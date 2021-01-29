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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

Россия не собирается включать оккупированные территории Донбасса в свой состав де-юре, но хочет интегрировать их де-факто, и для оправдания этого создает миф об "отдельном русском народе Донбасса".

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдогонку вчерашнему "интеграционному форуму "Русский Донбасс" в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - считает Гармаш.

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Он считает, что на практике это будет выражаться в массовой раздаче российских паспортов, вытеснении "политически неблагонадежных" и искусственном создании идеологически и этнически монолитного "русского народа Донбасса".

"То есть, если на сегодня тезисы Кремля о "внутриукраинском конфликте" вызывают только улыбку, поскольку для внутреннего конфликта нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой почвы, то сейчас под этот тезис создается "научная" и фактическая основа – население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса". Для этого фальсифицируется и совсем еще недавняя история", - считает Гармаш.

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Он напоминает, что в 2014 году на первом месте для манипуляций СМИ РФ и Донбасса была не борьба "за все русское", а идеи "Антимайдана".

"Вот листовки, которые раздавались в Донецке в марте 2014-го. В них главные тезисы – социальные (борьба с олигархами), даже под "независимостью" понималась "автономия", а не отделение от Украины", - отметил Гармаш.

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Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 01
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 02

Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 03
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2554
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29.01.2021 17:31
+15
ДА МНЕ КАК И МНОГИМ в Украине пардон за ИДИОМУ по@рать какой там назовется очередной треш по"я Путин помирающий..... ОРЛДО как по фиолетово быдло скотобаза Изоляция должна быть вне УКРАИНЫ от слова вообще.... как хотите но должна быть на Восток полоса отчуждения подобие зоны ЧАЭС кислотная химическая бактериологическая радиационная минная болотная отравляющая нервнопаралитическая но полоса 150-200 км между Украиной и Россией обязана быть на Востоке... чтобы мы лет 200 забыли что там кто то пердить и воняет... построить РЕАЛЬНО СТЕНУ ВЫСОТОЙ МТЕРОВ 20-40 ШИРИНОЙ ТАКЖЕ НЕ МЕНЬШЕ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМЫ наблюдении дозора ДЗОТ ДОТЫ проволоку бетонные заграждения водные ловушки минные поля растяжки ежи пустить железку по верху а на ней бронированные поезда с пушками и пулемётами прострелять все что надо по секторам прожектора датчики движений инфракрасные датчики БПЛА и вперде...
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29.01.2021 17:44
+13
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1722
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29.01.2021 18:30
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Правила форума Совет форумчан
Будут ********* выращивать и паленый алкоголь производить. Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 908
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29.01.2021 17:30 Ответить
ДА МНЕ КАК И МНОГИМ в Украине пардон за ИДИОМУ по@рать какой там назовется очередной треш по"я Путин помирающий..... ОРЛДО как по фиолетово быдло скотобаза Изоляция должна быть вне УКРАИНЫ от слова вообще.... как хотите но должна быть на Восток полоса отчуждения подобие зоны ЧАЭС кислотная химическая бактериологическая радиационная минная болотная отравляющая нервнопаралитическая но полоса 150-200 км между Украиной и Россией обязана быть на Востоке... чтобы мы лет 200 забыли что там кто то пердить и воняет... построить РЕАЛЬНО СТЕНУ ВЫСОТОЙ МТЕРОВ 20-40 ШИРИНОЙ ТАКЖЕ НЕ МЕНЬШЕ ПОСТАВИТЬ СИСТЕМЫ наблюдении дозора ДЗОТ ДОТЫ проволоку бетонные заграждения водные ловушки минные поля растяжки ежи пустить железку по верху а на ней бронированные поезда с пушками и пулемётами прострелять все что надо по секторам прожектора датчики движений инфракрасные датчики БПЛА и вперде...
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29.01.2021 17:44 Ответить
Однозначно ТАК!
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10.02.2021 18:02 Ответить
На Дамбасе не конфликт, а седьмой год война с солдатами оленевода Шойгу
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29.01.2021 20:04 Ответить
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2554
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29.01.2021 17:31 Ответить
и вступать в состав россии
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29.01.2021 17:40 Ответить
Это ты сказал.
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29.01.2021 17:42 Ответить
На Цензоре складывается неприятная ситуация: кто против Порошенко, тот пророссийский агитатор. Это не правильно, уважаемая редакция.
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29.01.2021 17:44 Ответить
неправильно это только для набутылочников, Маша Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5252 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 8675
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29.01.2021 18:19 Ответить
"МАША" это мушик из Лахты
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29.01.2021 20:05 Ответить
Багато працює ботів, маскуються покидьки під патріотів і провокують ворожнечу між патріотами України
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30.01.2021 03:23 Ответить
Росія може вступити в склад України і то не вся і без населення.
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29.01.2021 17:45 Ответить
"Мама, папа, я в партию вступил! - Вот вечно ты сыночек в какое-нить дерьмо вступишь! То в пионэры, то в комсомол, то в партию!" (бородатый одесский советский анекдот)
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29.01.2021 17:51 Ответить
Нам просто необхідна буферна зона від людоїдів. Треба відмовитись від ордло. Дати їм ВОЛЮ і забути про них. Якщо будуть продовжувати стрілять -- накрити їх ураганом вогню.
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30.01.2021 13:47 Ответить
О, смєтуни)) А щоб звільняти Україну від олігархів, потрібно вибрати їхніх не прихованих представників Зе, Бойка і Юлю?
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29.01.2021 17:46 Ответить
Про Абхазию : взять Сухуми и взять Батуми и посмотреть через карты и картинки Гугла, что такое "русский мир" и страна стремящаяся к Цивилизации
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29.01.2021 17:33 Ответить
Сухуми это "абхазский мир". Батуми правильней с Сочами сравнивать.
