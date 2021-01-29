Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Скичко.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №38/2021 от 29 января опубликован на сайте главы Украинского государства.
Перед этим президент освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской обладминистрации, подписав соответствующий указ №37/2021.
В Офисе президента глава государства встретился с новым главой обладимнистрации и вручил ему служебное удостоверение.
"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации 20 января.
Скичко является главой парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Был избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа". В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером, около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.
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Давно вже - ЖоЗеленський.
❗️ Владимир Зеленский стал самым любимым президентом украинских олигархов. Ни один его предшественник не сделал так много для них как нынешний президент.
Юзик и Сивохо уже не возбуждают....
Страна рейганов.
воно просто гарне? гарне чи розумне?
Но в губернаторы?!!! Слово понравилось 29 летнему улыбающемуся альфонсу?