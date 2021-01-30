УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14987 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
30 997 222
Зеленський (17406) Трамп (3121)

Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "трохи" гнівається на 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Axios.

"Я бачу, що ви гніваєтесь на президента Трампа. Можливо, трохи, так?" - запитав журналіст.

На це Зеленський, посміхаючись, відповів: "Трохи".

Повну версію інтерв'ю мають опублікувати в неділю, 31 січня.

Читайте також: Трамп виступив з останньою промовою на посаді президента: "Це були неймовірні чотири роки"
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+70
а что ж он, гаденыш, молчал, когда Трамп был Президентом США ?

пинать упавшего противника (или партнера) МЕЛКО и ПОДЛО ! Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 4880
но это так свойственно ЗЕленскому
показати весь коментар
30.01.2021 13:18
+64
Пинатель дохлых трапов, тьху...
показати весь коментар
30.01.2021 13:06
+63
а ще вова може дати завдання свому ручному прокурору і завести на трампа 100500 справ, ділов-то!
показати весь коментар
30.01.2021 13:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Мабуть слуга всєх господ Шкарлет тому й був ЙОГО та його батечка ОСОБЛИВОЮ ВИМОГОЮ на міністра освіти - архіви ж теж горять. !
показати весь коментар
31.01.2021 08:49 Відповісти
Звісно, лизун трампових пухкеників опинився перед розгніваним Байденом, якому його дуполизання до одного місця. Хоч і на колінцях повзай - не поможе.
Готуйся до долі дубінського.
показати весь коментар
31.01.2021 08:09 Відповісти
Оте негодує....
показати весь коментар
31.01.2021 08:59 Відповісти
какой негодуе... Подлиз звычайный ( к Байдену)... Но с Байденом заморочки мелюзги не пройдет, спросите у Порошенко. так шо держим пальчики.
показати весь коментар
31.01.2021 10:15 Відповісти
в Сети появился клип-пародия на Зе в стиле «95квартала»

https://youtu.be/NNVoY7gqSQo

Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 7689
..
показати весь коментар
31.01.2021 09:21 Відповісти
немного зол - ну, да ладно , с кем не бывает, особенно когда это врожденный порок, бо чем меньше ростом, тем большей гнидой будешь... Но вот ведь какая штука, хотелось бы знать причину этого диагноза... Поди, родовая маняша меншовартости. Хотя по этикету, даже если ты-вы и зол, ни один желвак не должен этого выказывать. ЗЫ... будь я бубочкой , всех своих помошников разогнал бы, шо не предостерегли от ляпы про немного зол на Президента США. А то складывается впечатление, что тупой и еще тупее - это мягко сказано.
показати весь коментар
31.01.2021 09:38 Відповісти
Вова показал всем , какой он изподтишочный фарисеюшко - это все, шо нужно знать Байдену... Пора тотализатор запускать - самому приподниматься, насчет дальнейшей нерукопожатости Дэмкiва, або и того проще, молниеносно последующего самоотречения.
показати весь коментар
31.01.2021 09:48 Відповісти
Президенту в уши :
Слово - серебро ,а молчание - золото .
Не сказавший пожалеет единожды ,сказавший - тысячу раз.
показати весь коментар
31.01.2021 10:01 Відповісти
Тю, це шо об стенку горохом - только отскакивает... ЗЫ... это даже в одноухо не влетит, шобы со второго вылететь... ПХИ...
показати весь коментар
31.01.2021 10:07 Відповісти
КО всему, ему же кто-то в предвыборную уже вдалбливал в бестолковку Вашу мыслю. Пока молчал, 73% думали , шо бубочка , а бодай позолоченный. Ща , даже осеребренным его не вважають... бо заговорыв шо шлепер... Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 4212 ...
показати весь коментар
31.01.2021 10:12 Відповісти
А вот если бы был сильно зол, то не смог бы и кушать.
показати весь коментар
31.01.2021 10:10 Відповісти
Зеленський заявив, що "трохи" злий на експрезидента США Трампа.
А півроку тому він закликав прокуратуру порушити справу, де фігурантом є Байден.
Це все, що потрібно знати про професіоналізм зовнішньої політики України, тому що при владі тупе обкурене створіння !!
показати весь коментар
31.01.2021 10:43 Відповісти
Ця людина настільки далека від дипломатії, наскільки південний полюс далекий від північного...
показати весь коментар
31.01.2021 13:00 Відповісти
От якби міністром зовнішніх справ була Зеркаль,Зеленський не ініціював би карну справу на молодшого Байдена.А тепер як воно буде......Політика брудна справа.
показати весь коментар
31.01.2021 13:38 Відповісти
Яке ж воно всрате...
Люди, які хоч трошки знають про психологію, про фізіономістику та про мову тіла, дивлячись на це фото й на тисячі подібних, жахаються від думки, як ця закомплексована, зажата й перелякана істота може вести переговори від імені та в інтересах України. А найперше - з головним і стратегічним ворогом України.
Тут, напроти простого й на вигляд доброзичливого журналіста, воно вже в прострації та паніці.
Жести, вираз обличчяя, хапання себе за ляжки (це типове для більшості його інтерв'ю й переговорів) - дуже промовистий жест. Тільки воно опиняється поза теплою ванною із нашими "чєво'с ізволітє'с" журнашлюшками, як невідступно накочується паніка.
Він її при чужих, пробує перекрити якимись ужимочками, смішком.
А при своїх - агресією та дрібним хамством.
Це як дрібний гопник, що звик хамити, але зараз не впевнений, що той, хто перед ним, не дасть раптово по морді.
Для розуміння усієї нашої "тріумфальної дійсності", не політологію студіювати треба, а психіатрію та ще, може, не завадить перечитати "Жлобологію" Антіна Мухарського...

P.S.: Склянка води на підлозі - це взагалі...
Спершу думав, що підступні порохоботи познущалися й прифотошопили. А воно ж - насправді...
Я в нокауті ...)

Чорновіл
показати весь коментар
31.01.2021 16:07 Відповісти
Нє аправдал Трамп надєжд...
показати весь коментар
31.01.2021 16:37 Відповісти
Тогда Зеленский скромно сидел на конференции срестив ножки, а теперь он нмножко зол.
показати весь коментар
31.01.2021 16:39 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·38 минВова снова с шумом (неприличным) вышел на страницы американских СМИ. "Ukraine stayed quiet during Trump-era pressures. Now it's sharing some Giuliani tales.https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-giuliani-biden-hunter/2021/01/29/592cecd6-54f7-11**-acc5-92d2819a1ccb_story.html?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=fac**ook
показати весь коментар
31.01.2021 18:32 Відповісти
найвеличніший дурник так і не усвідомив у що вляпався ...намагається "злитися" ...
показати весь коментар
31.01.2021 20:51 Відповісти
ах видосики, мои видосики...
показати весь коментар
01.02.2021 05:35 Відповісти
это просто ужас, помоему зеля просто маразматик
показати весь коментар
01.02.2021 08:30 Відповісти
Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 7134
показати весь коментар
01.02.2021 08:56 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 