Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон
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У найближчу добу в більшості областей очікується зниження температури, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру, 1 лютого в більшості центральних, вночі в Харківській, Одеській та Миколаївській, а вдень у більшості північних областей країни очікується сильний мокрий сніг.
У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях вдень синоптики прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу. У південних і східних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м / с. На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця (I рівень небезпеки).
Температура повітря вночі 1 лютого в західних і північних областях опуститься до -5 ... -13 градусів, а вдень складе 0 ... -5 градусів. На решті території країни вночі від 0 до -8 градусів, вдень - від -1 градуса на сході до +12 градусів на півдні.
У Києві вдень очікується сильний сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі складе -5 ... + 7 градусів, удень - -2 ... -4 градуси.
2 лютого в Україні опади не очікуються, лише вночі в південно-східній частині - невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Найхолодніше буде в північних і північно-західних областях -9 ... -14 градусів морозу вночі, а вдень температура складе від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні і сході вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень - 2-7 градусів тепла. На заході вдень температура повітря складе 0 ... + 4, вночі - від 1 до 8 градусів морозу, а в Рівненській області - до 12 градусів морозу.
У Києві 2 лютого - без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Стовпчик термометра вночі опуститься до -10 ... -12 градусів, вдень - 4-6 градусів морозу.
Будь ласка, зачекайте...
а по поводу подбора фона и соответствии его Вашим вкусам - к автору...
Там навіть ліхтар аутентичний український стирчить.....
Невже не впізнаєш країну через 2 роки керування вашого клоуна???
- Так-так, вдуйте йому!
Нищеброд (Незнайка c54f1189), у тебя автомобиль есть, ну или хоть самокат?
Тролейбуси теж з лівостороннім рухом?
Ты таки нищеброд, и права ты в глаза не видел........ . Ты даже на такси денег не имеешь, раз такое пишешь => "в правый верхний угол".
P.S. Van-Basten - это был мой позывной в АТО.
Перед ж/д переездом никогда дорогу с двухсторонним движением не будут размечать прерывистой линией.
Не грузи думалку порожняком, дебилка ты косоротый. Иди ты ватный петух (Незнайка c54f1189) вместе с ****** куда подальше. Свои умственные способности ты уже показал. Все это уже оценили. Поэтому затихарся в своём приходе и фалуй понтами со своими недоношенными братьями по разуму.
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
Ти любиш зиму? Розкажи мені.
Коли сніги, хурделиці гуляють,
Завії білі серце звеселяють?
Ти любиш зиму? Так? Я - ні!
Як вітер свище, чорна ніч лягла,
Кудлаті хмари зорі затуляють,
Від холоду дерева замерзають,
Мені ще більше хочеться тепла.
Навколо холод, мов життя нема.
Мороз і вітер навкруги гуляє.
Душа і та, здається, замерзає...
О, Боже, милий, нащо та зима?
Ти любиш зиму? Ось вона прийшла...
Все холодить, свої права диктує...
Так сонечка і затишку бракує,
Знов хочеться очей твоїх тепла...
Закрию штори, свічку запалю,
Хай промінь чорну темінь розганяє.
І хай зима в вікно не заглядає !
Я обійму тебе...Я так тебе люблю.
Надія Красоткіна..
Смартфони ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.
Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О, покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!
Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…
Л. Костенко
ідуть і йдуть із неба врізночас -
мов пелюстки космічної черешні
Холодний всесвіт струшує на нас.
= Ліна Костенко =