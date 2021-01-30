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Новини За кордоном
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США (14444) штурм (101) Трамп (3121)

Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Учасники штурму Капітолію, зокрема і

Учасники штурму будівлі Конгресу США 6 січня висловили готовність дати свідчення проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі про імпічмент. Свідчити проти Трампа готовий і "шаман QAnon".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vice.

Так, один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, "шаман" QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі зазначив, що Трамп "його зрадив", тому він готовий свідчити проти нього, розповів адвокат Чанслі Ел Уоткінс.

За словами адвоката, Чанслі вважає слова Трампа, після яких розпочався штурм, "нічим іншим, як запрошенням піти до Капітолія разом із президентом і битися там мов у пеклі".

"Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голоси Ченслі та інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті", — сказав Уоткінс.

Адвокат 20-річного Емануеля Джексона — ще одного учасника штурму, якому висунули обвинувачення за п’ятьма пунктами, включаючи напад на правоохоронців, у недавній судовій заяві зазначив, що "характер і обставини цього злочину повинні розглядатися через призму події, натхненної президентом США".

Також дивіться: Зеленський зізнався, що "трохи" гнівається на Трампа. ВIДЕО

Інший учасник штурму, Гаррет Міллер, якого звинувачували також у погрозах члену Палати представників Окасіо-Кортес і офіцеру поліції Капітолію, опублікував через свого адвоката заяву, де вибачився і поклав провину за свою поведінку на Трампа.

У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні. Як мінімум п'ятеро людей загинули під час безладів. Через це Конгресу довелося перервати твердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Палата представників оголосила пану Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту. Вона передала резолюцію на розгляд в Сенат.
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Топ коментарі
+39
быстро они сменили полярность.
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30.01.2021 16:11
+33
а трофеи бывают разные )))))
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 4812

