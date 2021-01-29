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Мангер (185) Левін Олексій (68)

Суд продовжив арешт до 28 березня Мангеру і Левіну, підозрюваним в організації вбивства Гандзюк

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд продовжив арешт до 28 березня Мангеру і Левіну, підозрюваним в організації вбивства Гандзюк

Суд залишив під вартою підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в фейсбук-співтоваристві "Хто замовив Катю Гандзюк?"

У повідомленні зазначається: "Мангер і Левін в СІЗО до 28 березня".

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

20 серпня Дніпровський суд Києва заарештував на два місяці до 18 жовтня фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. За рішенням судді, Мангер і Левін заарештовані без права внесення застави.

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Ну, і шо? Зебіли, ви же кричали, що беркутню не засудили! Так скільки може йти суд над оцими злочинцями, які організували вбивство лише одної Катерини, а не Небесної Сотні? Тепер вже ваші суди! Де результати?
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29.01.2021 19:28 Відповісти
довічний суд
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29.01.2021 19:46 Відповісти
ЯК ПОКАЗУЄ ПРАКТИКА ведення кримінальної справи більше шести місяців, ні що інше як корупційні дії слідчого і його керівників, незалежно, яка це правоохоронна служба Ось звідси і відповідь пану Зеленському, чому немає посадок. Всі правоохоронці знають, якщо кримінальна справа, в термін чотири - шість місяців не направлена до суду, значить слідчий і його керівгик займаються дійкою, тобто (розводом на бабло).
Пане Президенте, не буде посадок і мабуть не намічається найближчий час, тому що правоохоронна система, на чолі з пані Генпрокуроршою, активно водять Вас за ніс.
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29.01.2021 19:49 Відповісти
а шо случилось ..................раньше суд казав не вынен..............хто ими керуе ............окружной административный суд м. Київ
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29.01.2021 23:50 Відповісти
 
 