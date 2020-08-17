Против Кивы начали уголовное производство из-за клеветы на Гандзюк

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива за год не выполнил решение суда, который обязал его опровергнуть клевету на покойную активистку Катерину Гандзюк.

Об этом сообщает юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы отца Катерины Гандзюк Виктора, информирует Цензор.НЕТ.

Производство против Кивы начали по ч. 1 ст. 382 УКУ (невыполнение судебного решения). Санкция этой статьи предусматривает штраф в сумме от 8 500 до 17 000 грн. или лишение свободы сроком до 3 лет.

Ранее Кива в эфире телеканала "Эспрессо" заявил: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета". Более чем год назад суд признал эти слова клеветой и обязал Киву их опровергнуть, а также выплатить Виктору Гандзюку 1409,6 грн судебного сбора.

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Но с тех пор Кива так и не опроверг свои слова, хотя телеканал "Эспрессо" заявлял, что готов предоставить ему для этого эфирное время. Сумма судебного сбора была взыскана со счета Кивы в порядке принудительного исполнения судебного решения.

"Теперь уполномоченные лица Днепровского УП ГУНП в г.Киеве должны провести полное, всестороннее и объективное досудебное расследование и предоставить надлежащую оценку действиям народного депутата Украины Кивы И.В.", - подчеркнули в юридической фирме.

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