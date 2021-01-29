Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський
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Президент Україна Володимир Зеленський закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками вакцин від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Основну увагу під час розмови було приділено заходам з протидії поширенню пандемії COVID-19 та об'єднанню зусиль європейських країн задля отримання населенням широкого доступу до якісних сертифікованих вакцин.
"Україна нещодавно вийшла з локдауну. Зараз реєструємо до п'яти тисяч хворих щодня, це майже втричі менше, ніж до карантину. Тим не менш пандемія коронавірусу залишається серйозним викликом як для України, так і для всього світу", – сказав Володимир Зеленський.
Президент України висловив подяку за ініціативу Європейського Союзу щодо створення механізму передачі вакцини країнам-партнерам.
"Постачання вакцини – це не лише питання здоров’я та життя українців, а й політики та геополітики", – зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський також поінформував співрозмовницю, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення. У зв'язку з цим він закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.
"У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях", – зауважив Президент України.
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.
"Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації", – сказала Президент Європейської комісії.
Будь ласка, зачекайте...
Игорь Валерьевич не заболел, значит бабло помогло.
Пусть только одному человеку, но помогло же !
зебильная власть - единственная в Европе кто еще не начал вакцинирование людей в Украине и не закупил вакцин ВООБЩЕ.
так вот.... и который на короткой ноге со всеми мировыми лидерами (особенно с теми кто недавно поздравил))))
Вы ж заметили, что для него связать два слова - проблема.. а отсебятина получается глупой и пошлой... опять же...он потерял нюх (и это объяснимо))) в какие моменты юмористические вставки не к месту...
За базар буде відповідати. Зеленський візьме на особистий контроль.
Щоб всім, вижившим, після тарифомору, ти все так і робиш, вистачило....мля...
если растягивать и прививать маленькими группами, то это прямой путь к резкому повышению резистентности вируса.
грипп - это тоже вирус и он тоже постоянно мутирует.
зайди в любой медсправочник или спроси любого студента-медика.
я не знаю, шо там кацапы подшаманили для убийственности, но тогда из 8 тыщ зараженных умер каждый десятый, т.е 800 чуваков
Говорите "вакцин от вирусов нет"? А как же оспа??? Её фактически победили из за вакцин.
Нужно больше данных и времени. Возможно структуру вируса создают такие специфические белки, мутация которых - сделает вирус безопасным. Вот против них и надо нацеливать векторы вакцин. (а может этот вирус и подобен гриппу. Может мутировать как угодно - и хрен в нём отыщешь что то неизменное)
Сомневаюсь что другие вакцины как то отличаются. Все сделаны примерно по одному принципу и работают по схожим механизмам.