01.2021 09:36 Відповісти
У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 8376
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29.01.2021 10:17 Відповісти
дааа) не простым будет решение этой задачи)
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29.01.2021 13:23 Відповісти
Боюсь, число пенсионеров у мусорных баков "Магнита" только увеличится. Может, им попробовать покричать в сторону Кремля "Путен памаги"?
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29.01.2021 13:31 Відповісти
поменять Царя !

або РашенГівноПротест...

У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 8181
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29.01.2021 11:00 Відповісти
В Києві під час Майдану збройні магазини були зачинені. От тільки який в цьому сенс, я не розумію.
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29.01.2021 09:38 Відповісти
Зате трохи згодом стояли пусті полиці. Вигрібали все.
Навіть Holland&Holland ))
Ну як? Прийшов за турком за 500 євро. Нема. Є за 500 000.
Ну, давайте.. ))))))
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29.01.2021 09:53 Відповісти
одна справа, коли грабують крамницю з горілчаними виробами, але інша, коли з рушницями. То сенс є, більший мабуть для володарів крамниць.
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29.01.2021 11:53 Відповісти
Але за Майдану крамниць не грабували, напроти, володарі крамниць захищали майданівців
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29.01.2021 11:55 Відповісти
Магазини з сатехнікою закривайте, де унітазні йоршики продаються! В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины - Цензор.НЕТ 8697
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29.01.2021 09:41 Відповісти
да на россии в оружейных магазинах все равно паскудный ассортимент.
В основном, все вертится вокруг аканоидов всех калибров.
А да. Нарезное после 3-х лет владения гладким.
Рабам оружие иметь не положено.
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29.01.2021 09:49 Відповісти
Якось пофігу.
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29.01.2021 09:50 Відповісти
а зря, рашка на пороге гражданской войны, скоро там будет весело
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29.01.2021 09:58 Відповісти
Насмешил
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29.01.2021 12:17 Відповісти
ну так накануне сходите, пока очередей нет
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29.01.2021 09:51 Відповісти
Речь идёт не о покупке, а о разгроме.
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29.01.2021 09:59 Відповісти
Тю , а стаканчики?! В стаканчиках загроза. І сніг слід заборонити.
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29.01.2021 09:53 Відповісти
надо запретить ноги чтобы не ходили на митинги
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29.01.2021 09:59 Відповісти
прийдется россиянам брать на митинг болгарку
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29.01.2021 09:56 Відповісти
Лучше бутылку.
С бензином, пенопластом, в нем растворенным, и заткнутую тряпочкой...
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29.01.2021 10:02 Відповісти
вообще-то пенопласт сначала растворяют в ацетоне
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29.01.2021 10:04 Відповісти
Возможно, я в общих чертах...
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29.01.2021 10:05 Відповісти
"в общіх чєртах" це з милом та олією
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29.01.2021 10:24 Відповісти
ацетон ніде не купиш, наркомани весь скупили. Підійде і розчинник 646 чи абиякий для нітрокрасок
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29.01.2021 10:35 Відповісти
деякі розчинники розмякшують але не розчиняють пінопласт. До того ж, різного рода розчинники вже присутні в бензинах.
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29.01.2021 11:36 Відповісти
а я ще можу додати, що є різні пінопласти, найкращі з них з найменшой щільністю, що розпадаються на бульбашки, вони розчиняються в бензині і підходять для виготовлення різного роду коктейлів на втіху ментам зухвалим
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29.01.2021 11:44 Відповісти
але мила трошки необхідно додавати
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29.01.2021 11:45 Відповісти
є ще хороша медична речовина, що зветься дімексид, дуже корисна в той справі
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29.01.2021 11:48 Відповісти
Вообщето коса примотанная к древку куда более грозное в рукопашке чем огнестрел.
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29.01.2021 10:10 Відповісти
у хозмагах вільно продають мачете, сокири та молотки, а можна ще купляти бензопили, як є зайві гроші
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29.01.2021 10:26 Відповісти
а ще можна нарізати труб металевих, десь у метр-метр двадцять, щоб ментів чутливо лупцювати та від їхніх кийок відбиватись
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29.01.2021 10:30 Відповісти
а ще можна подивитись в інтернеті бойовий строй римських піхотинців, дуже корисно буде
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29.01.2021 10:32 Відповісти
ножовка по дереву тоже подойдет
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29.01.2021 13:28 Відповісти
ні, вона занадто гнучка, краще вже кусачки, ментам зуби рвати У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 7701
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29.01.2021 13:37 Відповісти
Правильно! И во всех аптеках скидки на оптовую покупку вазелина!
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29.01.2021 10:13 Відповісти
Якщо попит на старі автопокришки не появився, то ще єролюція.
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29.01.2021 10:22 Відповісти
це тільки полюція, а не революція
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29.01.2021 10:27 Відповісти
Одним из важнейших факторов победы октябрьского переворота 1917 г. было наличие огромного кол-ва оружия у населения (т.к. шла 1-я мировая война). Большевики сделали выводы.
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29.01.2021 10:23 Відповісти
Всего же за весь период вооруженного восстания погибло 10-15 человек, главным образом из рядов революционных отрядов, а число раненых не превышало 50-60 человек с обеих сторон.7 лист. 2019 р.


25-26 октября 1917 года как самый НЕкровавый переворот ...
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29.01.2021 11:29 Відповісти
Головний фактор це, надійна група відморозків, які розігнали тимчасову владу.
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29.01.2021 11:38 Відповісти
главный фактор - водка, вино, дай пожрать и шара
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29.01.2021 13:49 Відповісти
Реальные доходы россиян сократились на 3,5% в 2020 году. Теперь они на 10% отстают от «докрымского» уровня



Источник: РБК

Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали рост на 0,1%, в 2019 году выросли на 1%.
Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года - последнего года устойчивого роста доходов.
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29.01.2021 10:57 Відповісти
У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 6889 У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини - Цензор.НЕТ 2807
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29.01.2021 11:23 Відповісти
Перефразировка давно сказанного.

К мечам рвонулись ихни руки, но лишь оковы обрели. Видать с Ху-лом, он ваш Сусанин, вы не туда давно брели.
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29.01.2021 11:42 Відповісти
ничего... надо будет взломают их быстро
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29.01.2021 13:47 Відповісти
"в первую очередь нужно захватить унитазы и лампочки" ))
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29.01.2021 14:23 Відповісти
 
 