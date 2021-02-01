Київ планує підписати договір про постачання COVID-вакцин через два-три тижні, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Через кілька тижнів київська влада має намір підписати договір про поставку вакцин проти коронавірусу.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
За його словами, Київ веде переговори про закупівлю вакцин з провідними європейськими та американськими компаніями. Міська влада планує підписати договір через два-три тижні.
Мер Києва не озвучив назви компаній, з якими ведуться переговори, але зазначив, що йдеться про вакцини, які використовуються в Європі та США. За його словами, Київ закупить вакцини за цінами виробників.
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Красиво Кличко обісрав Степанова і Зе )))
Джерело: https://censor.net/ua/n3245238
Гарно кличко обісрав Степанова і ЗЕ ))))