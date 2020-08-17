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Против Кивы начали уголовное производство из-за клеветы на Гандзюк

Против Кивы начали уголовное производство из-за клеветы на Гандзюк

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива за год не выполнил решение суда, который обязал его опровергнуть клевету на покойную активистку Катерину Гандзюк.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы отца Катерины Гандзюк Виктора, информирует Цензор.НЕТ.

Производство против Кивы начали по ч. 1 ст. 382 УКУ (невыполнение судебного решения). Санкция этой статьи предусматривает штраф в сумме от 8 500 до 17 000 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее Кива в эфире телеканала "Эспрессо" заявил: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета". Более чем год назад суд признал эти слова клеветой и обязал Киву их опровергнуть, а также выплатить Виктору Гандзюку 1409,6 грн судебного сбора.

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Но с тех пор Кива так и не опроверг свои слова, хотя телеканал "Эспрессо" заявлял, что готов предоставить ему для этого эфирное время. Сумма судебного сбора была взыскана со счета Кивы в порядке принудительного исполнения судебного решения.

"Теперь уполномоченные лица Днепровского УП ГУНП в г.Киеве должны провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую оценку действиям народного депутата Украины Кивы И.В.", - подчеркнули в юридической фирме.

Также на Цензор.НЕТ: При виде Медведчука у меня прижимаются уши, - Кива поздравил кума Путина

Против Кивы начали уголовное производство из-за клеветы на Гандзюк 01
Против Кивы начали уголовное производство из-за клеветы на Гандзюк 02

Автор: 

клевета (166) Кива Илья (398) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+24
брехливый и мерзкий рукоблуд возомнивший себя оратором и философом...
*****...
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17.08.2020 20:35 Ответить
+18
Кєрдик Онан- варвару.
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17.08.2020 20:30 Ответить
+12
Кива не всегда дрочил в Раде. "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", Каких? - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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17.08.2020 20:37 Ответить
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Кєрдик Онан- варвару.
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17.08.2020 20:30 Ответить
Вряд ли. ОПЗЖ щас реальная власть, зелей разве шо задницу не вытирают. Че им боятся.
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17.08.2020 20:32 Ответить
Їхньої заборони як партії.
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17.08.2020 20:37 Ответить
І хто "заборонить" ОПЗЖ? Зеля, у якого звідти весь кадровий резерв?
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17.08.2020 20:43 Ответить
"Зеля"?!
Та Зеля тут взагалі ні до чого. На то є більш серйозніші люди, котрі відкрито казали, що Медведчук зрадник і повинен сидіти в тюрмі.
Ась? Хто це?

Коломойській.
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17.08.2020 22:13 Ответить
Твоі б слова та й богу у вуха... Це антіукраінське паскудство вже давно тре заборонити..
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17.08.2020 20:43 Ответить
так і буде.
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17.08.2020 22:13 Ответить
"Санкция этой статьи предусматривает штраф в сумме от 8 500 до 17 000 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет.Источник: https://censor.net/n3214305"

