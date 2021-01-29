Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш

Росія не збирається включати окуповані території Донбасу у свій склад де-юре, але хоче інтегрувати їх де-факто, і для виправдання цього створює міф про "окремий російський народ Донбасу".

Про це пише у Фейсбуці член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, інформує Цензор.НЕТ.

"Навздогін учорашньому" інтеграційному форуму "Русский Донбасс" в окупованому Росією Донецьку. Він цікавий у тому плані, що позначив дві чіткі тенденції. Перша - Росія не має наміру приєднувати до себе цей регіон де-юре. Друга - Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, тобто, інтеграція його де-факто", - вважає Гармаш.

Він вважає, що на практиці це буде виражатися масовою роздачею російських паспортів, витісненням "політично неблагонадійних" і штучним створенням ідеологічно й етнічно монолітного "російського народу Донбасу".

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"Тобто, якщо на сьогодні тези Кремля про "внутрішньоукраїнський конфлікт" викликають лише посмішку, оскільки для внутрішнього конфлікту немає ні національного, ні релігійного, ні будь-якого іншого ґрунту, то зараз під цю тезу створюється "наукова" та фактична основа - населення регіону позиціонують як якийсь окремий від українського, "російський народ Донбасу". Для цього фальсифікується і зовсім ще нещодавня історія", - вважає Гармаш.

Він нагадує, що в 2014 році на першому місці для маніпуляцій ЗМІ РФ і Донбасу була не боротьба "за все російське", а ідеї "антиМайдану".

"Ось листівки, які лунали в Донецьку в березні 2014-го. У них головні тези - соціальні (боротьба з олігархами), навіть під "незалежністю" розумілася "автономія", а не відокремлення від України", - зазначив Гармаш.







