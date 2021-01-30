Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "трохи" гнівається на 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Axios.

"Я бачу, що ви гніваєтесь на президента Трампа. Можливо, трохи, так?" - запитав журналіст.

На це Зеленський, посміхаючись, відповів: "Трохи".

.@jonathanvswan: "I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"

Ukrainian President @ZelenskyyUa: "A little bit." #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

Повну версію інтерв'ю мають опублікувати в неділю, 31 січня.

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