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Синоптики объявили штормовое предупреждение 1 февраля из-за очередного циклона

Новости Цензор.НЕТ Общество

Синоптики объявили штормовое предупреждение 1 февраля из-за очередного циклона

В ближайшие сутки в большинстве областей ожидаются снижение температуры, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра, 1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, а днем ​​в большинстве северных областей страны ожидается сильный мокрый снег.

В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях днем ​​синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. В южных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности).

Температура воздуха ночью 1 февраля в западных и северных областях опустится до -5 ... -13 градусов, а днем ​​составит 0 ... -5 градусов. На остальной территории страны ночью от 0 до -8 градусов, днем ​​- от -1 градуса на востоке до +12 градусов на юге.

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В Киеве днем ​​ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -5 ... +7 градусов, днем ​​- -2 … -4 градуса.

2 февраля в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в юго-восточной части - небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей - гололедица. Холоднее всего будет в северных и северо-западных областях -9 … -14 градусов мороза ночью, а днем ​​температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге и востоке ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​- 2-7 градусов тепла. На западе днем ​​температура воздуха составит 0 … + 4, ночью - от 1 до 8 градусов мороза, а в Ривненской области - до 12 градусов мороза.

В Киеве 2 февраля - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью опустится до -10 … -12 градусов, днем ​​- 4-6 градусов мороза.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
нам якось вже однаково....

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5900
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31.01.2021 22:14
+17
жгі експєрт! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 6419

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 3106
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31.01.2021 22:50
+11
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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31.01.2021 22:56
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нам якось вже однаково....

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5900
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31.01.2021 22:14 Ответить
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 7851
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31.01.2021 22:30 Ответить
Правда смешно? Особенно, что номера не украинские и движение левостороннее. Видать и там против гэтьмана зебилы проголосовали
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31.01.2021 22:36 Ответить
конечно смешно...фотожабы - это отдельное искусство последних лет...а уж последних двух - так стало просто филигранным и прицельнобьющим ))) и пофиг номера и сторону движения - главное смысл, который некоторым не нравиться )))) а некоторые улавливают без проблем...
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31.01.2021 22:40 Ответить
Если не знаешь как писать, то очень просто проверить - не нравится или не нравиться, то очень просто себя проверить. Надо подставить "что делает", если пролазит, то мягкий знак ставить не надо. Может пригодится Просто можно было найти фотку с украинских дорог, потужно отремонтированных Гройсманом, и без басурманской контактной линии
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31.01.2021 22:48 Ответить
жгі експєрт! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 6419

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 3106
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31.01.2021 22:50 Ответить
ой...Вы ж забыли упрекнуть меня в отсутствии знаков препинания, заглавных букв и еще в засилии ненужных многоточий и глупых скобок заменяющих смайл...
а по поводу подбора фона и соответствии его Вашим вкусам - к автору...
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8688
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31.01.2021 22:58 Ответить
Пардоне муа, Вася. Вы человек в адеквате
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31.01.2021 23:21 Ответить
де ти там побачив "бусурманську контакту лінію"???
Там навіть ліхтар аутентичний український стирчить.....
Невже не впізнаєш країну через 2 роки керування вашого клоуна??? Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5000
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31.01.2021 23:15 Ответить
Прыдывывся. Впизнав лихтар. Це ж його Петро Олексийовыч урочысто видкрывав? Нє?
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31.01.2021 23:20 Ответить
це фото жаба експерт Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 7015
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31.01.2021 22:49 Ответить
И где ее сделали? В Липецке?
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31.01.2021 22:52 Ответить
Номера на авто якраз Українські, затерті, ви дійсно великий експерт якщо визначили кількість полос і який там рух, і головне , що сніг ще є Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2519. І фото жаба зроблена на всі 100% не на російській лізі сміху Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2519.
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31.01.2021 22:56 Ответить
Сашко, в каком населенном пункте левостороннее движение? Номера не украинские. Слишком большой промежуток между первой группой знаков и второй . Последняя группа состоит не из двух знаков. За что вам Порошенко карамель скармливает?
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31.01.2021 23:01 Ответить
Іллюшенька ти доколупаться вирішив? Сходи до авакова доколупайся.
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31.01.2021 23:04 Ответить
- Володимиру Олександровичу погано. Зробіть йому штучне дихання!
- Так-так, вдуйте йому! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 4846
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31.01.2021 23:07 Ответить
Незнайка c54f1189 - "в каком населенном пункте левостороннее движение? Номера не украинские."

