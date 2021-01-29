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Зеленський (17387) Черкащина (646) Скічко (43)

Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №38/2021 від 29 січня опубліковано на сайті глави Української держави.

Перед цим президент звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обладміністрації, підписавши відповідний указ №37 / 2021.

В Офісі Президента Глава держави зустрівся з новопризначеним очільником ОДА та вручив йому службове посвідчення.

"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини", – сказав Зеленський.

Читайте також: Кабмін погодив призначення "слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив призначення Скічка головою Черкаської обладміністрації 20 січня.

Скічко є головою парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту комітету з питань транспорту та інфраструктури. Був обраний по мажоритарному округу №197 в Черкаській області від партії "Слуга народу". У минулому Скічко був телеведучим, артистом розмовного жанру і актором, близько 10 років займався підприємницькою діяльністю.

Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ 01
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Топ коментарі
+18
это какой-то непрекращающийся позор!.. ***!
показати весь коментар
29.01.2021 20:20
+17
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 5965
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29.01.2021 20:22
+14
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 4072 Александр Скичко
Телеведущий на «Новом канале» и «Украина»,
радиоведущий,
артист,
пародист,
участник шоу «Минута славы», «Большая разница» и «Україна має талант».
(Проводит мероприятия на русском, украинском, английском языках.)
Стоимость 1500 долл
36 000 грн. 4-5 час
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Вибори 2019 року
Черкаська область

Зеленський- 77.43%
«Слуга народу» - 51 %
Бачили очі за що голосували- їжте, хоч повилазьте.
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29.01.2021 20:32
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Шо то за шкет стоїть біля слуги?
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29.01.2021 20:18 Відповісти
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 2351
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29.01.2021 21:10 Відповісти
Какой это уже по счету??
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29.01.2021 20:19 Відповісти
уже 5ый за два года ..
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29.01.2021 20:26 Відповісти
Не,пока четвёртый))
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29.01.2021 21:12 Відповісти
В 2010 году дошёл до финала российского шоу «Минута славы»...
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29.01.2021 20:19 Відповісти
70 трусов надеть, это не в бирюльки поиграть.
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29.01.2021 20:23 Відповісти
это какой-то непрекращающийся позор!.. ***!
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29.01.2021 20:20 Відповісти
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 7727
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29.01.2021 20:53 Відповісти
Чом нема зеботів? Невже розуму набиралися? Та ну нах, це неможливо
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29.01.2021 22:19 Відповісти
Шариков со Швондером хотят угандошить Черкасскую область.
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29.01.2021 20:21 Відповісти
Цирк тримає Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 3520 Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 9647
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29.01.2021 20:22 Відповісти
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 5965
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29.01.2021 20:22 Відповісти
Главное, чтобы костюмчик сидел,
Непринужденно, легко и вальяжно,
Все остальное, поверьте неважно,
Нет и не будет серьезнее дел...
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29.01.2021 20:23 Відповісти
пропала область....
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29.01.2021 20:24 Відповісти
Скичко это крендель из «Мама хохотала»?
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29.01.2021 20:26 Відповісти
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 6562
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29.01.2021 20:26 Відповісти
Эпоха "Ипаный цЫрк!"
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29.01.2021 20:28 Відповісти
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 6807
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29.01.2021 20:28 Відповісти
Клоуну клоуново, а нам всем ф-га с маслом.
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29.01.2021 20:29 Відповісти
ВВП Черкасської області в рази підвищеться за рахунок тамади Скічка! Весілля, поховання, корпоративи! Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 7655 Це вже піпець, чи ще ні?! Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 8792
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29.01.2021 20:29 Відповісти
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 4072 Александр Скичко
Телеведущий на «Новом канале» и «Украина»,
радиоведущий,
артист,
пародист,
участник шоу «Минута славы», «Большая разница» и «Україна має талант».
(Проводит мероприятия на русском, украинском, английском языках.)
Стоимость 1500 долл
36 000 грн. 4-5 час
ЗАКАЗАТЬ
или Задать вопрос

Вибори 2019 року
Черкаська область

Зеленський- 77.43%
«Слуга народу» - 51 %
Бачили очі за що голосували- їжте, хоч повилазьте.
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29.01.2021 20:32 Відповісти
ЗЕёжики плакали, кололись, но продолжали жрать катус.
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29.01.2021 20:36 Відповісти
В 2017 Скичко женился на дочке Юрушева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 3135
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29.01.2021 20:33 Відповісти
Юрушев родился 16 февраля 1946 года в Донецке в семье этнических греков

