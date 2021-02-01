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Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон

У найближчу добу в більшості областей очікується зниження температури, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру, 1 лютого в більшості центральних, вночі в Харківській, Одеській та Миколаївській, а вдень у більшості північних областей країни очікується сильний мокрий сніг.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях вдень синоптики прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу. У південних і східних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м / с. На дорогах України, крім південно-східної частини, ожеледиця (I рівень небезпеки).

Температура повітря вночі 1 лютого в західних і північних областях опуститься до -5 ... -13 градусів, а вдень складе 0 ... -5 градусів. На решті території країни вночі від 0 до -8 градусів, вдень - від -1 градуса на сході до +12 градусів на півдні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні очікуються сильні снігопади, які призведуть до зупинки руху транспорту і знеструмлення населених пунктів, - Гідрометцентр

У Києві вдень очікується сильний сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі складе -5 ... + 7 градусів, удень - -2 ... -4 градуси.

2 лютого в Україні опади не очікуються, лише вночі в південно-східній частині - невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах більшості областей - ожеледиця. Найхолодніше буде в північних і північно-західних областях -9 ... -14 градусів морозу вночі, а вдень температура складе від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. На півдні і сході вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень - 2-7 градусів тепла. На заході вдень температура повітря складе 0 ... + 4, вночі - від 1 до 8 градусів морозу, а в Рівненській області - до 12 градусів морозу.

У Києві 2 лютого - без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Стовпчик термометра вночі опуститься до -10 ... -12 градусів, вдень - 4-6 градусів морозу.
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Топ коментарі
+23
нам якось вже однаково....

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5900
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31.01.2021 22:14
+17
жгі експєрт! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 6419

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 3106
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31.01.2021 22:50
+11
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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31.01.2021 22:56
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нам якось вже однаково....

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5900
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31.01.2021 22:14 Відповісти
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 7851
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31.01.2021 22:30 Відповісти
Правда смешно? Особенно, что номера не украинские и движение левостороннее. Видать и там против гэтьмана зебилы проголосовали
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31.01.2021 22:36 Відповісти
конечно смешно...фотожабы - это отдельное искусство последних лет...а уж последних двух - так стало просто филигранным и прицельнобьющим ))) и пофиг номера и сторону движения - главное смысл, который некоторым не нравиться )))) а некоторые улавливают без проблем...
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31.01.2021 22:40 Відповісти
Если не знаешь как писать, то очень просто проверить - не нравится или не нравиться, то очень просто себя проверить. Надо подставить "что делает", если пролазит, то мягкий знак ставить не надо. Может пригодится Просто можно было найти фотку с украинских дорог, потужно отремонтированных Гройсманом, и без басурманской контактной линии
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31.01.2021 22:48 Відповісти
жгі експєрт! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 6419

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 3106
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31.01.2021 22:50 Відповісти
ой...Вы ж забыли упрекнуть меня в отсутствии знаков препинания, заглавных букв и еще в засилии ненужных многоточий и глупых скобок заменяющих смайл...
а по поводу подбора фона и соответствии его Вашим вкусам - к автору...
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8688
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31.01.2021 22:58 Відповісти
Пардоне муа, Вася. Вы человек в адеквате
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31.01.2021 23:21 Відповісти
де ти там побачив "бусурманську контакту лінію"???
Там навіть ліхтар аутентичний український стирчить.....
Невже не впізнаєш країну через 2 роки керування вашого клоуна??? Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5000
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31.01.2021 23:15 Відповісти
Прыдывывся. Впизнав лихтар. Це ж його Петро Олексийовыч урочысто видкрывав? Нє?
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31.01.2021 23:20 Відповісти
це фото жаба експерт Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 7015
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31.01.2021 22:49 Відповісти
И где ее сделали? В Липецке?
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31.01.2021 22:52 Відповісти
Номера на авто якраз Українські, затерті, ви дійсно великий експерт якщо визначили кількість полос і який там рух, і головне , що сніг ще є Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2519. І фото жаба зроблена на всі 100% не на російській лізі сміху Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2519.
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31.01.2021 22:56 Відповісти
Сашко, в каком населенном пункте левостороннее движение? Номера не украинские. Слишком большой промежуток между первой группой знаков и второй . Последняя группа состоит не из двух знаков. За что вам Порошенко карамель скармливает?
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31.01.2021 23:01 Відповісти
Іллюшенька ти доколупаться вирішив? Сходи до авакова доколупайся.
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31.01.2021 23:04 Відповісти
- Володимиру Олександровичу погано. Зробіть йому штучне дихання!
- Так-так, вдуйте йому! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 4846
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31.01.2021 23:07 Відповісти
Незнайка c54f1189 - "в каком населенном пункте левостороннее движение? Номера не украинские."

