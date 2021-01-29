"Слуга народу" офіційно розгляне виключення Дубінського на фракції в понеділок, - джерело

Фракція "Слуга народу" планує офіційно розглянути виключення Олександра Дубінського із фракції СН на засіданні в понеділок.

Нардепи ставитимуть підписи в підписних листах та проведуть голосування. Про це повідомило джерело Цензор.НЕТ у фракції "Слуга народу".

"Зараз (на засіданні фракції в понеділок. – Ред.) уже буде йти голосування з підписами. Будуть роздані підписні листи, все відповідно до регламенту… Це вже буде серйозно", - розповіло джерело.

Як повідомили у фракції, опитування у застосунку "СН" провела, щоб зрозуміти, чи буде підтримка виключення Дубінського із фракції.

"Вже в парламенті реєструють підписні листи. До 18.00 в понеділок на фракцію ми мали б рішення. Це будуть підписи і голосування", - розповіло джерело.

Коментуючи інформацію про те, що виключення Дубінського із фракції підтримали 100 нардепів із 175, джерело зауважило: "Про це написав Давид (Арахамія. – Ред.), це тільки з його слів. Ми не бачимо цього, додаток не показує загальної кількості. Ми не бачили ні скільки проголосували, ні скільки взагалі оформили додаток".

Також читайте: 100 зі 175 "слуг народу" підтримали виключення Дубінського з фракції, - ЗМІ