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Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш

Росія не збирається включати окуповані території Донбасу у свій склад де-юре, але хоче інтегрувати їх де-факто, і для виправдання цього створює міф про "окремий російський народ Донбасу".

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Навздогін учорашньому" інтеграційному форуму "Русский Донбасс" в окупованому Росією Донецьку. Він цікавий у тому плані, що позначив дві чіткі тенденції. Перша - Росія не має наміру приєднувати до себе цей регіон де-юре. Друга - Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, тобто, інтеграція його де-факто", - вважає Гармаш.

Він вважає, що на практиці це буде виражатися масовою роздачею російських паспортів, витісненням "політично неблагонадійних" і штучним створенням ідеологічно й етнічно монолітного "російського народу Донбасу".

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"Тобто, якщо на сьогодні тези Кремля про "внутрішньоукраїнський конфлікт" викликають лише посмішку, оскільки для внутрішнього конфлікту немає ні національного, ні релігійного, ні будь-якого іншого ґрунту, то зараз під цю тезу створюється "наукова" та фактична основа - населення регіону позиціонують як якийсь окремий від українського, "російський народ Донбасу". Для цього фальсифікується і зовсім ще нещодавня історія", - вважає Гармаш.

Він нагадує, що в 2014 році на першому місці для маніпуляцій ЗМІ РФ і Донбасу була не боротьба "за все російське", а ідеї "антиМайдану".

"Ось листівки, які лунали в Донецьку в березні 2014-го. У них головні тези - соціальні (боротьба з олігархами), навіть під "незалежністю" розумілася "автономія", а не відокремлення від України", - зазначив Гармаш.

Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 01
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 02

Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 03
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш 04
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Топ коментарі
+27
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2554
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29.01.2021 17:31
+15
ДА МНЕ КАК И МНОГИМ в Украине пардон за ИДИОМУ по@рать какой там назовется очередной треш по"я Путин помирающий..... ОРЛДО как по фиолетово быдло скотобаза Изоляция должна быть вне УКРАИНЫ от слова вообще.... как хотите но должна быть на Восток полоса отчуждения подобие зоны ЧАЭС кислотная химическая бактериологическая радиационная минная болотная отравляющая нервнопаралитическая но полоса 150-200 км между Украиной и Россией обязана быть на Востоке... чтобы мы лет 200 забыли что там кто то пердить и воняет... построить РЕАЛЬНО СТЕНУ ВЫСОТОЙ МТЕРОВ 20-40 ШИРИНОЙ ТАКЖЕ НЕ МЕНЬШЕ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМЫ наблюдении дозора ДЗОТ ДОТЫ проволоку бетонные заграждения водные ловушки минные поля растяжки ежи пустить железку по верху а на ней бронированные поезда с пушками и пулемётами прострелять все что надо по секторам прожектора датчики движений инфракрасные датчики БПЛА и вперде...
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29.01.2021 17:44
+13
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1722
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29.01.2021 18:30
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Будут ********* выращивать и паленый алкоголь производить. Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 908
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29.01.2021 17:30 Відповісти
ДА МНЕ КАК И МНОГИМ в Украине пардон за ИДИОМУ по@рать какой там назовется очередной треш по"я Путин помирающий..... ОРЛДО как по фиолетово быдло скотобаза Изоляция должна быть вне УКРАИНЫ от слова вообще.... как хотите но должна быть на Восток полоса отчуждения подобие зоны ЧАЭС кислотная химическая бактериологическая радиационная минная болотная отравляющая нервнопаралитическая но полоса 150-200 км между Украиной и Россией обязана быть на Востоке... чтобы мы лет 200 забыли что там кто то пердить и воняет... построить РЕАЛЬНО СТЕНУ ВЫСОТОЙ МТЕРОВ 20-40 ШИРИНОЙ ТАКЖЕ НЕ МЕНЬШЕ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМЫ наблюдении дозора ДЗОТ ДОТЫ проволоку бетонные заграждения водные ловушки минные поля растяжки ежи пустить железку по верху а на ней бронированные поезда с пушками и пулемётами прострелять все что надо по секторам прожектора датчики движений инфракрасные датчики БПЛА и вперде...
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29.01.2021 17:44 Відповісти
Однозначно ТАК!
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10.02.2021 18:02 Відповісти
На Дамбасе не конфликт, а седьмой год война с солдатами оленевода Шойгу
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29.01.2021 20:04 Відповісти
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2554
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29.01.2021 17:31 Відповісти
и вступать в состав россии
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29.01.2021 17:40 Відповісти
Это ты сказал.
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29.01.2021 17:42 Відповісти
На Цензоре складывается неприятная ситуация: кто против Порошенко, тот пророссийский агитатор. Это не правильно, уважаемая редакция.
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29.01.2021 17:44 Відповісти
неправильно это только для набутылочников, Маша Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5252 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8675
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29.01.2021 18:19 Відповісти
"МАША" это мушик из Лахты
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29.01.2021 20:05 Відповісти
Багато працює ботів, маскуються покидьки під патріотів і провокують ворожнечу між патріотами України
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30.01.2021 03:23 Відповісти
Росія може вступити в склад України і то не вся і без населення.
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29.01.2021 17:45 Відповісти
"Мама, папа, я в партию вступил! - Вот вечно ты сыночек в какое-нить дерьмо вступишь! То в пионэры, то в комсомол, то в партию!" (бородатый одесский советский анекдот)
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29.01.2021 17:51 Відповісти
Нам просто необхідна буферна зона від людоїдів. Треба відмовитись від ордло. Дати їм ВОЛЮ і забути про них. Якщо будуть продовжувати стрілять -- накрити їх ураганом вогню.
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30.01.2021 13:47 Відповісти
О, смєтуни)) А щоб звільняти Україну від олігархів, потрібно вибрати їхніх не прихованих представників Зе, Бойка і Юлю?
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29.01.2021 17:46 Відповісти
Про Абхазию : взять Сухуми и взять Батуми и посмотреть через карты и картинки Гугла, что такое "русский мир" и страна стремящаяся к Цивилизации
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29.01.2021 17:33 Відповісти
Сухуми это "абхазский мир". Батуми правильней с Сочами сравнивать.
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29.01.2021 18:26 Відповісти
Был в Абхазии в 2014г., мрачновато немного. *********,апельсины,лимоны,хурма висят на деревьх и поопавшие валяются (в марту?)- абхазам не выгодно продавать ,через границы(при Союзе говорят хороше было).По вечерам постреливают из АКМ в воздух если свадьба, день рожденья.Приятель ходил до знакомого абхаза з РПК пострелять в море.
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30.01.2021 03:11 Відповісти
снюхаются и сколются
пенсионеры вымрут
допилят металл
а там и сами уйдут
а до этого - кацапы будут до последнего
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29.01.2021 17:38 Відповісти
Ну и хорошо , после освобождения территорий не надо будет разбираться , кто свой , а кто предатель
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29.01.2021 17:50 Відповісти
