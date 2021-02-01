Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V"
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У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному угрупованні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутнік V", використання якої в Україні не схвалене.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють інформаційні ресурси терористів.
Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її "регулярне" постачання з Росії.
Він не назвав обсягу цієї партії. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.
31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР", що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала "кілька тисяч" доз, і теж стверджували про "регулярне" постачання цієї вакцини з Росії й надалі.
Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в окупованому Донецьку.
За словами бойовиків, вакцини доставив черговий "гуманітарний конвой" із Росії. Але про такі "конвої", які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.
Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.
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Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.
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и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!
а в цивилизованном мире, Лановой это посредственный актеришка и фигляр пропагандонского жанра..
кстати Вася Лановой при рождении был украинцем, а потом стал манкуртом и перекрасился в русского..
Информируй меня.
Все, отстань от меня.
бо на роіські якісно виготовляють лише лайно.