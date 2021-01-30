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Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "трохи" гнівається на 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Axios.
"Я бачу, що ви гніваєтесь на президента Трампа. Можливо, трохи, так?" - запитав журналіст.
На це Зеленський, посміхаючись, відповів: "Трохи".
.@jonathanvswan: "I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: "A little bit." #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
Повну версію інтерв'ю мають опублікувати в неділю, 31 січня.
Топ коментарі
+70 Алекс Мышкевич
показати весь коментар30.01.2021 13:18
+64 Владимир Кукленко
показати весь коментар30.01.2021 13:06
+63 Борменталь Незабаром
показати весь коментар30.01.2021 13:12
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Будь ласка, зачекайте...
Готуйся до долі дубінського.
https://youtu.be/NNVoY7gqSQo
..
Слово - серебро ,а молчание - золото .
Не сказавший пожалеет единожды ,сказавший - тысячу раз.
А півроку тому він закликав прокуратуру порушити справу, де фігурантом є Байден.
Це все, що потрібно знати про професіоналізм зовнішньої політики України, тому що при владі тупе обкурене створіння !!
Люди, які хоч трошки знають про психологію, про фізіономістику та про мову тіла, дивлячись на це фото й на тисячі подібних, жахаються від думки, як ця закомплексована, зажата й перелякана істота може вести переговори від імені та в інтересах України. А найперше - з головним і стратегічним ворогом України.
Тут, напроти простого й на вигляд доброзичливого журналіста, воно вже в прострації та паніці.
Жести, вираз обличчяя, хапання себе за ляжки (це типове для більшості його інтерв'ю й переговорів) - дуже промовистий жест. Тільки воно опиняється поза теплою ванною із нашими "чєво'с ізволітє'с" журнашлюшками, як невідступно накочується паніка.
Він її при чужих, пробує перекрити якимись ужимочками, смішком.
А при своїх - агресією та дрібним хамством.
Це як дрібний гопник, що звик хамити, але зараз не впевнений, що той, хто перед ним, не дасть раптово по морді.
Для розуміння усієї нашої "тріумфальної дійсності", не політологію студіювати треба, а психіатрію та ще, може, не завадить перечитати "Жлобологію" Антіна Мухарського...
P.S.: Склянка води на підлозі - це взагалі...
Спершу думав, що підступні порохоботи познущалися й прифотошопили. А воно ж - насправді...
Я в нокауті ...)
Чорновіл
tZE inform
@tZEinform
·38 минВова снова с шумом (неприличным) вышел на страницы американских СМИ. "Ukraine stayed quiet during Trump-era pressures. Now it's sharing some Giuliani tales.https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-giuliani-biden-hunter/2021/01/29/592cecd6-54f7-11**-acc5-92d2819a1ccb_story.html?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=fac**ook