...
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30.01.2021 16:24
+29
Бістро рога поотшибали ))
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30.01.2021 16:12
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Дохлая белка фсе?)=
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30.01.2021 16:10 Відповісти
быстро они сменили полярность.
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30.01.2021 16:11 Відповісти
Ну так для этого они и нужны были))))
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30.01.2021 16:15 Відповісти
Трамп может и призывал придти под Капитолий, протестовать против фальсификаций выборов. А вот "Шаман" и Ко., может быть и провокация демократов.
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30.01.2021 16:48 Відповісти
А что, единорасты уже демократами стали ?
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30.01.2021 16:59 Відповісти
Похоже шо демократы стали единорастами.
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30.01.2021 17:03 Відповісти
Ну тебе то из московских е..еней виднее
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30.01.2021 17:22 Відповісти
Хехе просто демура сказал - Ну уж очень похожа схема на единорогов)))) так в сша даже проще - там легально можно по почте досрочно голосовать и переехав в другой Штаты по месту жительства придти ))))) и рисовать ничего не надо))))
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30.01.2021 17:22 Відповісти
Демура знатный ****....фантазер. Правда не угадывает от слова совсем
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30.01.2021 19:20 Відповісти
Такі і маму продадуть
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30.01.2021 16:31 Відповісти
Им там реальный срок грозит.... им деваться некуда...или пойти на сделку или сесть...
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30.01.2021 16:44 Відповісти
не хочешь поменять полярность-поменяешь секс ориентацию.В тюрьме
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30.01.2021 17:17 Відповісти
варвара раскажі нам болєє падробна про лічний опіт в єтам дєлє! Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1989
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30.01.2021 20:48 Відповісти
Да, шаман теперь скинул рога и стучит в бубен на Трампа Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 8660
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30.01.2021 18:13 Відповісти
Думали, что дикий зверь, оказалось, что - котик.
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31.01.2021 07:16 Відповісти
Те саме відбудеться і з оточенням ЗЕ...
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30.01.2021 19:35 Відповісти
Там вам не тут! У них система работает беспощадно с точностью механизма. Кроме того у них там накопительная система, и тому же "шаману" насколько мне известно сходу грозит 20 лет. Но кроме кнута в виде "накопительной системы" у них есть и плюшки в виде сотрудничества со следствием, когда ты можешь вообще не получить срок если сдаешь организаторов.
А вы бы как поступили, когда вам светило бы 20 лет за то, что вы послушали мудака президента, который вас киданул под танки, а сам решил отсидеться, а вам предложили высказать о нем все что думаете (в суде разумеется) и при этом не получить срок?
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30.01.2021 20:59 Відповісти
От і думай тепер чи варто слухати мудака-президента, який пропонує продавати землю іноземцям, наприклад. Це так, до слова.
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30.01.2021 21:58 Відповісти
Этого мудака, занимающего пост президента нужно лушать исключительно для того чтобы отмудахать за то, что он сказал! Любая фраза, выпущенная из его поганого рта, достойна хороших ********, а за все, что он успел наговорить за свои 43, ему было бы неплохо повисеть где нибудь с недельку (чтобы других желающих долбо*бов отвадить)
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31.01.2021 12:01 Відповісти
Ты сатри как оно-то...
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30.01.2021 16:12 Відповісти
Так, так - групповуха. Затравят Доню, не ампичментами, так попугаями, которым в одиночку тянуть лет по двадцать. А с Доней будет веселей и срок вдвое меньше и харч вдвое круче и нары, возможно, помягше. "Куда мы шли - в Москву иль к Капитолию, - Он знать не знал, паскуда, я - тем более."
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30.01.2021 19:59 Відповісти
Бістро рога поотшибали ))
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30.01.2021 16:12 Відповісти
в Украине бы так...
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30.01.2021 17:11 Відповісти
У нас же президент не рудий лох, а єврейський нелох.
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30.01.2021 22:01 Відповісти
тоже мне рэволюционэры
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30.01.2021 16:14 Відповісти
Революціонери з них - так собі! Швиденько перевзулися на ходу ну як наш Сашок Дубінеску! Такий став чемний та лагідний- ось що санкції "животворящие" роблять з людьми!
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30.01.2021 18:40 Відповісти
Трамп не пострадает. Все эти придурки, штурмовавшие Капитолий, будут наказаны, но Трамп, максимум импичмент. Даже если в ЦРУ, АНБ и ФБР будет оригинал документа о вербовке гражданина США Трампа ФСБ Расеи. Американцы никогда не пойдут на такое. "открытие". Проще грохнуть и списать на очередного маньяка.
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30.01.2021 16:16 Відповісти
Фролов)))) так сынуля бидона прохлопал ноут у сервисе яблока ... просто тупо забыл .... сервисники - сразу полиции а те фэбэрэ.... Если уже нуеркер постит « письмеца в конверте подожди не рви» То я представляю какой там будет движ.... ну ну Бидон блокернул ( с экологической точно это правильно после БП...) разработку новых скважин на шельфе сша и вообще ..... и нефтушка пошла вверх......... бугагагага ага прямо в угоду стране-бензоколонке ъъъъъ Напомню - трамп снял консервацию и разработку скважин нефти в сша - потенциально обрушил рынок выводом своей станы в «игру»ъъъ.... А что сейчас ? А у нас в квартире газ)))))) а у нас газоапровот))))) Вот вот отнимут))))
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31.01.2021 00:32 Відповісти
не ідейні...
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30.01.2021 16:18 Відповісти
Трамп уже ищет хату в Ростове?
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30.01.2021 16:19 Відповісти
Будет снимать комнату у Януковича.
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30.01.2021 18:27 Відповісти
они все проплаченные фсбешные консервы
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30.01.2021 16:21 Відповісти
Или ФБРовские
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30.01.2021 16:49 Відповісти
Или нквд.шные
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30.01.2021 17:01 Відповісти
Верно ,
100% ФСБшные твари !
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30.01.2021 16:49 Відповісти
Вас не всі правильно зрозуміли. Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1606
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30.01.2021 20:05 Відповісти
я це зрозумів Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 3248
у тому і полягає мистецтво не писати зайвого
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30.01.2021 20:58 Відповісти
Ви теж. Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 5666
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31.01.2021 00:34 Відповісти
Шановна, не підкажете де можна отримати платню? Я чомусь впевнений що ви у курсі справ 😬
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01.02.2021 01:46 Відповісти
У тумбачкє! Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 4272
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01.02.2021 01:48 Відповісти
Зеля тоже подсуетился:
ЦензорНет: Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа.
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30.01.2021 16:22 Відповісти
Это зеля на второй срок собирается, когда Трамп вернётся ? А Трампу говорил, что немного зол на Меркель..Наш пострел всем лизнуть успел...
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31.01.2021 09:45 Відповісти
а трофеи бывают разные )))))
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 4812

