Суд продовжив арешт до 28 березня Мангеру і Левіну, підозрюваним в організації вбивства Гандзюк

Суд залишив під вартою підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбук-співтоваристві "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У повідомленні зазначається: "Мангер і Левін в СІЗО до 28 березня".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

20 серпня Дніпровський суд Києва заарештував на два місяці до 18 жовтня фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. За рішенням судді, Мангер і Левін заарештовані без права внесення застави.

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