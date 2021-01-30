Учасники штурму Капітолію, зокрема і "шаман" QAnon, готові свідчити проти Трампа
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Учасники штурму будівлі Конгресу США 6 січня висловили готовність дати свідчення проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі про імпічмент. Свідчити проти Трампа готовий і "шаман QAnon".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Vice.
Так, один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, "шаман" QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі зазначив, що Трамп "його зрадив", тому він готовий свідчити проти нього, розповів адвокат Чанслі Ел Уоткінс.
За словами адвоката, Чанслі вважає слова Трампа, після яких розпочався штурм, "нічим іншим, як запрошенням піти до Капітолія разом із президентом і битися там мов у пеклі".
"Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голоси Ченслі та інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті", — сказав Уоткінс.
Адвокат 20-річного Емануеля Джексона — ще одного учасника штурму, якому висунули обвинувачення за п’ятьма пунктами, включаючи напад на правоохоронців, у недавній судовій заяві зазначив, що "характер і обставини цього злочину повинні розглядатися через призму події, натхненної президентом США".
Інший учасник штурму, Гаррет Міллер, якого звинувачували також у погрозах члену Палати представників Окасіо-Кортес і офіцеру поліції Капітолію, опублікував через свого адвоката заяву, де вибачився і поклав провину за свою поведінку на Трампа.
У справі про напад на Капітолій прихильників Дональда Трампа заарештовані 135 осіб.
Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в будівлю Капітолія у Вашингтоні. Як мінімум п'ятеро людей загинули під час безладів. Через це Конгресу довелося перервати твердження перемоги Джо Байдена на президентських виборах. Палата представників оголосила пану Трампу імпічмент за підбурювання до заколоту. Вона передала резолюцію на розгляд в Сенат.
Будь ласка, зачекайте...
А вы бы как поступили, когда вам светило бы 20 лет за то, что вы послушали мудака президента, который вас киданул под танки, а сам решил отсидеться, а вам предложили высказать о нем все что думаете (в суде разумеется) и при этом не получить срок?
100% ФСБшные твари !
у тому і полягає мистецтво не писати зайвого
ЦензорНет: Зеленский признался, что "немного" зол на Трампа.
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Собрались у Капитолия
Новостями поделиться и
Выпить малость алкоголия -
Не вести ж бесед тверёзыми:
Марк-патриций не мытарился -
Пил нектар большими дозами
И ужасно нанектарился.
И под древней под колонною
Он исторг из уст проклятия:
"Эх, ребята, с почтенною матрёною
Разойдусь я скоро, братия!
Она спуталась с поэтами,
Помешалась на театрах -
Так и шастает с билетами
На приезжих гладиаторов!
"Я, - кричит, - от бескультурия
Скоро стану истеричкою!"
В общем, злобствует, как фурия,
Поощряема сестричкою!
Только цыкают и шикают...
Ох, налейте снова мне "двойных"!
Мне ж рабы в лицо хихикают.
На войну бы мне, да нет войны!
Я нарушу все традиции -
Мне не справиться с обеими,
Опускаюсь я, патриции:
Дую горькую с плебеями!
Я ей дом оставлю в Персии -
Пусть берёт сестру-мегерочку,
И на отцовские сестерции
Я заведу себе гетерочку.
У гетер хотя безнравственней,
Но они не обезумели.
У гетеры пусть всё явственней,
Зато родственники умерли.
Там сумею исцелиться и
Из запоя скоро выйду я!"
...И пошли домой патриции,
Марку пьяному завидуя.
1969
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/295.htm
Меланья свободно вздохнёт ...
Краще було б якби парашню вимкнули зі світової мережі.
Шаман ясно сказал...
и это всё, что у демокр есть.
Курам на смех.
и так он себя хорошо "утопил", что на него нету ни одного уголовного дела.
«Бывают случаи, когда людей вербуют в студенческие годы, а потом они занимают важные должности; что-то вроде этого произошло и с Трампом», - рассказал разведчик британской газете. В книге Крэйга Унгера «Американский компромат» («American Kompromat»), в основу которой легли слова Швеца, говорится, что бизнесмен якобы впервые попал в поле зрения российских спецслужб еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковой.
В 1987 бизнесмен впервые посетил Москву и Санкт-Петербург вместе с супругой Иваной. Бывший разведчик утверждает, что агенты КГБ всячески умасливали Трампа и внушили ему идею пойти в политику. «Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, подвержен лести», - заявил Швец.
Вскоре после возвращения в США Трамп начал всерьез размышлять о выдвижении в президенты от Республиканской партии. В том же 1987 году он опубликовал своего рода обращение к американского народу, в котором обвинил союзную Японию в эксплуатации Соединенных Штатов и выразил скептицизм по поводу участия США в НАТО. По словам Швеца, в КГБ эту публикацию якобы встретили ликованием. Экс-разведчик также утверждает, что в Москве очень обрадовались победе Трампа на президентских выборах в 2016 году.
А Скабеева быдлу втирала что это вопрос ближайших месяцев, Америка расколота и скоро исчезнет.