...
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30.01.2021 16:24 Відповісти
есть похожая, о чучеле лося, лень искать. тут вид с другой стороны стены тоже думаю просто шикарный )))
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30.01.2021 17:18 Відповісти
Все больше штурм капитолия становится похожим на спланированую провокацию демократами. Такая себе путинская многоходовачка. Хочешь чтоб Тамп проиграл обними его по крепче а демократов обосри и все будет на оборот . Что мы и наблюдали.
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30.01.2021 16:26 Відповісти
Все больше похоже на проыокацию Бидона. Не думаю, шо б Трамп прибегал к услугам каких то "Шаманов" и Ко.
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30.01.2021 17:00 Відповісти
Кацапы не сорьтесь ! )
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30.01.2021 17:07 Відповісти
А ви спочатку погугліть, хто такі ці qanon - вони вважають, що демократи кришують мережу педофілів. То як демократи могли їх повести на штурм???
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30.01.2021 18:57 Відповісти
Вот и судите за педофилию.
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30.01.2021 21:10 Відповісти
А докази є чи одна бабка сказала? От 100% докази є проти корєша Трампа Джуліані - він на приховану камеру перед неповнолітньою штани розстібав (див. Борат-2, там про це є). Але чомусь qanon не закликають покарати Джуліані, зате вірять в якісь конспірологічні теорії без доказів. От як так,а?
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30.01.2021 22:34 Відповісти
Опять Трампу в штаны насрали. Призывал штурмовать своих сторонников, а откликнулись только провокаторы от демократов Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 5207
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30.01.2021 22:32 Відповісти
верно подметил Ярослав - призывал своих откликнулись только чужие.)
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31.01.2021 03:22 Відповісти
Трамполюциюя накрылась рыжим тазом.
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30.01.2021 16:27 Відповісти
Трамп тим часом штурм Капітолію дивився по тєліку.
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30.01.2021 16:30 Відповісти
Пхе ! Шаман... Тут вже пісюнкового піаніста притисли...
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 3839
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30.01.2021 16:36 Відповісти
Как-то вечером патриции
Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия -

Не вести ж бесед тверёзыми:
Марк-патриций не мытарился -
Пил нектар большими дозами
И ужасно нанектарился.

И под древней под колонною
Он исторг из уст проклятия:
"Эх, ребята, с почтенною матрёною
Разойдусь я скоро, братия!

Она спуталась с поэтами,
Помешалась на театрах -
Так и шастает с билетами
На приезжих гладиаторов!

"Я, - кричит, - от бескультурия
Скоро стану истеричкою!"
В общем, злобствует, как фурия,
Поощряема сестричкою!

Только цыкают и шикают...
Ох, налейте снова мне "двойных"!
Мне ж рабы в лицо хихикают.
На войну бы мне, да нет войны!

Я нарушу все традиции -
Мне не справиться с обеими,
Опускаюсь я, патриции:
Дую горькую с плебеями!

Я ей дом оставлю в Персии -
Пусть берёт сестру-мегерочку,
И на отцовские сестерции
Я заведу себе гетерочку.

У гетер хотя безнравственней,
Но они не обезумели.
У гетеры пусть всё явственней,
Зато родственники умерли.