Нищеброд (Незнайка c54f1189), у тебя автомобиль есть, ну или хоть самокат?
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31.01.2021 23:14 Відповісти
Незнайка c54f1189 - ".....и движение левостороннее."

Тролейбуси теж з лівостороннім рухом?
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31.01.2021 23:06 Відповісти
Експерд (Незнайка c54f1189 ), ця ділянка дороги з одностороннім рухом. Вгадай населений пункт.
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31.01.2021 23:10 Відповісти
Посмотри своими заплывшими от диабета зеньками в правый верхний угол. Та тоже видна контактная сеть троллейбусов. Односторонне он ляпает Возьми себе ник Дасаев. Не позорь Марко
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31.01.2021 23:17 Відповісти
Незнайка c54f1189 - ".......контактная сеть троллейбусов.......... Возьми себе ник Дасаев."

Ты таки нищеброд, и права ты в глаза не видел........ Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 7759. Ты даже на такси денег не имеешь, раз такое пишешь => "в правый верхний угол".
P.S. Van-Basten - это был мой позывной в АТО.
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31.01.2021 23:30 Відповісти
Понимаешь ли ты, порохобот, всю степень своей тупости? На дебильном фотошопе твоего коллеги ясно видно ДВЕ контактные троллейбусные линии в разных направлениях. После этого ты гундосишь, что мол там одностороннее движение. Ты понимаешь всю степень своей ограниченности? Какие права? Какие нищеброды? Если ты не знаешь элементарного в силу отсутствия в твоём вонючем райцентре такого понятия как троллейбус, который ты в силу имбецильность считаешь рогатым автобусом? Ну гавкни уже, что лох по встречке ехал на фоне бигморды, а другой лох его использовал для коллажа. Так нет же, оно свою обизнаннисть пытается доказать. Ладно, идите в жопу, порохоботы. Хайте Клована, будет вам рыгоперд бойко в итоге. Дебилы, мля
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31.01.2021 23:40 Відповісти
Дебилка, ты таки нищеброд и прав у тебя нет. Самокат - это максимум на, что тебе дозволено.
Перед ж/д переездом никогда дорогу с двухсторонним движением не будут размечать прерывистой линией.
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31.01.2021 23:50 Відповісти
Та диабетом тут беда не ограничивается? И где ж ты, тролль соевый, увидел знак приближения к ЖД переезду? Ещё раз, порохобот, две троллейбусные сети в противоположных направлениях увидел бы даже кажан - одна на стовпах возле йолок, другая - в верхнем правом кутку. А воно про переезд лепит
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31.01.2021 23:56 Відповісти
Дебилка, покажи над авто тролейбусную линию. Это раз. Во-вторых - эту дорогу/место я знаю. Третье - авто с украинскими номерами.

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 1417
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01.02.2021 00:02 Відповісти
Омск? Улица Владимира Владимировича *****? А какой номер на машине?
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01.02.2021 00:07 Відповісти
З тобою все зрозуміло, у тебе все за кремлівськімі лекалами.
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01.02.2021 00:12 Відповісти
Та да. А ну скажи путин - *****, патриот диабетный
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01.02.2021 00:16 Відповісти
Незнайка c54f1189 - "Правда смешно? Особенно, что номера не украинские и движение левостороннее."

