Синоптики объявили штормовое предупреждение 1 февраля из-за очередного циклона
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В ближайшие сутки в большинстве областей ожидаются снижение температуры, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра, 1 февраля в большинстве центральных, ночью в Харьковской, Одесской и Николаевской, а днем в большинстве северных областей страны ожидается сильный мокрый снег.
В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях днем синоптики прогнозируют гололед и налипание мокрого снега. В южных и восточных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с. На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, гололедица (I уровень опасности).
Температура воздуха ночью 1 февраля в западных и северных областях опустится до -5 ... -13 градусов, а днем составит 0 ... -5 градусов. На остальной территории страны ночью от 0 до -8 градусов, днем - от -1 градуса на востоке до +12 градусов на юге.
В Киеве днем ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -5 ... +7 градусов, днем - -2 … -4 градуса.
2 февраля в Украине осадков не ожидается, лишь ночью в юго-восточной части - небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах большинства областей - гололедица. Холоднее всего будет в северных и северо-западных областях -9 … -14 градусов мороза ночью, а днем температура составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На юге и востоке ночью от 0 до 2 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла. На западе днем температура воздуха составит 0 … + 4, ночью - от 1 до 8 градусов мороза, а в Ривненской области - до 12 градусов мороза.
В Киеве 2 февраля - без существенных осадков, на дорогах гололедица. Столбик термометра ночью опустится до -10 … -12 градусов, днем - 4-6 градусов мороза.
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а по поводу подбора фона и соответствии его Вашим вкусам - к автору...
Там навіть ліхтар аутентичний український стирчить.....
Невже не впізнаєш країну через 2 роки керування вашого клоуна???
- Так-так, вдуйте йому!
Нищеброд (Незнайка c54f1189), у тебя автомобиль есть, ну или хоть самокат?
Тролейбуси теж з лівостороннім рухом?
Ты таки нищеброд, и права ты в глаза не видел........ . Ты даже на такси денег не имеешь, раз такое пишешь => "в правый верхний угол".
P.S. Van-Basten - это был мой позывной в АТО.
Перед ж/д переездом никогда дорогу с двухсторонним движением не будут размечать прерывистой линией.
Не грузи думалку порожняком, дебилка ты косоротый. Иди ты ватный петух (Незнайка c54f1189) вместе с ****** куда подальше. Свои умственные способности ты уже показал. Все это уже оценили. Поэтому затихарся в своём приходе и фалуй понтами со своими недоношенными братьями по разуму.
-А как к нам, так сразу - наводнение.
-А у нас в пустыне вообще снег выпал!
- А у нас шейх умер!...
-Хера вы ноете? у нас это говно живет!
Ти любиш зиму? Розкажи мені.
Коли сніги, хурделиці гуляють,
Завії білі серце звеселяють?
Ти любиш зиму? Так? Я - ні!
Як вітер свище, чорна ніч лягла,
Кудлаті хмари зорі затуляють,
Від холоду дерева замерзають,
Мені ще більше хочеться тепла.
Навколо холод, мов життя нема.
Мороз і вітер навкруги гуляє.
Душа і та, здається, замерзає...
О, Боже, милий, нащо та зима?
Ти любиш зиму? Ось вона прийшла...
Все холодить, свої права диктує...
Так сонечка і затишку бракує,
Знов хочеться очей твоїх тепла...
Закрию штори, свічку запалю,
Хай промінь чорну темінь розганяє.
І хай зима в вікно не заглядає !
Я обійму тебе...Я так тебе люблю.
Надія Красоткіна..
Смартфони ловлять клаптики новин.
На білий вальс запрошую дерева,
на білий вальс вітрів і хуртовин.
Хай буде сніг, і музика, і вечір.
Хай серце серцю сплачує борги.
О, покладіть гілки мені на плечі,
з мого життя пострушуйте сніги!
Я вас люблю за те, що ви дерева.
Що ви прийшли до мене, що ви тут.
Зима стоїть, скляна і перкалева.
Метуть сніги. Сніги метуть, метуть…
Л. Костенко
ідуть і йдуть із неба врізночас -
мов пелюстки космічної черешні
Холодний всесвіт струшує на нас.
= Ліна Костенко =