Юрушев Леонид Леонидович - украинский предприниматель, миллиардер, владелец ПАО «Днепровагонремстрой», «Коростенский завод МДФ», «InterContinental Kiev», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «БФ Логистика», «БФ Сервис», «БФ Склад», «БФ Завод», «БФ Энерго», «БФ Экспо», «БФ Проект», «БФ Терминал», девелоперской компании «Ярославов Вал». Бывший совладелец банка «Банк Форум», бизнес-центра «Леонардо»
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29.01.2021 20:35 Відповісти
То ВАЗеленський злив Черкащину під чергового олігарха, а зять- тамада для прикриття. Зрозуміло.
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29.01.2021 20:38 Відповісти
Який вже ВаЗеленський?
Давно вже - ЖоЗеленський.
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29.01.2021 21:29 Відповісти
Гостиница ИНТРЕКОНТИНЕНТАЛЬ КИЕВ ( деловой клуб донецких ) собственность Юрушева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 2221
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29.01.2021 20:38 Відповісти
Ещё один отель Юрушева в центре Киева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 6830
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29.01.2021 20:41 Відповісти
Бизнес центр Леонардо на ул Богдана Хмельницкого тоже Юрушева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 7371
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29.01.2021 20:44 Відповісти
Так шо офшорные счёта готовы к работе молодого хозяина области 😀😀😀
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29.01.2021 20:46 Відповісти
Тарас Березовец3 часа назад

❗️ Владимир Зеленский стал самым любимым президентом украинских олигархов. Ни один его предшественник не сделал так много для них как нынешний президент.
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29.01.2021 20:50 Відповісти
Олигархические паяцы скоро закончатся и зеленые скоморохи начнут назначать обычных клоунов из шапито.
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29.01.2021 20:47 Відповісти
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 3887
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29.01.2021 20:47 Відповісти
По ходу у Зели новая молодая фаворитка !
Юзик и Сивохо уже не возбуждают....
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29.01.2021 20:49 Відповісти
"...Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером..."
Страна рейганов.
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29.01.2021 20:51 Відповісти
Не унижайте достойного президента подобными аналогиями.
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30.01.2021 09:20 Відповісти
а воно в чому спецiЯлiзд? який досвiд?


воно просто гарне? гарне чи розумне?
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29.01.2021 20:55 Відповісти
Досвід - тамади на весіллях. Гарне і вдало одружене.
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30.01.2021 02:37 Відповісти
"жениться надо не на сироте" ))
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29.01.2021 20:55 Відповісти
"кому и кобыла невеста!"(с)
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29.01.2021 21:00 Відповісти
богатая кобыла )
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29.01.2021 21:02 Відповісти
И шо говорите строите? Державу? ....Твою ж мать!
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29.01.2021 21:06 Відповісти
Альфонс в роли губернатора у клоуна? ну-ну...
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29.01.2021 21:08 Відповісти
Позор Украины продолжается. Спасибо вам, 73%.
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29.01.2021 21:13 Відповісти
зато красiвий, так ЗеБiли?
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29.01.2021 21:39 Відповісти
Одним клоуном больше,одним меньше,это уже не имеет никакого значения,надо думать как разогнать поскорее весь этот Зе цирк !
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29.01.2021 21:52 Відповісти
Еще один скоморох!
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29.01.2021 22:27 Відповісти
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 6263 Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 994
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29.01.2021 22:36 Відповісти
Корпоративная солидарность набирает космических масштабов.
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29.01.2021 22:39 Відповісти
Ну в депутаты - еще ладно, сиди себе тихо и не высовывайся. Он и карьеру делал только благодаря женам, правда вторая жена помоложе первой, хоть и старше Саши.
Но в губернаторы?!!! Слово понравилось 29 летнему улыбающемуся альфонсу?
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30.01.2021 02:54 Відповісти
Шуты, клоуны и прочая ******* приходит к власти. Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 77 Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 77 Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 77
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30.01.2021 09:20 Відповісти
Имеет опыт работы и на российском телевидении. На телеканале "Муз-ТВ" он вел шоу "Добрый МОНИНГ".
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30.01.2021 23:08 Відповісти
 
 