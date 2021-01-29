Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, - Гармаш

Россия не собирается включать оккупированные территории Донбасса в свой состав де-юре, но хочет интегрировать их де-факто, и для оправдания этого создает миф об "отдельном русском народе Донбасса".

Об этом пишет в Фейсбуке член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Вдогонку вчерашнему "интеграционному форуму "Русский Донбасс" в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", - считает Гармаш.

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Он считает, что на практике это будет выражаться в массовой раздаче российских паспортов, вытеснении "политически неблагонадежных" и искусственном создании идеологически и этнически монолитного "русского народа Донбасса".

"То есть, если на сегодня тезисы Кремля о "внутриукраинском конфликте" вызывают только улыбку, поскольку для внутреннего конфликта нет ни национальной, ни религиозной, ни какой-либо другой почвы, то сейчас под этот тезис создается "научная" и фактическая основа – население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса". Для этого фальсифицируется и совсем еще недавняя история", - считает Гармаш.

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Он напоминает, что в 2014 году на первом месте для манипуляций СМИ РФ и Донбасса была не борьба "за все русское", а идеи "Антимайдана".

"Вот листовки, которые раздавались в Донецке в марте 2014-го. В них главные тезисы – социальные (борьба с олигархами), даже под "независимостью" понималась "автономия", а не отделение от Украины", - отметил Гармаш.

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