За Абхазию Кремль не епли санкциями,а тут епут.Так что даже такой вариант нам выгоден.
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29.01.2021 17:50 Відповісти
Похоже на то. Тогда вопрос: Когда на Донбасе появятся части регулярной российской армии (как в Абхазии)?
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29.01.2021 17:51 Відповісти
придет время, когда население Донбасса возненавидит расею лютой ненавистью, за все те страдания, которые они им принесли.
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29.01.2021 17:52 Відповісти
не факт..как ни парадоксально
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29.01.2021 18:01 Відповісти
Ну как жители Калининграда или Сахалина.
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29.01.2021 18:07 Відповісти
Как абхазы и южные осетины.
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29.01.2021 18:27 Відповісти
кремлёский чикатило любит наслаждаться чужой болью, мразь Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5239
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29.01.2021 18:04 Відповісти
"мы те, кто стучали касками, их дети и те, кто пормнят свое прошлое"
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2538
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29.01.2021 18:06 Відповісти
да, формулировочки покруче совковых по идиотизму Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1574
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29.01.2021 18:20 Відповісти
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5398 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4127
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29.01.2021 18:19 Відповісти
Какая нах** Абхазия,там и раньше была автономия , а в лугандоне донецкие всегда пытались подмять луганских, поэтому там не одна банда а две , а эти прокламации - лапша на уши и не более Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5921
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29.01.2021 18:25 Відповісти
Де-факто нужно прекратить выплачивать пенсии и пусть едут за продуктами в рашку.
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29.01.2021 18:25 Відповісти
Нельзя прекращать выплачивать пенсии тем кто платил пенсионный налог. Подадут в суд и віиграют.
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30.01.2021 09:34 Відповісти
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1722
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29.01.2021 18:30 Відповісти
Что может быть хуже женских волосатых ног? Женская волосатая грудь! (Если эту Сучку можно назвать женщиной).
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29.01.2021 18:43 Відповісти
Потвору зробив ще потворніше! Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2408
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30.01.2021 13:24 Відповісти
Пусть живут как им нравится, лиж бы нам не навяливали своё
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29.01.2021 18:32 Відповісти
А если их способ жизни мешает нам жить нормально, то что тогда - терпеть дальше?
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29.01.2021 21:50 Відповісти
К терпеливому все приходит вовремя. Конфуций. Или мы можем победить россию ( лднр)? Военным путём. Какие варианты? Из реальных.
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29.01.2021 22:49 Відповісти
Сегодня надо пристально присматриваться не к тому, что избрал кремль относительно законных территорий Украины, а к тому, что в ближайшее время изберёт Байден относительно незаконного кремля.
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29.01.2021 18:35 Відповісти
Байден уже звонил Путину и говорил нам надо вести переговоры и укреплять отношения. Уже скинул проблему Украины на Камилу, а эта негритянка даже не знает, где она эта Украина
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30.01.2021 03:33 Відповісти
Всех желающих жить в Украине -переселить к нам и помогать обустроиться. А шваль, пьянь и рвань пусть живут и дохнут под заборами как Герой Соцтруда...
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29.01.2021 19:05 Відповісти
Многонациональный народ означает отсутствие самоидентификации. У идиотов биполярочка, то они русский, то многонациональный народ.
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29.01.2021 19:06 Відповісти
Так "руССкий" і є багатонаціональний))Хто такий "руССкий",мама бурятка,тато башкір,а воно "руССкий",і так у різних варіаціях,он і Бабаяни,Кєосаяни теж "руССкиє".
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29.01.2021 19:37 Відповісти
Не русские, а россияне или москали. Разницу улавливаешь? Исторически русские-русичи только украинцы
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30.01.2021 12:35 Відповісти
Т.е. х-йло сечас не в состоянии вести активные боевые действия, а зеленый крошка Цахес выдаст это за свою великую перемогу?
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29.01.2021 21:37 Відповісти
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдет. Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3440 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3440 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3440
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29.01.2021 22:23 Відповісти
крошка цахес, момали. Бубочка цахес, цахес бубонос, грінцахес.
ждем референдум по мордовські, донецьк перейменують у "ВЕЛИКЕ ПУРГІНО"
вірменські коробейники будуть доїти бюджет.
првезуть с 300 і будуть охороняти терикони
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29.01.2021 22:34 Відповісти
Мы теряем не только Крым, но и половину Донбасса. Политика по этому вопросу провальная. Какие-то встречи, призывы и жалобы лидерам стран ЕС, которым в общем то начхать на нас. У них свои проблемы. Нужны новые подходы и решения
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30.01.2021 03:29 Відповісти
кацапи усе роблять для того, аби ми після звільнення донбасу депортували 3 мільйона ватанів нахvй з України.
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30.01.2021 06:54 Відповісти
 
 