Там сумею исцелиться и
Из запоя скоро выйду я!"
...И пошли домой патриции,
Марку пьяному завидуя.
1969

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/295.htm
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30.01.2021 16:37 Відповісти
Бред! Там устраивали провокации придурки из Антифа а Трамп призвал на митинге всех идти домой!Да и фальшивого импичмента не будет!Республиканцы не идиоты голосовать за это!
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30.01.2021 16:38 Відповісти
ой как музыка поменялась, так Трамп оказывается плохой, я представляю что будут говорить за ***** после Гааги.
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30.01.2021 16:41 Відповісти
дожить бы до Гааги пу
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30.01.2021 17:14 Відповісти
ну там их 6 штук, полюбому какой то ***** доживёт Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1738
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30.01.2021 17:21 Відповісти
Двойников. Оригинал давно в могиле ))
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30.01.2021 18:51 Відповісти
Любопытно, а на москальщине протестующих заставляют давать показания против Навального?
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30.01.2021 16:45 Відповісти
Трамп ещё присядет за терроризм.
Меланья свободно вздохнёт ...
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30.01.2021 16:45 Відповісти
Ей на лубянке другого подобного дурака найдут.
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30.01.2021 20:05 Відповісти
С ее параметрами она и сама походу справится Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 7072
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30.01.2021 22:33 Відповісти
Однако такие девочки себе не принадлежат - явно чья-то собственность, сданная в аренду.
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30.01.2021 23:17 Відповісти
Більше не Трамп надихав, а кацапи в інтернеті діяльність розгорнули.
Краще було б якби парашню вимкнули зі світової мережі.
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30.01.2021 16:47 Відповісти
У нас подобных ослиных голов предостаточно, и еще есть большой резерв, они с неба не падают, их надо готовить, и прокремлевские криминальные групировки, типа опзжо, табун шария, не жалеют времени и бабла, чтобы рекрутировать в свои ряды не определившийся контингент, типа совка, хохлов, да и просто правополушарных .
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30.01.2021 16:48 Відповісти
Трампа посадят за то, что не начал революцию в США?
Шаман ясно сказал...
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30.01.2021 16:53 Відповісти
Он то начал, да что-то пошло не так.
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30.01.2021 22:35 Відповісти
Ну, вот и хорошо. По-честному: когда я впервые увидел этого кретина, с рогами, а говорилось в статье о том, что была реальная угроза США(!!!), то я реально охренел! Ну ведь нельзя самим себя так унижать, в конце концов! А теперь- надо восстанавливать реноме, между прочим!
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30.01.2021 16:58 Відповісти
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 5916
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30.01.2021 17:00 Відповісти
Брат Сигала
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 442
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30.01.2021 18:09 Відповісти
Сигал, в девичестве, был тунгусом, точно также как и шойгу.
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30.01.2021 20:10 Відповісти
Коли на горизонті тюремний термін 10-20 років у всіх знинацька починають працювати мізки.
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30.01.2021 17:12 Відповісти
судя по ,,актиным желаниям сотрудничать с правосудием"этим ,,кадрам" похоже не скромные 10-20 ,,предложили" американская демократия она такая!!может ,,демократично на пожизненное" да и ,,электрический стульчик"постоянно в прогрегретом состоянии поддерживается!!что значит ,,демократично ребяток убедить" Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1481 Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 1340
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30.01.2021 17:50 Відповісти
Интересно Рыжий хоть до смерти на свободу выйдет или в камере и сдохнет .Бо 5-10 лет за попытку госпереворота в Штатах точно не дают.
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30.01.2021 17:43 Відповісти
Конечно, откупится, но дорожка в Овальный Кабинет будет перерезана для него пожизненно.
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30.01.2021 20:12 Відповісти
Это врятли , в Штатах миллиардеры сидят и за меньшие преступления . Тесть Иванки , тому явный пример . Но вот Рыжего мудака помиловать желающих не будет. В чем большое преимущество Штатов , что кто то не верит демократам , кто то республиканцам , но судам верят все , даже если они и ошибаются. По тому сажать его будут не демократы , а федеральный судья , а утверждать приговор судьи верховного суда трое из которых назначил сам Трамп.