Нищеброд (Незнайка c54f1189), у тебя автомобиль есть, ну или хоть самокат?
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31.01.2021 23:14 Ответить
Незнайка c54f1189 - ".....и движение левостороннее."

Тролейбуси теж з лівостороннім рухом?
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31.01.2021 23:06 Ответить
Експерд (Незнайка c54f1189 ), ця ділянка дороги з одностороннім рухом. Вгадай населений пункт.
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31.01.2021 23:10 Ответить
Посмотри своими заплывшими от диабета зеньками в правый верхний угол. Та тоже видна контактная сеть троллейбусов. Односторонне он ляпает Возьми себе ник Дасаев. Не позорь Марко
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31.01.2021 23:17 Ответить
Незнайка c54f1189 - ".......контактная сеть троллейбусов.......... Возьми себе ник Дасаев."

Ты таки нищеброд, и права ты в глаза не видел........ Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 7759. Ты даже на такси денег не имеешь, раз такое пишешь => "в правый верхний угол".
P.S. Van-Basten - это был мой позывной в АТО.
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31.01.2021 23:30 Ответить
Понимаешь ли ты, порохобот, всю степень своей тупости? На дебильном фотошопе твоего коллеги ясно видно ДВЕ контактные троллейбусные линии в разных направлениях. После этого ты гундосишь, что мол там одностороннее движение. Ты понимаешь всю степень своей ограниченности? Какие права? Какие нищеброды? Если ты не знаешь элементарного в силу отсутствия в твоём вонючем райцентре такого понятия как троллейбус, который ты в силу имбецильность считаешь рогатым автобусом? Ну гавкни уже, что лох по встречке ехал на фоне бигморды, а другой лох его использовал для коллажа. Так нет же, оно свою обизнаннисть пытается доказать. Ладно, идите в жопу, порохоботы. Хайте Клована, будет вам рыгоперд бойко в итоге. Дебилы, мля
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31.01.2021 23:40 Ответить
Дебилка, ты таки нищеброд и прав у тебя нет. Самокат - это максимум на, что тебе дозволено.
Перед ж/д переездом никогда дорогу с двухсторонним движением не будут размечать прерывистой линией.
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31.01.2021 23:50 Ответить
Та диабетом тут беда не ограничивается? И где ж ты, тролль соевый, увидел знак приближения к ЖД переезду? Ещё раз, порохобот, две троллейбусные сети в противоположных направлениях увидел бы даже кажан - одна на стовпах возле йолок, другая - в верхнем правом кутку. А воно про переезд лепит
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31.01.2021 23:56 Ответить
Дебилка, покажи над авто тролейбусную линию. Это раз. Во-вторых - эту дорогу/место я знаю. Третье - авто с украинскими номерами.

Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 1417
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01.02.2021 00:02 Ответить
Омск? Улица Владимира Владимировича *****? А какой номер на машине?
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01.02.2021 00:07 Ответить
З тобою все зрозуміло, у тебе все за кремлівськімі лекалами.
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01.02.2021 00:12 Ответить
Та да. А ну скажи путин - *****, патриот диабетный
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01.02.2021 00:16 Ответить
Незнайка c54f1189 - "Правда смешно? Особенно, что номера не украинские и движение левостороннее."

