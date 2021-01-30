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Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "немного" зол на 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Axios.

"Я вижу, что вы сердитесь на президента Трампа. Возможно, немного, а?", – спросил журналист.

На это Зеленский, улыбаясь, ответил: "Немного".

Полную версию интервью должны опубликовать в воскресенье, 31 января.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп произнес прощальную речь: Горжусь, что не начал новых войн. ВИДЕО

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+70
а что ж он, гаденыш, молчал, когда Трамп был Президентом США ?

пинать упавшего противника (или партнера) МЕЛКО и ПОДЛО ! Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 4880
но это так свойственно ЗЕленскому
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30.01.2021 13:18
+64
Пинатель дохлых трапов, тьху...
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30.01.2021 13:06
+63
а ще вова може дати завдання свому ручному прокурору і завести на трампа 100500 справ, ділов-то!
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30.01.2021 13:12
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Мабуть слуга всєх господ Шкарлет тому й був ЙОГО та його батечка ОСОБЛИВОЮ ВИМОГОЮ на міністра освіти - архіви ж теж горять. !
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31.01.2021 08:49 Ответить
Звісно, лизун трампових пухкеників опинився перед розгніваним Байденом, якому його дуполизання до одного місця. Хоч і на колінцях повзай - не поможе.
Готуйся до долі дубінського.
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31.01.2021 08:09 Ответить
Оте негодує....
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31.01.2021 08:59 Ответить
какой негодуе... Подлиз звычайный ( к Байдену)... Но с Байденом заморочки мелюзги не пройдет, спросите у Порошенко. так шо держим пальчики.
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31.01.2021 10:15 Ответить
в Сети появился клип-пародия на Зе в стиле «95квартала»

https://youtu.be/NNVoY7gqSQo

Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 7689
..
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31.01.2021 09:21 Ответить
немного зол - ну, да ладно , с кем не бывает, особенно когда это врожденный порок, бо чем меньше ростом, тем большей гнидой будешь... Но вот ведь какая штука, хотелось бы знать причину этого диагноза... Поди, родовая маняша меншовартости. Хотя по этикету, даже если ты-вы и зол, ни один желвак не должен этого выказывать. ЗЫ... будь я бубочкой , всех своих помошников разогнал бы, шо не предостерегли от ляпы про немного зол на Президента США. А то складывается впечатление, что тупой и еще тупее - это мягко сказано.
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31.01.2021 09:38 Ответить
Вова показал всем , какой он изподтишочный фарисеюшко - это все, шо нужно знать Байдену... Пора тотализатор запускать - самому приподниматься, насчет дальнейшей нерукопожатости Дэмкiва, або и того проще, молниеносно последующего самоотречения.
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31.01.2021 09:48 Ответить
Президенту в уши :
Слово - серебро ,а молчание - золото .
Не сказавший пожалеет единожды ,сказавший - тысячу раз.
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31.01.2021 10:01 Ответить
Тю, це шо об стенку горохом - только отскакивает... ЗЫ... это даже в одноухо не влетит, шобы со второго вылететь... ПХИ...
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31.01.2021 10:07 Ответить
КО всему, ему же кто-то в предвыборную уже вдалбливал в бестолковку Вашу мыслю. Пока молчал, 73% думали , шо бубочка , а бодай позолоченный. Ща , даже осеребренным его не вважають... бо заговорыв шо шлепер... Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 4212 ...
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31.01.2021 10:12 Ответить
А вот если бы был сильно зол, то не смог бы и кушать.
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31.01.2021 10:10 Ответить
Зеленський заявив, що "трохи" злий на експрезидента США Трампа.
А півроку тому він закликав прокуратуру порушити справу, де фігурантом є Байден.
Це все, що потрібно знати про професіоналізм зовнішньої політики України, тому що при владі тупе обкурене створіння !!
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31.01.2021 10:43 Ответить
Ця людина настільки далека від дипломатії, наскільки південний полюс далекий від північного...
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31.01.2021 13:00 Ответить
От якби міністром зовнішніх справ була Зеркаль,Зеленський не ініціював би карну справу на молодшого Байдена.А тепер як воно буде......Політика брудна справа.
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31.01.2021 13:38 Ответить
Яке ж воно всрате...
Люди, які хоч трошки знають про психологію, про фізіономістику та про мову тіла, дивлячись на це фото й на тисячі подібних, жахаються від думки, як ця закомплексована, зажата й перелякана істота може вести переговори від імені та в інтересах України. А найперше - з головним і стратегічним ворогом України.
Тут, напроти простого й на вигляд доброзичливого журналіста, воно вже в прострації та паніці.
Жести, вираз обличчяя, хапання себе за ляжки (це типове для більшості його інтерв'ю й переговорів) - дуже промовистий жест. Тільки воно опиняється поза теплою ванною із нашими "чєво'с ізволітє'с" журнашлюшками, як невідступно накочується паніка.
Він її при чужих, пробує перекрити якимись ужимочками, смішком.
А при своїх - агресією та дрібним хамством.
Це як дрібний гопник, що звик хамити, але зараз не впевнений, що той, хто перед ним, не дасть раптово по морді.
Для розуміння усієї нашої "тріумфальної дійсності", не політологію студіювати треба, а психіатрію та ще, може, не завадить перечитати "Жлобологію" Антіна Мухарського...

P.S.: Склянка води на підлозі - це взагалі...
Спершу думав, що підступні порохоботи познущалися й прифотошопили. А воно ж - насправді...
Я в нокауті ...)

Чорновіл
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31.01.2021 16:07 Ответить
Нє аправдал Трамп надєжд...
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31.01.2021 16:37 Ответить
Тогда Зеленский скромно сидел на конференции срестив ножки, а теперь он нмножко зол.
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31.01.2021 16:39 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·38 минВова снова с шумом (неприличным) вышел на страницы американских СМИ. "Ukraine stayed quiet during Trump-era pressures. Now it's sharing some Giuliani tales.https://www.washingtonpost.com/world/europe/ukraine-giuliani-biden-hunter/2021/01/29/592cecd6-54f7-11**-acc5-92d2819a1ccb_story.html?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=fac**ook
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31.01.2021 18:32 Ответить
найвеличніший дурник так і не усвідомив у що вляпався ...намагається "злитися" ...
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31.01.2021 20:51 Ответить
ах видосики, мои видосики...
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01.02.2021 05:35 Ответить
это просто ужас, помоему зеля просто маразматик
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01.02.2021 08:30 Ответить
Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа - Цензор.НЕТ 7134
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01.02.2021 08:56 Ответить
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