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Зеленский (16498) Черкасщина (952) Скичко (41)

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Скичко.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №38/2021 от 29 января опубликован на сайте главы Украинского государства.

Перед этим президент освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской обладминистрации, подписав соответствующий указ №37/2021.

В Офисе президента глава государства встретился с новым главой обладимнистрации и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации 20 января.

Скичко является главой парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Был избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа". В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером, около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Скичко написал заявление о назначении его главой Черкасской ОГА, - Качура

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
это какой-то непрекращающийся позор!.. ***!
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29.01.2021 20:20
+17
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 5965
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29.01.2021 20:22
+14
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 4072 Александр Скичко
Телеведущий на «Новом канале» и «Украина»,
радиоведущий,
артист,
пародист,
участник шоу «Минута славы», «Большая разница» и «Україна має талант».
(Проводит мероприятия на русском, украинском, английском языках.)
Стоимость 1500 долл
36 000 грн. 4-5 час
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Вибори 2019 року
Черкаська область

Зеленський- 77.43%
«Слуга народу» - 51 %
Бачили очі за що голосували- їжте, хоч повилазьте.
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29.01.2021 20:32
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Правила форума Совет форумчан
Шо то за шкет стоїть біля слуги?
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29.01.2021 20:18 Ответить
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 2351
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29.01.2021 21:10 Ответить
Какой это уже по счету??
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29.01.2021 20:19 Ответить
уже 5ый за два года ..
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29.01.2021 20:26 Ответить
Не,пока четвёртый))
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29.01.2021 21:12 Ответить
В 2010 году дошёл до финала российского шоу «Минута славы»...
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29.01.2021 20:19 Ответить
70 трусов надеть, это не в бирюльки поиграть.
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29.01.2021 20:23 Ответить
это какой-то непрекращающийся позор!.. ***!
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29.01.2021 20:20 Ответить
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 7727
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29.01.2021 20:53 Ответить
Чом нема зеботів? Невже розуму набиралися? Та ну нах, це неможливо
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29.01.2021 22:19 Ответить
Шариков со Швондером хотят угандошить Черкасскую область.
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29.01.2021 20:21 Ответить
Цирк тримає Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 3520 Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 9647
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29.01.2021 20:22 Ответить
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 5965
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29.01.2021 20:22 Ответить
Главное, чтобы костюмчик сидел,
Непринужденно, легко и вальяжно,
Все остальное, поверьте неважно,
Нет и не будет серьезнее дел...
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29.01.2021 20:23 Ответить
пропала область....
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29.01.2021 20:24 Ответить
Скичко это крендель из «Мама хохотала»?
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29.01.2021 20:26 Ответить
Зеленский назначил Скичко главой Черкасской областной администрации, – указ - Цензор.НЕТ 6562
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29.01.2021 20:26 Ответить
Эпоха "Ипаный цЫрк!"
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29.01.2021 20:28 Ответить
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 6807
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29.01.2021 20:28 Ответить
Клоуну клоуново, а нам всем ф-га с маслом.
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29.01.2021 20:29 Ответить
ВВП Черкасської області в рази підвищеться за рахунок тамади Скічка! Весілля, поховання, корпоративи! Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 7655 Це вже піпець, чи ще ні?! Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 8792
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29.01.2021 20:29 Ответить
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 4072 Александр Скичко
Телеведущий на «Новом канале» и «Украина»,
радиоведущий,
артист,
пародист,
участник шоу «Минута славы», «Большая разница» и «Україна має талант».
(Проводит мероприятия на русском, украинском, английском языках.)
Стоимость 1500 долл
36 000 грн. 4-5 час
ЗАКАЗАТЬ
или Задать вопрос

Вибори 2019 року
Черкаська область

Зеленський- 77.43%
«Слуга народу» - 51 %
Бачили очі за що голосували- їжте, хоч повилазьте.
показать весь комментарий
29.01.2021 20:32 Ответить
ЗЕёжики плакали, кололись, но продолжали жрать катус.
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29.01.2021 20:36 Ответить
В 2017 Скичко женился на дочке Юрушева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 3135
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29.01.2021 20:33 Ответить
Юрушев родился 16 февраля 1946 года в Донецке в семье этнических греков

