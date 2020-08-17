Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа за рік не виконав рішення суду, який зобов'язав його спростувати наклеп на покійну активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси батька Катерини Гандзюк Віктора, інформує Цензор.НЕТ.

Провадження проти Ківи почали за ч. 1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення). Санкція цієї статті передбачає штраф у сумі від 8 500 до 17 000 грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

Раніше Ківа в ефірі телеканалу "Еспрессо" заявив: "Я знаю, що Гандзюк сиділа на розкраданні міського бюджету". Більш ніж рік тому суд визнав ці слова наклепом і зобов'язав Ківу їх спростувати, а також виплатити Віктору Гандзюку 1409,6 грн. судового збору.

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Відтоді Ківа так і не спростував свої слова, хоча телеканал "Еспрессо" заявляв, що готовий надати йому для цього ефірний час. Сума судового збору була стягнута з рахунку Ківи в порядку примусового виконання судового рішення.

"Тепер уповноважені особи Дніпровського УП ГУНП в м. Києві мають провести повне, всебічне та об'єктивне досудове розслідування та надати належну оцінку діям народного депутата України Киви І.В.", - підкреслили в юридичній фірмі.

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