Такий собі кердик. Скоріше за все - штраф буде, який для мертведчука - копійки.
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17.08.2020 20:41 Ответить
не буде нічого) Не волонтер , не атошник, навіть не дитячий лікар...
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17.08.2020 20:45 Ответить
Санкція "нічого" по статті не передбачена, тому штраф випишуть.
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17.08.2020 20:50 Ответить
Те мурло справку має що воно психічно хворе.Чому ківу примусово не лікують? Це ж істота несповна розуму.
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17.08.2020 21:43 Ответить
Онан-варвар.Улыбнуло.
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17.08.2020 21:52 Ответить
Авакян проколотит понты....и отложит в долгий ящик
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17.08.2020 20:30 Ответить
Какой может быть спрос с имбицила?
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17.08.2020 20:34 Ответить
Как же случилось что имбицилы теперь пишут законы и мы их содержим? Кива безусловно редкая мразь и подонок но как назвать тогда тех кто голосовал за него?
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17.08.2020 21:30 Ответить
Кстати у этого мерзавца есть своя партия и на него подписаны многие тысячи каких то существ как собственно и Шарий. Трудно понять что их привлекает в этих негодяях но они ведь реально существуют,возможно они чувствуют в этих негодяях родственную душу и по сути сами являются негодяями по жизни и это их объединяет.
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17.08.2020 21:36 Ответить
Вірно, покаже відповідну довідку і справу закриють із-за неосудності. навіть відповідної експертизи проводити не буде потреби.
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17.08.2020 21:42 Ответить
брехливый и мерзкий рукоблуд возомнивший себя оратором и философом...
*****...
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17.08.2020 20:35 Ответить
С возомнивших получаются "хорошие" президенты.
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17.08.2020 20:38 Ответить
хорошие? или не в *** ни в краснуюармию ))))) (откосившие))))))
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17.08.2020 20:48 Ответить
Хорошие петухи типа тваего ананиста кива ! ))
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17.08.2020 21:06 Ответить
Он не мой, он тех кто таких выбирает над собой.
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17.08.2020 21:10 Ответить
Мы не сделали скандала -
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало -
Вот и нету вожаков... ... ...
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17.08.2020 22:06 Ответить
Відволікання уваги Лохів та неЛохів..
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17.08.2020 20:36 Ответить
у иллюши новые фетиши...лысина рабиновича и уши медведчукчи...
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17.08.2020 20:36 Ответить
Додрочился...
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17.08.2020 20:36 Ответить
Кива не всегда дрочил в Раде. "Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", Каких? - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ.
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17.08.2020 20:37 Ответить
Ён же неподсуден.
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17.08.2020 20:37 Ответить
За насильное рукоблудство в Верховной Раде предусмотренно 15 лет кукарекать петухом на дальней шконке !
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17.08.2020 20:59 Ответить
Против родителей кивы надо открыть уголовное дело за преступление против человечества,когда произвели это на свет.
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17.08.2020 20:38 Ответить
Да выгоните этого дурака из рады! Опзж у вас же есть там полунормальные зачем держите эту шляпу лысую? Он должен принимать пилюли и наблюдаться у врача
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17.08.2020 20:40 Ответить
Якщо з Зради повиганяти всіх психів і дурнів, вона не зможе працювати через відсутність кворуму.
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17.08.2020 20:43 Ответить
Ну какой даже полунормальный чел пойдет в опзж? Там все моральные ублюдки!
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17.08.2020 20:49 Ответить
Кто же его посадит? он же памятник ! (С)
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17.08.2020 20:40 Ответить
Його не судити треба. Йому треба робити лоботомію...
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17.08.2020 20:45 Ответить
Кішеньковий біліард не замінює виконання судового вироку. Доведено Ківою.
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17.08.2020 20:46 Ответить
Встречный иск будет. "Доведение до публичного рукоблудия". На резонный вопрос: "чёзанах?" - справку покажет. Ранимый человек и всё такое.
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17.08.2020 20:46 Ответить
А у нас выборах был банер-"Кива придет-всех спасет"(серьезно).
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17.08.2020 20:51 Ответить
Ой,извиняюсь-"Кива прыйде-порядок наведе."А щас Кернес везде висит.
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17.08.2020 21:30 Ответить
Все что нужно знать о опзж на примере одного питекантропа Кивы
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17.08.2020 20:53 Ответить
наклепав на дівчину
одна з наймудачніших статей
вітаю, лошара!
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17.08.2020 20:57 Ответить
Ківа активний і типовий критик Зеленського
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17.08.2020 20:57 Ответить
Рабинович у себя выдал 13 августа что украинские войска убивали кассетными бомбами. Удаляйте их всех скопм питаратов
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17.08.2020 20:58 Ответить
кива следующий президент украины.только такие пацаны способны победить нато и ес.
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17.08.2020 20:58 Ответить
киви - ананист затейник ! Таким место только в углу петухов ! ))
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17.08.2020 21:02 Ответить
кива - длбо..об со справкой, в морду уже не раз получал... мертвая девушка этой гниде даже плюнуть в харю не может.
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17.08.2020 21:14 Ответить
А за рукоблудство в общЄстЄнном мЄстЄ є така статЬЯ?
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17.08.2020 21:14 Ответить
Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк - Цензор.НЕТ 5271
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17.08.2020 21:16 Ответить
Феерический!
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17.08.2020 21:19 Ответить
Пакуйте дрочуна на три роки!
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17.08.2020 21:25 Ответить
какое уголовное дело? у него справка!
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17.08.2020 21:35 Ответить
Этого полупокера давно пора под шконарь затолкать.
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17.08.2020 21:38 Ответить
Надо что бы была процедура отзыва депутата.
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17.08.2020 21:44 Ответить
і відклик депутата і медекспертиза потрібні.
психічно хворі масово у ВР.... і не тільки.
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17.08.2020 22:15 Ответить
Илья Кива
Сегодня выполнил одну важнейшую задачу-вручил подарок ко Дню Рождения от имени друзей нашему дорогому Другу, соратнику и просто великому человеку - Вадиму Зиновьевичу Рабиновичу!

Проти Ківи відкрили кримінальну справу через наклеп на Гандзюк - Цензор.НЕТ 5969
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17.08.2020 22:29 Ответить
Так ведь он неподсуден- у него справка с псих диспансера.😲
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17.08.2020 23:29 Ответить
 
 