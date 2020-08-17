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Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк

Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа за рік не виконав рішення суду, який зобов'язав його спростувати наклеп на покійну активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси батька Катерини Гандзюк Віктора, інформує Цензор.НЕТ.

Провадження проти Ківи почали за ч. 1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення). Санкція цієї статті передбачає штраф у сумі від 8 500 до 17 000 грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше Ківа в ефірі телеканалу "Еспрессо" заявив: "Я знаю, що Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету". Більш ніж рік тому суд визнав ці слова наклепом і зобов'язав Ківу їх спростувати, а також виплатити Віктору Гандзюку 1409,6 грн. судового збору.

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Відтоді Ківа так і не спростував свої слова, хоча телеканал "Еспрессо" заявляв, що готовий надати йому для цього ефірний час. Сума судового збору була стягнута з рахунку Ківи в порядку примусового виконання судового рішення.

"Тепер уповноважені особи Дніпровського УП ГУНП в м. Києві мають провести повне, всебічне та об'єктивне досудове розслідування та надати належну оцінку діям народного депутата України Киви І.В.", - підкреслили в юридичній фірмі.

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Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк 01
Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк 02

наклеп (47) Кива Ілля (377) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+24
брехливый и мерзкий рукоблуд возомнивший себя оратором и философом...
*****...
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17.08.2020 20:35 Відповісти
+18
Кєрдик Онан- варвару.
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17.08.2020 20:30 Відповісти
+12
Кива не всегда дрочил в Раде. "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", Каких? - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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17.08.2020 20:37 Відповісти
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Кєрдик Онан- варвару.
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17.08.2020 20:30 Відповісти
Вряд ли. ОПЗЖ щас реальная власть, зелей разве шо задницу не вытирают. Че им боятся.
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17.08.2020 20:32 Відповісти
Їхньої заборони як партії.
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17.08.2020 20:37 Відповісти
І хто "заборонить" ОПЗЖ? Зеля, у якого звідти весь кадровий резерв?
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17.08.2020 20:43 Відповісти
"Зеля"?!
Та Зеля тут взагалі ні до чого. На то є більш серйозніші люди, котрі відкрито казали, що Медведчук зрадник і повинен сидіти в тюрмі.
Ась? Хто це?

Коломойській.
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17.08.2020 22:13 Відповісти
Твоі б слова та й богу у вуха... Це антіукраінське паскудство вже давно тре заборонити..
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17.08.2020 20:43 Відповісти
так і буде.
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17.08.2020 22:13 Відповісти
"Санкция этой статьи предусматривает штраф в сумме от 8 500 до 17 000 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет.Источник: https://censor.net/n3214305"

