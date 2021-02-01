Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V"

У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному угрупованні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутнік V", використання якої в Україні не схвалене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють інформаційні ресурси терористів.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її "регулярне" постачання з Росії.

Він не назвав обсягу цієї партії. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.

31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР", що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала "кілька тисяч" доз, і теж стверджували про "регулярне" постачання цієї вакцини з Росії й надалі.

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Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в окупованому Донецьку.

За словами бойовиків, вакцини доставив черговий "гуманітарний конвой" із Росії. Але про такі "конвої", які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.

Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.