Не грузи думалку порожняком, дебилка ты косоротый. Иди ты ватный петух (Незнайка c54f1189) вместе с ****** куда подальше. Свои умственные способности ты уже показал. Все это уже оценили. Поэтому затихарся в своём приходе и фалуй понтами со своими недоношенными братьями по разуму.
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01.02.2021 00:25 Ответить
А у Лешика-минометчика был ник Райкард? Чы Гуллит в честь кудрявого папаши? Не встречал ещё атошника, что за свинюку топил. Ни одного!!!
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31.01.2021 23:49 Ответить
Ти й АТОшника жодного не зустрічав.
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31.01.2021 23:51 Ответить
А у тебя какой позывной в АТО был? Кацалох? Беляев? Чы фрезеровщик?
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31.01.2021 23:57 Ответить
А тебе який був? Чи ти як типовий зєбіл був і є уклоністом?
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01.02.2021 00:05 Ответить
Я тебе даже больше скажу......... Порохобот стал президентом США.
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01.02.2021 00:09 Ответить
Лапоть, там одностороннее движение!😜
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01.02.2021 02:17 Ответить
При Порошенко такого не було.
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31.01.2021 22:22 Ответить
Не, ну вы вообще нормальные? Это же холодно, давайте потеплее и без ветра, мне неохота лишние деньги на отопление тратить Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2792
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31.01.2021 22:24 Ответить
Это возмутительно! Враждебная погода, падла! Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8477
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31.01.2021 22:26 Ответить
Скажи спасибо , что пока Печерская Лавра не сгорела , как Нотердам во Франции , а ходячее несчастье которое Осел туда всего то на пару дней приезжало , а у нас постоянно сидит.
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31.01.2021 22:32 Ответить
Разве Печерская лавра нэ может сгореть? Ведь там в дияконы Мацковского патриархата самого Петра Алексеевича принимали
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31.01.2021 22:38 Ответить
Вибачте його, чукча просто пісатель. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8368
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31.01.2021 22:43 Ответить
А в Кремлі знають, що ти маєш щось проти Мацковського пархата?
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31.01.2021 23:18 Ответить
-Ваш Зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
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31.01.2021 22:56 Ответить
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 3009 Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2644
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31.01.2021 23:27 Ответить
***
Ти любиш зиму? Розкажи мені.
Коли сніги, хурделиці гуляють,
Завії білі серце звеселяють?
Ти любиш зиму? Так? Я - ні!
Як вітер свище, чорна ніч лягла,
Кудлаті хмари зорі затуляють,
Від холоду дерева замерзають,
Мені ще більше хочеться тепла.
Навколо холод, мов життя нема.
Мороз і вітер навкруги гуляє.
Душа і та, здається, замерзає...
О, Боже, милий, нащо та зима?
Ти любиш зиму? Ось вона прийшла...
Все холодить, свої права диктує...
Так сонечка і затишку бракує,
Знов хочеться очей твоїх тепла...
Закрию штори, свічку запалю,
Хай промінь чорну темінь розганяє.
І хай зима в вікно не заглядає !
Я обійму тебе...Я так тебе люблю.



Надія Красоткіна..
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31.01.2021 22:29 Ответить
«Зима близко». (с)
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31.01.2021 22:33 Ответить
Та скільки тієї зими? Октяп, ****, тяп-тяп і май.
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31.01.2021 22:54 Ответить
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 52
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31.01.2021 23:23 Ответить
Сніги метуть. У вікнах біле мрево.
Смартфони ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.
Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О, покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!
Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…

Л. Костенко
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31.01.2021 22:46 Ответить
Снігі ідуть сумні і нетутешні,
ідуть і йдуть із неба врізночас -
мов пелюстки космічної черешні
Холодний всесвіт струшує на нас.
= Ліна Костенко =
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31.01.2021 22:52 Ответить
Трохи штормитиме (вітер 5м/сек). Ну і шо? Всеодно завтра буде +10.
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31.01.2021 22:53 Ответить
У нас вже тиждень: зранку сніг- з обіду дощ. Суцільна ковзанка...
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31.01.2021 22:59 Ответить
А у нас на завтра +10. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 4419
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31.01.2021 23:13 Ответить
Вже традиційно Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 883 (зараз сніг, з обіду - дощ):
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 8999
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31.01.2021 23:27 Ответить
не буде, на три дні до мінус 15. Синоптики ще ті шамани, але погодка радує сніжком і морозом
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31.01.2021 23:05 Ответить
Ось я завтра напишу скільки буде.
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31.01.2021 23:27 Ответить
от тепер уже - 10
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31.01.2021 23:11 Ответить
Почалося... Знову за вікном валить сніг.Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 4811
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31.01.2021 22:56 Ответить
Знов раджу ставати на лижі і удавати шо ти в Буковелі. Дешево і сердито. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 2006
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31.01.2021 23:25 Ответить
На лижах по такій погоді не їздять. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 5914
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31.01.2021 23:29 Ответить
Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 100
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31.01.2021 23:41 Ответить
Учи тебе, учи...і одні "двійки"!
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31.01.2021 23:45 Ответить
Ну тоді запрягай собаку в санки і вперед, як чукча. Якщо собаки нема то мона і кота. Синоптики оголосили штормове попередження 1 лютого через черговий циклон - Цензор.НЕТ 9089
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31.01.2021 23:54 Ответить
А це де?
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31.01.2021 23:29 Ответить
Кропивницький
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31.01.2021 23:36 Ответить
А в Луцьку зараз -7 і морозний туман.
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31.01.2021 23:58 Ответить
Коли ви вже спать будете, а на роботу зранку?...))...
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01.02.2021 06:14 Ответить
 
 