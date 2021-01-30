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Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Axios.
"Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного, а?", – спросил журналист.
На это Зеленский, улыбаясь, ответил: "Немного".
.@jonathanvswan: "I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?"— Axios (@axios) January 29, 2021
Ukrainian President @ZelenskyyUa: "A little bit." #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H
Полную версию интервью должны опубликовать в воскресенье, 31 января.
Топ комментарии
+70 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий30.01.2021 13:18
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показать весь комментарий30.01.2021 13:12
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Пожалуйста, подождите...
Готуйся до долі дубінського.
https://youtu.be/NNVoY7gqSQo
..
Слово - серебро ,а молчание - золото .
Не сказавший пожалеет единожды ,сказавший - тысячу раз.
А півроку тому він закликав прокуратуру порушити справу, де фігурантом є Байден.
Це все, що потрібно знати про професіоналізм зовнішньої політики України, тому що при владі тупе обкурене створіння !!
Люди, які хоч трошки знають про психологію, про фізіономістику та про мову тіла, дивлячись на це фото й на тисячі подібних, жахаються від думки, як ця закомплексована, зажата й перелякана істота може вести переговори від імені та в інтересах України. А найперше - з головним і стратегічним ворогом України.
Тут, напроти простого й на вигляд доброзичливого журналіста, воно вже в прострації та паніці.
Жести, вираз обличчяя, хапання себе за ляжки (це типове для більшості його інтерв'ю й переговорів) - дуже промовистий жест. Тільки воно опиняється поза теплою ванною із нашими "чєво'с ізволітє'с" журнашлюшками, як невідступно накочується паніка.
Він її при чужих, пробує перекрити якимись ужимочками, смішком.
А при своїх - агресією та дрібним хамством.
Це як дрібний гопник, що звик хамити, але зараз не впевнений, що той, хто перед ним, не дасть раптово по морді.
Для розуміння усієї нашої "тріумфальної дійсності", не політологію студіювати треба, а психіатрію та ще, може, не завадить перечитати "Жлобологію" Антіна Мухарського...
P.S.: Склянка води на підлозі - це взагалі...
Спершу думав, що підступні порохоботи познущалися й прифотошопили. А воно ж - насправді...
Я в нокауті ...)
Чорновіл
tZE inform
@tZEinform
·38 минВова снова с шумом (неприличным) вышел на страницы американских СМИ. "Ukraine stayed quiet during Trump-era pressures. Now it's sharing some Giuliani tales.https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-giuliani-biden-hunter/2021/01/29/592cecd6-54f7-11**-acc5-92d2819a1ccb_story.html?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=fac**ook