Суд продовжив до лютого арешт обвинувачених у вбивстві Гандзюк Мангера і Левіна

Дніпровський райсуд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді утримання під вартою обвинуваченим у вбивстві активістки Катерини Гандзюк - голові Херсонської облради Владиславу Мангеру і Олексію Левіну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дніпровський районний суд Києва ... розглянувши клопотання прокурора щодо продовження строку тримання під вартою обвинувачених ... постановив у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу обвинуваченим Мангеру і Левіну відмовити. Клопотання прокурора стосовно продовження строку тримання під вартою Мангера і Левіна задовольнити, продовжити запобіжний захід Мангеру ... терміном на 60 днів до 1 лютого 2021 року без визначення застави. Продовжити запобіжний захід обвинуваченому Левіну ... терміном на 60 днів до 1 лютого 2021 року включно, без визначення розміру застави", - йдеться в резолютивній частині ухвали суду.

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Під час судового засідання захист обвинувачених просив про зміну запобіжного заходу, відзначаючи безпідставність обвинувачення і запобіжного заходу. Мангер заявив, що обвинувачення на його адресу будується на недостовірних свідченнях свідків, і він перебуває під вартою без будь-яких доказів провини.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

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20 серпня Дніпровський суд Києва заарештував на два місяці до 18 жовтня фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. За рішенням судді, Мангер і Левін заарештовані без права внесення застави.