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30.01.2021 20:39 Відповісти
Трамп может не переживать, ему пожизненный срок мотать придется недолго.
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30.01.2021 22:36 Відповісти
какой-то полоумный рогач готов свидетельствовать против Трампа.
и это всё, что у демокр есть.
Курам на смех.
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30.01.2021 17:45 Відповісти
Это у них называется: "НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ ВЕТВИ ВЛАСТИ".
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30.01.2021 20:14 Відповісти
на здоровье.
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31.01.2021 02:10 Відповісти
Во первых свидетельствовать будет далеко не он один , а во вторых Рыжий сам хорошо себя утопил когда их на это толкал в своей речи .
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30.01.2021 20:43 Відповісти
да, будут свидетельствовать много полоумных рогачей.
и так он себя хорошо "утопил", что на него нету ни одного уголовного дела.
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31.01.2021 02:07 Відповісти
МАлАдец! Нырни под стол,-пригожин тебе уже пододвинул ногой миску с помоями!
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31.01.2021 08:12 Відповісти
молодца, ты полоумный рогач, хорошо ты само себе о себе написало: "МАлАдец! Нырни под стол,-пригожин тебе уже пододвинул ногой миску с помоями!"
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31.01.2021 13:00 Відповісти
Большинство людей за тех кто побеждает...Ничего удивительного...Верни сейчас Трампа в презы и снова будет переобувание в прыжке большинства....Человеческая сущность такова...
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30.01.2021 18:01 Відповісти
Мокал Трампа в унитаз ещё до того как это стало мейнстримом
Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 307
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30.01.2021 18:06 Відповісти
Поучительная история.
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30.01.2021 18:36 Відповісти
Российские спецслужбы взращивали Дональда Трампа как своего агента на протяжении 40 лет. Об этом бывший разведчик КГБ Юрий Швец заявил в интервью The Guardian.
«Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом», - рассказал разведчик британской газете. В книге Крэйга Унгера «Американский компромат» («American Kompromat»), в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.
В 1987 бизнесмен впервые посетил Москву и Санкт-Петербург вместе с супругой Иваной. Бывший разведчик утверждает, что агенты КГБ всячески умасливали Трампа и внушили ему идею пойти в политику. «Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести», - заявил Швец.
Вскоре после возвращения в США Трамп начал всерьез размышлять о выдвижении в президенты от Республиканской партии. В том же 1987 году он опубликовал своего рода обращение к американского народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО. По словам Швеца, в КГБ эту публикацию якобы встретили ликованием. Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.
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30.01.2021 18:43 Відповісти
Guardian - дуже авторитетне британське видання, це світовий стандарт журналістики. Їм можна вірити, це вам не Г+Г якесь!
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30.01.2021 18:54 Відповісти
ясний перець, у федеральній в'язниці нікому не хочеться сидіти, там не печерський суд
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30.01.2021 19:42 Відповісти
И рога там не помогут. Скорее даже помешают, особенно если их не совсем тщательно отполировали.
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30.01.2021 22:43 Відповісти
Нипонял, так чё, революции не будя???
А Скабеева быдлу втирала что это вопрос ближайших месяцев, Америка расколота и скоро исчезнет.
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30.01.2021 20:27 Відповісти
Трампісти нам тут теж багато чого розказували. І де зараз вони? Залишилось лише три трампіста, три вєсьолих друга. Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа - Цензор.НЕТ 2901
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31.01.2021 00:41 Відповісти
ФБР, ЦРУ, АНБ свою роботу знають, жуткіє русафоби. В підсумку отримаємо ціле путінське підпілля, і тисячі висланих "тоскующих за родиной"
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30.01.2021 20:28 Відповісти
Вот это подстава!..
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30.01.2021 21:24 Відповісти
Конечно готовы. Они для этого и прорисовывались там на фотках. Провокаторы бидоновы... Зашли ..пофоткались..и вышли... никаких требований... ни "не выйдем, пока не рассмотрите в суде"... ещё им полиция ворота открывала... этот "штурм" , бл*? Это титушки бидона. Провокация демократов: от полицейских, открывавших ворота до "сторонников Трампа" пачками готовыми его утопить...
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31.01.2021 09:43 Відповісти
 
 