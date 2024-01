У довгий список номінантів на "Оскар-2021" потрапили два українські фільми: "Атлантида" та "Земля блакитна, ніби апельсин"

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила довгий список претендентів на "Оскар" в трьох номінаціях. В списку присутні відразу два українські фільми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське" , у номінації "Найкращий міжнародний художній фільм" представлена стрічка "Атлантида" ("Atlantis") режисера Валентина Васяновича. Вона у вересні 2020 року була обрана Українським Оскарівським комітетом як національний претендент на цю премію.

Події фільму відбуваються у 2025 році, коли Україна перемогла у війні на Донбасі. У зйомках брали участь непрофесійні актори: зокрема колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Фільм знімали в Маріуполі та Києві. Частково зйомки "Атлантиди" профінансувала держава.

"Атлантида" вже зібрала багато міжнародних нагород. Спочатку фільм відзначили на Венеційському кінофестивалі в секції "Горизонти", потім він отримав чотири гран-прі, його показали на понад 50 фестивалях.

Зрештою, картину придбав HBO Eastern Europe і дистриб’ютори трьох європейських країн. У січні 2021-го "Атлантиду" почали показувати на великих екранах у США.

А за номінацію "Найкращий документальний повнометражний фільм" змагається стрічка режисерки Ірини Цілик "Земля блакитна, ніби апельсин" ("The Earth is Blue As an Orange"). Фільм розповідає про життя родини Гладких-Трофимчук із Красногорівки, що перебуває за кількасот метрів від лінії фронту на Донбасі. Мама Аня та її четверо дітей знімають кіно про самих себе, а Ірина з командою фільмують це.

"Земля блакитна, ніби апельсин" — це дебютна повнометражна робота Ірини Цілик. Вона вже отримала приз за найкращу режисуру на американському фестивалі Sundance, пізніше перемогла у двох головних категоріях українського Docudays.

В обох номінаціях короткі переліки з 15 номінантів будуть оголошені 9 лютого. Остаточних претендентів мають оголосити 15 березня, а сама церемонія вручення "Оскарів" відбудеться 25 квітня. Зазвичай "Оскар" вручають у лютому, але у 2021 році академія вирішила перенести захід у зв'язку з пандемією коронавірусу.