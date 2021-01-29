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Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський

Президент Україна Володимир Зеленський закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками вакцин від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленський заявив під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Основну увагу під час розмови було приділено заходам з протидії поширенню пандемії COVID-19 та об'єднанню зусиль європейських країн задля отримання населенням широкого доступу до якісних сертифікованих вакцин.

"Україна нещодавно вийшла з локдауну. Зараз реєструємо до п'яти тисяч хворих щодня, це майже втричі менше, ніж до карантину. Тим не менш пандемія коронавірусу залишається серйозним викликом як для України, так і для всього світу", – сказав Володимир Зеленський.

Також читайте: Україна готова викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС, - Степанов

Президент України висловив подяку за ініціативу Європейського Союзу щодо створення механізму передачі вакцини країнам-партнерам.

"Постачання вакцини – це не лише питання здоров’я та життя українців, а й політики та геополітики", – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський також поінформував співрозмовницю, що вакцин, виділених у межах фонду COVAX, буде недостатньо для щеплення у 2021 році критично необхідної кількості населення. У зв'язку з цим він закликав до більш активного залучення Європейської комісії до переговорного процесу України з виробниками.

"У прагненні бути здоровими українці не відрізняються від європейців. Пришвидшення постачання вакцини може стати сильним сигналом того, що Європейський Союз радий бачити Україну за одним столом не тільки коли все добре, а й у складних ситуаціях", – зауважив Президент України.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що протягом 2021 року і країни Європейського Союзу, і держави-сусіди отримають достатню кількість доз вакцини.

"Зараз весь світ переживає безпрецедентну хвилю одночасної вакцинації", – сказала Президент Європейської комісії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Вова, где бабло из фонда борьбы с ковидом? В Омане или на Кипре?
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29.01.2021 17:01
+9
почему Европа должна решать проблемы Украины, если у нее есть преЗЕдент мастер спорта по борьбе с ковидом и который на короткой ноге ))) (это выражение такое...так совпало))))...
так вот.... и который на короткой ноге со всеми мировыми лидерами (особенно с теми кто недавно поздравил))))
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29.01.2021 17:04
+9
А вот не надо так с издёвкой.

Игорь Валерьевич не заболел, значит бабло помогло.

Пусть только одному человеку, но помогло же !
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29.01.2021 17:05
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Вова, где бабло из фонда борьбы с ковидом? В Омане или на Кипре?
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29.01.2021 17:01 Відповісти
А вот не надо так с издёвкой.

Игорь Валерьевич не заболел, значит бабло помогло.

Пусть только одному человеку, но помогло же !
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29.01.2021 17:05 Відповісти
чому члєнограй не покличе мєндель, щоб вона все врегулювала двома твітами?
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29.01.2021 17:53 Відповісти
Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9638
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29.01.2021 22:05 Відповісти
подставной актёр вова не знает, на кассе беня.
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29.01.2021 17:06 Відповісти
Ну, он же ЯнеЛДох, поэтому должен хотябы догадывать.
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29.01.2021 19:08 Відповісти
та то вовка-шмаркля ХВАЛИТСЯ..
зебильная власть - единственная в Европе кто еще не начал вакцинирование людей в Украине и не закупил вакцин ВООБЩЕ.
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29.01.2021 17:59 Відповісти
почему Европа должна решать проблемы Украины, если у нее есть преЗЕдент мастер спорта по борьбе с ковидом и который на короткой ноге ))) (это выражение такое...так совпало))))...
так вот.... и который на короткой ноге со всеми мировыми лидерами (особенно с теми кто недавно поздравил))))
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29.01.2021 17:04 Відповісти
Вакцин, выделенных Украине в рамках COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2230
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29.01.2021 17:11 Відповісти
это в той же ...как бы головке, где уже закончилась война?
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29.01.2021 17:14 Відповісти
Да, там "мир, труд, май, жвачка" и сидит ненавистный Порошенко. И еще летают стаи больших зеленых мух

Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9031
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29.01.2021 17:21 Відповісти
Он (Зеленский) даже пошутить самостоятельно не в состоянии. тупое, лживое недоразумение на посту президента.
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29.01.2021 17:13 Відповісти
он всю жизнь шутил по сценарию написанному кем-то...(или нашептанное в суфлер уха)
Вы ж заметили, что для него связать два слова - проблема.. а отсебятина получается глупой и пошлой... опять же...он потерял нюх (и это объяснимо))) в какие моменты юмористические вставки не к месту...
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29.01.2021 17:17 Відповісти
Європа вже підписалась. Тож перед зеленою бандою не відхреститься.
За базар буде відповідати. Зеленський візьме на особистий контроль.
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30.01.2021 20:34 Відповісти
Воно й видно....
Щоб всім, вижившим, після тарифомору, ти все так і робиш, вистачило....мля...
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29.01.2021 17:05 Відповісти
Поэтому я поставил на личный контроль закупку кацапского спутник 5 и только через фирму бородатого
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29.01.2021 17:06 Відповісти
Ой, боюсь, что ещё и лишняя останется. С нашими ребятами у власти лучше , пожалуй, не колоться. Здоровее будешь.
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29.01.2021 17:08 Відповісти
та через год млнами штук будут выбрасывать пузырьки не использованные....
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29.01.2021 18:36 Відповісти
Меня очень настораживает стремление уколоть абсолютно всех и в сжатые сроки.. Сразу вспоминаю "Секретные материалы" где разразилась страшная эпидемия, а потом оказалось что умирают только те, кто сделал себе эти прививки.(с)
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29.01.2021 17:10 Відповісти
А также носители шапочек из фольги и чипованные Чипом или Дейлом. У кого в голове лампы -- не заболели вовсе.
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29.01.2021 17:14 Відповісти
я об этом никуя не знаю, а знаю только то - что вакцин от ЛЮБОГО вируса в природе нет !!!
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29.01.2021 17:18 Відповісти
Странно. Что-то я не вижу эпидемий полиомиелита и черной оспы. Только эпидемия дебилизма.

Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5149
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29.01.2021 17:24 Відповісти
У нас эпидемия Зебилизма, от этой болезни вакцина кстати есть - квартплата, счете за газ и электроэнергию и т. п.
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29.01.2021 17:35 Відповісти
начало твоего коммента просто прекрасное.
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29.01.2021 17:26 Відповісти
"Эксперд", однако. Прохффесор околовсяческих наук.
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29.01.2021 17:29 Відповісти
привить большинство населения в короткие сроки - это азы борьбы с любой эпидемией.

если растягивать и прививать маленькими группами, то это прямой путь к резкому повышению резистентности вируса.
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29.01.2021 17:17 Відповісти
буду краток - вакцин от вирусов нет !!! и зачем намеренно заражаться (вакцинироваться) !?, и тем более тем кто уже переболел - а их в Украине уже до 15 миллионов !!!
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29.01.2021 17:21 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D%D0%9A-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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29.01.2021 17:30 Відповісти
а откуда ты получаешь такую информацию ?
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29.01.2021 17:51 Відповісти
дивно що цензор не видаляє такі коменти - це ж явне введення в оману!!
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29.01.2021 17:55 Відповісти
для особо одаренных повторяю - вакцин от вирусов нет т.к. они постоянно мутируют - зайди в любой мед.справочник и прочти, или спроси у любого студента медика.... и нех мне тут приводить цитаты с кацапо-вики !!!
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29.01.2021 20:24 Відповісти
а вакцин от гриппа тоже нет ?

грипп - это тоже вирус и он тоже постоянно мутирует.

зайди в любой медсправочник или спроси любого студента-медика.
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29.01.2021 21:00 Відповісти
Грипп есть разный, у нас вирус гриппа - КОРОНАВИРУСНЫЙ( и кста - который кацапы еще и подшаманили для более убийственной и тяжелой формы), и о котором все врачи знали еще с конца 1970 - х годов !!!! и вакцину по сей день так и не изобрели !!! А тут на раз-два ВУАЛЯ !! Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2675
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29.01.2021 23:48 Відповісти
последний такой вирус был в 2002 году.

я не знаю, шо там кацапы подшаманили для убийственности, но тогда из 8 тыщ зараженных умер каждый десятый, т.е 800 чуваков
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30.01.2021 19:02 Відповісти
я не помню что там было в 2003-м но за 2020-й год только Китай (операт.моб.связи) безвозвратно потеряли 18.000.000. абонентов , и если еще посчитать по миру - то 20 милл. будет как минимум , и это если учесть что Ковид еще полностью свой урожай не собрал..
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30.01.2021 19:50 Відповісти
я не знаю, шо там с абонентами Китая, но среди моих знакомых точно не каждый десятый от ковида умер.
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30.01.2021 19:59 Відповісти
Против короновируса сейчас делают вакцины которые помечают самый критичный его белок, на "вершинах рожек короны", который позволяет проникать ему в клетку и делает таким заразным. Можно представить что он мутирует таким образом, что этот белок - изменится. Но не станет ли вирус от этого менее опасным?