Юрушев Леонид Леонидович - украинский предприниматель, миллиардер, владелец ПАО «Днепровагонремстрой», «Коростенский завод МДФ», «InterContinental Kiev», «Fairmont Grand Hotel Kyiv», «БФ Логистика», «БФ Сервис», «БФ Склад», «БФ Завод», «БФ Энерго», «БФ Экспо», «БФ Проект», «БФ Терминал», девелоперской компании «Ярославов Вал». Бывший совладелец банка «Банк Форум», бизнес-центра «Леонардо»
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29.01.2021 20:35 Ответить
То ВАЗеленський злив Черкащину під чергового олігарха, а зять- тамада для прикриття. Зрозуміло.
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29.01.2021 20:38 Ответить
Який вже ВаЗеленський?
Давно вже - ЖоЗеленський.
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29.01.2021 21:29 Ответить
Гостиница ИНТРЕКОНТИНЕНТАЛЬ КИЕВ ( деловой клуб донецких ) собственность Юрушева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 2221
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29.01.2021 20:38 Ответить
Ещё один отель Юрушева в центре Киева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 6830
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29.01.2021 20:41 Ответить
Бизнес центр Леонардо на ул Богдана Хмельницкого тоже Юрушева
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 7371
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29.01.2021 20:44 Ответить
Так шо офшорные счёта готовы к работе молодого хозяина области 😀😀😀
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29.01.2021 20:46 Ответить
Тарас Березовец3 часа назад

❗️ Владимир Зеленский стал самым любимым президентом украинских олигархов. Ни один его предшественник не сделал так много для них как нынешний президент.
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29.01.2021 20:50 Ответить
Олигархические паяцы скоро закончатся и зеленые скоморохи начнут назначать обычных клоунов из шапито.
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29.01.2021 20:47 Ответить
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 3887
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29.01.2021 20:47 Ответить
По ходу у Зели новая молодая фаворитка !
Юзик и Сивохо уже не возбуждают....
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29.01.2021 20:49 Ответить
"...Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером..."
Страна рейганов.
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29.01.2021 20:51 Ответить
Не унижайте достойного президента подобными аналогиями.
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30.01.2021 09:20 Ответить
а воно в чому спецiЯлiзд? який досвiд?


воно просто гарне? гарне чи розумне?
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29.01.2021 20:55 Ответить
Досвід - тамади на весіллях. Гарне і вдало одружене.
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30.01.2021 02:37 Ответить
"жениться надо не на сироте" ))
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29.01.2021 20:55 Ответить
"кому и кобыла невеста!"(с)
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29.01.2021 21:00 Ответить
богатая кобыла )
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29.01.2021 21:02 Ответить
И шо говорите строите? Державу? ....Твою ж мать!
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29.01.2021 21:06 Ответить
Альфонс в роли губернатора у клоуна? ну-ну...
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29.01.2021 21:08 Ответить
Позор Украины продолжается. Спасибо вам, 73%.
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29.01.2021 21:13 Ответить
зато красiвий, так ЗеБiли?
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29.01.2021 21:39 Ответить
Одним клоуном больше,одним меньше,это уже не имеет никакого значения,надо думать как разогнать поскорее весь этот Зе цирк !
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29.01.2021 21:52 Ответить
Еще один скоморох!
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29.01.2021 22:27 Ответить
Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 6263 Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 994
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29.01.2021 22:36 Ответить
Корпоративная солидарность набирает космических масштабов.
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29.01.2021 22:39 Ответить
Ну в депутаты - еще ладно, сиди себе тихо и не высовывайся. Он и карьеру делал только благодаря женам, правда вторая жена помоложе первой, хоть и старше Саши.
Но в губернаторы?!!! Слово понравилось 29 летнему улыбающемуся альфонсу?
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30.01.2021 02:54 Ответить
Шуты, клоуны и прочая ******* приходит к власти. Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 77 Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 77 Зеленський призначив Скічка головою Черкаської обласної адміністрації, - указ - Цензор.НЕТ 77
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30.01.2021 09:20 Ответить
Имеет опыт работы и на российском телевидении. На телеканале "Муз-ТВ" он вел шоу "Добрый МОНИНГ".
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30.01.2021 23:08 Ответить
 
 