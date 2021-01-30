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У довгий список номінантів на "Оскар-2021" потрапили два українські фільми: "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У довгий список номінантів на

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила довгий список претендентів на "Оскар" в трьох номінаціях. В списку присутні відразу два українські фільми.

Як передає  Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", у номінації "Найкращий міжнародний художній фільм" представлена стрічка "Атлантида" ("Atlantis") режисера Валентина Васяновича. Вона у вересні 2020 року була обрана Українським Оскарівським комітетом як національний претендент на цю премію.

Події фільму відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. У зйомках брали участь непрофесійні актори: зокрема колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Фільм знімали в Маріуполі та Києві. Частково зйомки "Атлантиди" профінансувала держава.

"Атлантида" вже зібрала багато міжнародних нагород. Спочатку фільм відзначили на Венеційському кінофестивалі в секції "Горизонти", потім він отримав чотири гран-прі, його показали на понад 50 фестивалях.

Зрештою, картину придбав HBO Eastern Europe і дистриб’ютори трьох європейських країн. У січні 2021-го "Атлантиду" почали показувати на великих екранах у США.

Також читайте: Україна висунула на "Оскар" фільм режисера Васяновича "Атлантида"

"Я не знаю, що таке смерть на війні. Потрібні люди з цією травмою" — Валентин Васянович про "Атлантиду" та її акторів

А за номінацію "Найкращий документальний повнометражний фільм" змагається стрічка режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" ("The Earth is Blue As an Orange"). Фільм розповідає про життя родини Гладких-Трофимчук із Красногорівки, що перебуває за кількасот метрів від лінії фронту на Донбасі. Мама Аня та її четверо дітей знімають кіно про самих себе, а Ірина з командою фільмують це.

"Земля блакитна, ніби апельсин" — це дебютна повнометражна робота Ірини Цілик. Вона вже отримала приз за найкращу режисуру на американському фестивалі Sundance, пізніше перемогла у двох головних категоріях українського Docudays.

В обох номінаціях короткі переліки з 15 номінантів будуть оголошені 9 лютого. Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення "Оскарів" відбудеться 25 квітня. Зазвичай "Оскар" вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.
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После 2018 года выпущенные фильмы можно не смотреть....Там без голубизны и черноты фильмов не бывает....Так что наши фильмы не победят никогда!
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30.01.2021 19:01 Відповісти
На Донбассе много "черных" В длинный список номинантов на "Оскар-2021" попали два украинских фильма: "Атлантида" и "Земля голубая, словно апельсин" - Цензор.НЕТ 6935
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30.01.2021 19:06 Відповісти
"Атлантида" - справжнє кіно...і нема там ні чорних ні голубих. Але майже артхаус.
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30.01.2021 19:10 Відповісти
Вот поэтому и не победит...Были бы там черные и гомики -- победило бы...
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30.01.2021 19:22 Відповісти
це не так важливо...є багато сильних фільмів які не було відзначено оскарами(хоча менш престижні нагороди таки мали місце), але піпл зацінив. Наприклад "Втеча з Шоушенка". 7 номінацій на оскар і ні однієї нагороди.
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30.01.2021 19:29 Відповісти
Побажаємо перемоги нашим!
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30.01.2021 19:03 Відповісти
Це добре, але судячи по тому, що відбувається в світі, знову виграє якийсь фільм про чорного-гея-трансвестита
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30.01.2021 21:24 Відповісти
 
 