Говорите "вакцин от вирусов нет"? А как же оспа??? Её фактически победили из за вакцин.

Нужно больше данных и времени. Возможно структуру вируса создают такие специфические белки, мутация которых - сделает вирус безопасным. Вот против них и надо нацеливать векторы вакцин. (а может этот вирус и подобен гриппу. Может мутировать как угодно - и хрен в нём отыщешь что то неизменное)
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30.01.2021 00:05 Відповісти
я соглашусь, вопросов больше чем ответов, и как я понял что не заболеть коронавирусом оставили Нам только одну лазейку - это вакцинироваться Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9313.. и кста - в США идет сильная компания ВРАЧЕЙ которые против поголовной вакцинации (и кста эта тема протестов замалчивается в сми и там и у нас)!? (может они , врачи там чет больше чем мы знают!?)
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30.01.2021 00:14 Відповісти
Сейчас в РФ началась вакцинация. Уже нескольких моих знакомых привили. В варианте "Спутника V" - это фактически значит 2 раза заболеть простудой. Кто то болеет почти незаметно, а вот один знакомый (лет 25 - военный) на пару дней получил температуру под 40. Не очень то приятно. (хотя коронавирус - неприятнее). Кроме того - совершенно непонятно сколько держится иммунитет. Если месяца 3 - переносить такое каждые 3 месяца - вообще "не в кайф".

Сомневаюсь что другие вакцины как то отличаются. Все сделаны примерно по одному принципу и работают по схожим механизмам.
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30.01.2021 00:32 Відповісти
Во-во.. побочьки от вакцинации еще не изучены, и производители хотят провести исследования в боевых условиях.. Кто хочет быть дебило-добровольцем и еще заплатить за это деньги !?
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30.01.2021 00:52 Відповісти
Это был первый случай в истории, когда подопытные кролики, сами платили за лекарства какие на них испытывают. Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 849
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30.01.2021 01:07 Відповісти
Подопытные кролики сидят в клетке и беседуют, один другому говорит - Ты вакциной будешь прививаться?! - Ты что дурак !? Нет конечно !!! Ее еще на людях не испытали !!! Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2923
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30.01.2021 01:10 Відповісти
Сначала в Украине нужно найти " критическое число населения" которая захочет даже бесплатно ( что у нас ни есть гарантированно) вакцинироваться ( особенно если вакцина дает 65-75% уверенности в успехе) а с нашими методами хранения препаратов и качеством медицины этот процент можно сразу делить на два...
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29.01.2021 17:15 Відповісти
Думаю Украине лучше совсем отказатся от вакцин от Ковид-19.
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29.01.2021 17:17 Відповісти
COVAX это программа рассчитанная для нищих стран, це перемога зебилы )
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29.01.2021 17:21 Відповісти
Так поделитесь краденным и закупите вместе с Ермаком и подельниками недостающее количество.
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29.01.2021 17:21 Відповісти
а как же мастера спорта по борьбе с короно- вирусом Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2294
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29.01.2021 17:22 Відповісти
А самі не пробували купити?
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29.01.2021 17:31 Відповісти
Сякундачку! Я як же шефи по областях призначенні геніальним реформатором?! Може іони допоможуть?!
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29.01.2021 17:45 Відповісти
Вакцин, виділених Україні в рамках COVAX, буде недостатньо для щеплення в 2021 році критично необхідної кількості населення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4435
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29.01.2021 17:55 Відповісти
Вот это блеяние шоумена переведу на понятный язык, когда Зе проводил операцию в китае по закупке масок, тогда китайские комуняки соблазнили его хорошим откатом, и таким способом сделали его зависимым, а сейчас у него появился шанс рассчитаться и он отдал, типа купил вакцину, млрд грн., вот и вся история, собственный аналитический вывод.
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29.01.2021 17:59 Відповісти
Предлагаю спорткомитету забрать у Вовы звание "Мастер спорта по борьбе с корона-вирусом", а присвоить звание "Почетный лыжник Буковеля"
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29.01.2021 18:31 Відповісти
Умиляет забота о здоровье украинцев... И это без споров о вирусах и заговорах...
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29.01.2021 18:40 Відповісти
Вакцини не поможуть.
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30.01.2021 12:40 Відповісти
 
 