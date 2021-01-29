Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №38/2021 від 29 січня опубліковано на сайті глави Української держави.

Перед цим президент звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обладміністрації, підписавши відповідний указ №37 / 2021.

В Офісі Президента Глава держави зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.

"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини", – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив призначення Скічка головою Черкаської обладміністрації 20 січня.

Скічко є головою парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури. Був обраний по мажоритарному округу №197 в Черкаській області від партії "Слуга народу". У минулому Скічко був телеведучим, артистом розмовного жанру і актором, близько 10 років займався підприємницькою діяльністю.