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29.01.2021 18:26 Ответить
Был в Абхазии в 2014г., мрачновато немного. *********,апельсины,лимоны,хурма висят на деревьх и поопавшие валяются (в марту?)- абхазам не выгодно продавать ,через границы(при Союзе говорят хороше было).По вечерам постреливают из АКМ в воздух если свадьба, день рожденья.Приятель ходил до знакомого абхаза з РПК пострелять в море.
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30.01.2021 03:11 Ответить
снюхаются и сколются
пенсионеры вымрут
допилят металл
а там и сами уйдут
а до этого - кацапы будут до последнего
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29.01.2021 17:38 Ответить
Ну и хорошо , после освобождения территорий не надо будет разбираться , кто свой , а кто предатель
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29.01.2021 17:50 Ответить
За Абхазию Кремль не епли санкциями,а тут епут.Так что даже такой вариант нам выгоден.
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29.01.2021 17:50 Ответить
Похоже на то. Тогда вопрос: Когда на Донбасе появятся части регулярной российской армии (как в Абхазии)?
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29.01.2021 17:51 Ответить
придет время, когда население Донбасса возненавидит расею лютой ненавистью, за все те страдания, которые они им принесли.
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29.01.2021 17:52 Ответить
не факт..как ни парадоксально
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29.01.2021 18:01 Ответить
Ну как жители Калининграда или Сахалина.
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29.01.2021 18:07 Ответить
Как абхазы и южные осетины.
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29.01.2021 18:27 Ответить
кремлёский чикатило любит наслаждаться чужой болью, мразь Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5239
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29.01.2021 18:04 Ответить
"мы те, кто стучали касками, их дети и те, кто пормнят свое прошлое"
Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2538
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29.01.2021 18:06 Ответить
да, формулировочки покруче совковых по идиотизму Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1574
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29.01.2021 18:20 Ответить
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5398 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 4127
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29.01.2021 18:19 Ответить
Какая нах** Абхазия,там и раньше была автономия , а в лугандоне донецкие всегда пытались подмять луганских, поэтому там не одна банда а две , а эти прокламации - лапша на уши и не более Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 5921
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29.01.2021 18:25 Ответить
Де-факто нужно прекратить выплачивать пенсии и пусть едут за продуктами в рашку.
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29.01.2021 18:25 Ответить
Нельзя прекращать выплачивать пенсии тем кто платил пенсионный налог. Подадут в суд и віиграют.
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30.01.2021 09:34 Ответить
Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1722
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29.01.2021 18:30 Ответить
Что может быть хуже женских волосатых ног? Женская волосатая грудь! (Если эту Сучку можно назвать женщиной).
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29.01.2021 18:43 Ответить
Потвору зробив ще потворніше! Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2408
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30.01.2021 13:24 Ответить
Пусть живут как им нравится, лиж бы нам не навяливали своё
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29.01.2021 18:32 Ответить
А если их способ жизни мешает нам жить нормально, то что тогда - терпеть дальше?
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29.01.2021 21:50 Ответить
К терпеливому все приходит вовремя. Конфуций. Или мы можем победить россию ( лднр)? Военным путём. Какие варианты? Из реальных.
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29.01.2021 22:49 Ответить
Сегодня надо пристально присматриваться не к тому, что избрал кремль относительно законных территорий Украины, а к тому, что в ближайшее время изберёт Байден относительно незаконного кремля.
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29.01.2021 18:35 Ответить
Байден уже звонил Путину и говорил нам надо вести переговоры и укреплять отношения. Уже скинул проблему Украины на Камилу, а эта негритянка даже не знает, где она эта Украина
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30.01.2021 03:33 Ответить
Всех желающих жить в Украине -переселить к нам и помогать обустроиться. А шваль, пьянь и рвань пусть живут и дохнут под заборами как Герой Соцтруда...
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29.01.2021 19:05 Ответить
Многонациональный народ означает отсутствие самоидентификации. У идиотов биполярочка, то они русский, то многонациональный народ.
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29.01.2021 19:06 Ответить
Так "руССкий" і є багатонаціональний))Хто такий "руССкий",мама бурятка,тато башкір,а воно "руССкий",і так у різних варіаціях,он і Бабаяни,Кєосаяни теж "руССкиє".
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29.01.2021 19:37 Ответить
Не русские, а россияне или москали. Разницу улавливаешь? Исторически русские-русичи только украинцы
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30.01.2021 12:35 Ответить
Т.е. х-йло сечас не в состоянии вести активные боевые действия, а зеленый крошка Цахес выдаст это за свою великую перемогу?
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29.01.2021 21:37 Ответить
Мардвань аська мастосрань, а хто не аськнет на ермо пайдет. Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3440 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3440 Кремль обрав Абхазький варіант розвитку конфлікту на Донбасі, - Гармаш - Цензор.НЕТ 3440
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29.01.2021 22:23 Ответить
крошка цахес, момали. Бубочка цахес, цахес бубонос, грінцахес.
ждем референдум по мордовські, донецьк перейменують у "ВЕЛИКЕ ПУРГІНО"
вірменські коробейники будуть доїти бюджет.
првезуть с 300 і будуть охороняти терикони
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29.01.2021 22:34 Ответить
Мы теряем не только Крым, но и половину Донбасса. Политика по этому вопросу провальная. Какие-то встречи, призывы и жалобы лидерам стран ЕС, которым в общем то начхать на нас. У них свои проблемы. Нужны новые подходы и решения
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30.01.2021 03:29 Ответить
кацапи усе роблять для того, аби ми після звільнення донбасу депортували 3 мільйона ватанів нахvй з України.
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30.01.2021 06:54 Ответить
 
 