Такий собі кердик. Скоріше за все - штраф буде, який для мертведчука - копійки.
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17.08.2020 20:41 Відповісти
не буде нічого) Не волонтер , не атошник, навіть не дитячий лікар...
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17.08.2020 20:45 Відповісти
Санкція "нічого" по статті не передбачена, тому штраф випишуть.
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17.08.2020 20:50 Відповісти
Те мурло справку має що воно психічно хворе.Чому ківу примусово не лікують? Це ж істота несповна розуму.
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17.08.2020 21:43 Відповісти
Онан-варвар.Улыбнуло.
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17.08.2020 21:52 Відповісти
Авакян проколотит понты....и отложит в долгий ящик
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17.08.2020 20:30 Відповісти
Какой может быть спрос с имбицила?
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17.08.2020 20:34 Відповісти
Как же случилось что имбицилы теперь пишут законы и мы их содержим? Кива безусловно редкая мразь и подонок но как назвать тогда тех кто голосовал за него?
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17.08.2020 21:30 Відповісти
Кстати у этого мерзавца есть своя партия и на него подписаны многие тысячи каких то существ как собственно и Шарий. Трудно понять что их привлекает в этих негодяях но они ведь реально существуют,возможно они чувствуют в этих негодяях родственную душу и по сути сами являются негодяями по жизни и это их объединяет.
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17.08.2020 21:36 Відповісти
Вірно, покаже відповідну довідку і справу закриють із-за неосудності. навіть відповідної експертизи проводити не буде потреби.
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17.08.2020 21:42 Відповісти
брехливый и мерзкий рукоблуд возомнивший себя оратором и философом...
*****...
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17.08.2020 20:35 Відповісти
С возомнивших получаются "хорошие" президенты.
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17.08.2020 20:38 Відповісти
хорошие? или не в *** ни в краснуюармию ))))) (откосившие))))))
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17.08.2020 20:48 Відповісти
Хорошие петухи типа тваего ананиста кива ! ))
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17.08.2020 21:06 Відповісти
Он не мой, он тех кто таких выбирает над собой.
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17.08.2020 21:10 Відповісти
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков... ... ...
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17.08.2020 22:06 Відповісти
Відволікання уваги Лохів та неЛохів..
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17.08.2020 20:36 Відповісти
у иллюши новые фетиши...лысина рабиновича и уши медведчукчи...
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17.08.2020 20:36 Відповісти
Додрочился...
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17.08.2020 20:36 Відповісти
Кива не всегда дрочил в Раде. "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", Каких? - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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17.08.2020 20:37 Відповісти
Ён же неподсуден.
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17.08.2020 20:37 Відповісти
За насильное рукоблудство в Верховной Раде предусмотренно 15 лет кукарекать петухом на дальней шконке !
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17.08.2020 20:59 Відповісти
Против родителей кивы надо открыть уголовное дело за преступление против человечества,когда произвели это на свет.
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17.08.2020 20:38 Відповісти
Да выгоните этого дурака из рады! Опзж у вас же есть там полунормальные зачем держите эту шляпу лысую? Он должен принимать пилюли и наблюдаться у врача
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17.08.2020 20:40 Відповісти
Якщо з Зради повиганяти всіх психів і дурнів, вона не зможе працювати через відсутність кворуму.
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17.08.2020 20:43 Відповісти
Ну какой даже полунормальный чел пойдет в опзж? Там все моральные ублюдки!
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17.08.2020 20:49 Відповісти
Кто же его посадит? он же памятник ! (С)
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17.08.2020 20:40 Відповісти
Його не судити треба. Йому треба робити лоботомію...
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17.08.2020 20:45 Відповісти
Кішеньковий біліард не замінює виконання судового вироку. Доведено Ківою.
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17.08.2020 20:46 Відповісти
Встречный иск будет. "Доведение до публичного рукоблудия". На резонный вопрос: "чёзанах?" - справку покажет. Ранимый человек и всё такое.
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17.08.2020 20:46 Відповісти
А у нас выборах был банер-"Кива придет-всех спасет"(серьезно).
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17.08.2020 20:51 Відповісти
Ой,извиняюсь-"Кива прыйде-порядок наведе."А щас Кернес везде висит.
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17.08.2020 21:30 Відповісти
Все что нужно знать о опзж на примере одного питекантропа Кивы
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17.08.2020 20:53 Відповісти
наклепав на дівчину
одна з наймудачніших статей
вітаю, лошара!
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17.08.2020 20:57 Відповісти
Ківа активний і типовий критик Зеленського
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17.08.2020 20:57 Відповісти
Рабинович у себя выдал 13 августа что украинские войска убивали кассетными бомбами. Удаляйте их всех скопм питаратов
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17.08.2020 20:58 Відповісти
кива следующий президент украины.только такие пацаны способны победить нато и ес.
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17.08.2020 20:58 Відповісти
киви - ананист затейник ! Таким место только в углу петухов ! ))
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17.08.2020 21:02 Відповісти
кива - длбо..об со справкой, в морду уже не раз получал... мертвая девушка этой гниде даже плюнуть в харю не может.
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17.08.2020 21:14 Відповісти
А за рукоблудство в общЄстЄнном мЄстЄ є така статЬЯ?
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17.08.2020 21:14 Відповісти
Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк - Цензор.НЕТ 5271
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17.08.2020 21:16 Відповісти
Феерический!
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17.08.2020 21:19 Відповісти
Пакуйте дрочуна на три роки!
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17.08.2020 21:25 Відповісти
какое уголовное дело? у него справка!
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17.08.2020 21:35 Відповісти
Этого полупокера давно пора под шконарь затолкать.
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17.08.2020 21:38 Відповісти
Надо что бы была процедура отзыва депутата.
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17.08.2020 21:44 Відповісти
і відклик депутата і медекспертиза потрібні.
психічно хворі масово у ВР.... і не тільки.
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17.08.2020 22:15 Відповісти
Илья Кива
Сегодня выполнил одну важнейшую задачу-вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу!

Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк - Цензор.НЕТ 5969
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17.08.2020 22:29 Відповісти
Так ведь он неподсуден- у него справка с псих диспансера.😲
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17.08.2020 23:29 Відповісти
 
 