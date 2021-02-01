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Київ планує підписати договір про постачання COVID-вакцин через два-три тижні, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Київ планує підписати договір про постачання COVID-вакцин через два-три тижні, - Кличко

Через кілька тижнів київська влада має намір підписати договір про поставку вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За його словами, Київ веде переговори про закупівлю вакцин з провідними європейськими та американськими компаніями. Міська влада планує підписати договір через два-три тижні.

Мер Києва не озвучив назви компаній, з якими ведуться переговори, але зазначив, що йдеться про вакцини, які використовуються в Європі та США. За його словами, Київ закупить вакцини за цінами виробників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 у Києві померли 5 осіб, видужали - 764, виявлено 161 новий випадок, - Кличко. КАРТА

Автор: Наталя Джума
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Київ закупить вакцини за цінами виробників.

Красиво Кличко обісрав Степанова і Зе )))

Джерело: https://censor.net/ua/n3245238
Гарно кличко обісрав Степанова і ЗЕ ))))
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01.02.2021 11:48 Відповісти
Від слова буде всіх українців нудить, Клічко, ти обіцяв запустити до кінця року міст на Троєщину, і шляхопровід на Шулявці, і багато ще чого, де воно?
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01.02.2021 12:04 Відповісти
КЛЧ - ПНХ!
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01.02.2021 12:21 Відповісти
Вакцини не поможуть.
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01.02.2021 14:45 Відповісти
 
 