Не грузи думалку порожняком, дебилка ты косоротый. Иди ты ватный петух (Незнайка c54f1189) вместе с ****** куда подальше. Свои умственные способности ты уже показал. Все это уже оценили. Поэтому затихарся в своём приходе и фалуй понтами со своими недоношенными братьями по разуму.
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01.02.2021 00:25 Відповісти
А у Лешика-минометчика был ник Райкард? Чы Гуллит в честь кудрявого папаши? Не встречал ещё атошника, что за свинюку топил. Ни одного!!!
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31.01.2021 23:49 Відповісти
Ти й АТОшника жодного не зустрічав.
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31.01.2021 23:51 Відповісти
А у тебя какой позывной в АТО был? Кацалох? Беляев? Чы фрезеровщик?
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31.01.2021 23:57 Відповісти
А тебе який був? Чи ти як типовий зєбіл був і є уклоністом?
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01.02.2021 00:05 Відповісти
Я тебе даже больше скажу......... Порохобот стал президентом США.
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01.02.2021 00:09 Відповісти
Лапоть, там одностороннее движение!😜
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01.02.2021 02:17 Відповісти
При Порошенко такого не було.
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31.01.2021 22:22 Відповісти
Не, ну вы вообще нормальные? Это же холодно, давайте потеплее и без ветра, мне неохота лишние деньги на отопление тратить Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2792
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31.01.2021 22:24 Відповісти
Это возмутительно! Враждебная погода, падла! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8477
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31.01.2021 22:26 Відповісти
Скажи спасибо , что пока Печерская Лавра не сгорела , как Нотердам во Франции , а ходячее несчастье которое Осел туда всего то на пару дней приезжало , а у нас постоянно сидит.
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31.01.2021 22:32 Відповісти
Разве Печерская лавра нэ может сгореть? Ведь там в дияконы Мацковского патриархата самого Петра Алексеевича принимали
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31.01.2021 22:38 Відповісти
Вибачте його, чукча просто пісатель. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8368
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31.01.2021 22:43 Відповісти
А в Кремлі знають, що ти маєш щось проти Мацковського пархата?
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31.01.2021 23:18 Відповісти
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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31.01.2021 22:56 Відповісти
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 3009 Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2644
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31.01.2021 23:27 Відповісти
***
Ти любиш зиму? Розкажи мені.
Коли сніги, хурделиці гуляють,
Завії білі серце звеселяють?
Ти любиш зиму? Так? Я - ні!
Як вітер свище, чорна ніч лягла,
Кудлаті хмари зорі затуляють,
Від холоду дерева замерзають,
Мені ще більше хочеться тепла.
Навколо холод, мов життя нема.
Мороз і вітер навкруги гуляє.
Душа і та, здається, замерзає...
О, Боже, милий, нащо та зима?
Ти любиш зиму? Ось вона прийшла...
Все холодить, свої права диктує...
Так сонечка і затишку бракує,
Знов хочеться очей твоїх тепла...
Закрию штори, свічку запалю,
Хай промінь чорну темінь розганяє.
І хай зима в вікно не заглядає !
Я обійму тебе...Я так тебе люблю.



Надія Красоткіна..
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31.01.2021 22:29 Відповісти
«Зима близко». (с)
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31.01.2021 22:33 Відповісти
Та скільки тієї зими? Октяп, ****, тяп-тяп і май.
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31.01.2021 22:54 Відповісти
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 52
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31.01.2021 23:23 Відповісти
Сніги метуть. У вікнах біле мрево.
Смартфони ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.
Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О, покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!
Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…

Л. Костенко
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31.01.2021 22:46 Відповісти
Снігі ідуть сумні і нетутешні,
ідуть і йдуть із неба врізночас -
мов пелюстки космічної черешні
Холодний всесвіт струшує на нас.
= Ліна Костенко =
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31.01.2021 22:52 Відповісти
Трохи штормитиме (вітер 5м/сек). Ну і шо? Всеодно завтра буде +10.
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31.01.2021 22:53 Відповісти
У нас вже тиждень: зранку сніг- з обіду дощ. Суцільна ковзанка...
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31.01.2021 22:59 Відповісти
А у нас на завтра +10. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 4419
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31.01.2021 23:13 Відповісти
Вже традиційно Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 883 (зараз сніг, з обіду - дощ):
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8999
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31.01.2021 23:27 Відповісти
не буде, на три дні до мінус 15. Синоптики ще ті шамани, але погодка радує сніжком і морозом
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31.01.2021 23:05 Відповісти
Ось я завтра напишу скільки буде.
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31.01.2021 23:27 Відповісти
от тепер уже - 10
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31.01.2021 23:11 Відповісти
Почалося... Знову за вікном валить сніг.Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 4811
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31.01.2021 22:56 Відповісти
Знов раджу ставати на лижі і удавати шо ти в Буковелі. Дешево і сердито. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2006
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31.01.2021 23:25 Відповісти
На лижах по такій погоді не їздять. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5914
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31.01.2021 23:29 Відповісти
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 100
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31.01.2021 23:41 Відповісти
Учи тебе, учи...і одні "двійки"!
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31.01.2021 23:45 Відповісти
Ну тоді запрягай собаку в санки і вперед, як чукча. Якщо собаки нема то мона і кота. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 9089
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31.01.2021 23:54 Відповісти
А це де?
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31.01.2021 23:29 Відповісти
Кропивницький
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31.01.2021 23:36 Відповісти
А в Луцьку зараз -7 і морозний туман.
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31.01.2021 23:58 Відповісти
Коли ви вже спать будете, а на роботу зранку?...))...
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01.02.2021 06:14 Відповісти
 
 