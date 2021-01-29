У день мітингів на підтримку Навального в Москві закриють збройові магазини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Москві в найближчі вихідні тимчасово припинять роботу кілька збройових магазинів - в зв'язку з майбутньою акцією на підтримку Олексія Навального в центрі міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".
Агентство опитало представників магазинів, які торгують зброєю і патронами, зокрема - "Арсенал", "Артеміда" і "Мисливець на Сколковського", і всі вони підтвердили цю інформацію.
Раніше телеграм-канал Baza повідомив, що розпорядження закрити збройові магазини розсилає по торгових мережах Росгвардія. У пресслужбі відомства це спростовують.
Нагадаємо, раніше штаб Олексія Навального анонсував нові акції протесту по всій Росії на неділю, 31 січня.
Тижнем раніше в десятках міст Росії пройшли акції на підтримку Навального, під час яких відбулися зіткнення протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. Всього було затримано понад три з половиною тисячі учасників несанкціонованих мітингів і маніфестацій, з них майже півтори тисячі - в Москві.
Слідчий комітет Росії порушив понад двадцять кримінальних справ проти учасників акцій протесту. Їх звинувачують в застосуванні насильства до поліцейських, закликах до масових заворушень, хуліганстві, залученні неповнолітніх у протиправну діяльність, перекриття доріг, а також в порушенні санітарних правил. По всій країні проходять обшуки і арешти прихильників Навального.
Будь ласка, зачекайте...
або РашенГівноПротест...
Навіть Holland&Holland ))
Ну як? Прийшов за турком за 500 євро. Нема. Є за 500 000.
Ну, давайте.. ))))))
В основном, все вертится вокруг аканоидов всех калибров.
А да. Нарезное после 3-х лет владения гладким.
Рабам оружие иметь не положено.
С бензином, пенопластом, в нем растворенным, и заткнутую тряпочкой...
25-26 октября 1917 года как самый НЕкровавый переворот ...
Источник: РБК
Реальные располагаемые денежные доходы жителей России по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали рост на 0,1%, в 2019 году выросли на 1%.
Как отмечает РБК, по итогам 2020 года реальные доходы отстают на 10,6% от уровня 2013 года - последнего года устойчивого роста доходов.
К мечам рвонулись ихни руки, но лишь оковы обрели. Видать с Ху-лом, он ваш Сусанин, вы не туда давно брели.