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Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V"

Новини Цензор.НЕТ Події

Ватажки терористів

У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному угрупованні "ЛНР" заявили, що отримали з Росії вакцину проти коронавірусу, відому як "Спутнік V", використання якої в Україні не схвалене.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це повідомляють інформаційні ресурси терористів.

Ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її "регулярне" постачання з Росії.

Він не назвав обсягу цієї партії. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.

31 січня про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні "ДНР", що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала "кілька тисяч" доз, і теж стверджували про "регулярне" постачання цієї вакцини з Росії й надалі.

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Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в окупованому Донецьку.

За словами бойовиків, вакцини доставив черговий "гуманітарний конвой" із Росії. Але про такі "конвої", які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.

Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.
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Топ коментарі
+5
А им пофиг - либо бормотуху, либо спутник 5. Лишь бы с ног валило.
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01.02.2021 16:12
+5
То бояра с переклееными этикетками.
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01.02.2021 16:13
+5
Вася Лановой, актер пропагандонского жанра, тоже кольнул себе вакцину "Спутник"..
и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!

Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3282
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01.02.2021 16:25
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А им пофиг - либо бормотуху, либо спутник 5. Лишь бы с ног валило.
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01.02.2021 16:12 Відповісти
Головно, щоб назавжди.
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01.02.2021 19:56 Відповісти
То бояра с переклееными этикетками.
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01.02.2021 16:13 Відповісти
Обдрыщенцев бамбаса прививать первыми... Шоб потом пули не тратить.
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01.02.2021 16:16 Відповісти
Отличная новость
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01.02.2021 16:16 Відповісти
Подождите до весны, когда земля оттает Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4298
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01.02.2021 16:20 Відповісти
31.01.21 01:20
Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7160Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.
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01.02.2021 16:20 Відповісти
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4439
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01.02.2021 16:21 Відповісти
Два оголошення внизу сторінки дуже показові:
реклама кредитів і депозитів від МФО українською мовою...
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01.02.2021 16:34 Відповісти
О получении "вакцины".
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01.02.2021 16:21 Відповісти
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 975
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01.02.2021 16:23 Відповісти
Как это наши не додумались туда завезти эмэриканскую, а могли же.
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01.02.2021 16:23 Відповісти
не успели, рф-ия опередила...
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01.02.2021 16:53 Відповісти
Вышки Бойко,теперь вышки Пономарева.Нищие говорите?
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01.02.2021 16:24 Відповісти
Здоровья сдохшим лугандонцам.
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01.02.2021 16:25 Відповісти
...і приємних еротичних снів Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3721 .
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01.02.2021 19:55 Відповісти
Вася Лановой, актер пропагандонского жанра, тоже кольнул себе вакцину "Спутник"..
и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!

Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3282
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01.02.2021 16:25 Відповісти
в вашем общественном сортире, под названием *********, такие манкурты и малодушные трусы как Лановой считаются "чИлавеками", потому что весь остальной народец Рашки это пигмеи и чмошники..
а в цивилизованном мире, Лановой это посредственный актеришка и фигляр пропагандонского жанра..
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01.02.2021 16:44 Відповісти
Назови мне, актера, с энергетикой, и харизмой Ланового, но украинца. Вот тут у тебя будет заминка.... Разве что Богдан Ступка?.
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01.02.2021 17:17 Відповісти
Вова Зеленский..
кстати Вася Лановой при рождении был украинцем, а потом стал манкуртом и перекрасился в русского..
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01.02.2021 18:06 Відповісти
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6890
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01.02.2021 16:26 Відповісти
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6930
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01.02.2021 16:29 Відповісти
Отличная новость!!!
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01.02.2021 16:29 Відповісти
може вас вже і вщепити встигли ?
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01.02.2021 16:31 Відповісти
Посмотрю на последствия твоей вакцинации спутником.
Информируй меня.
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01.02.2021 16:33 Відповісти
З якого дива я буду собі це колоти ?
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01.02.2021 16:47 Відповісти
Судя по твоим комментариям, то уже.
Все, отстань от меня.
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01.02.2021 16:49 Відповісти
він вредний кацапами.
бо на роіські якісно виготовляють лише лайно.
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01.02.2021 16:32 Відповісти
І півників з нього.
Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5258
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01.02.2021 18:51 Відповісти
Вася Лановой с тобой не согласен.. а он кольнул себе "Спутник" и сегодня его хоронят..
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01.02.2021 16:45 Відповісти
Наших детей убивают - АР Крым, после вакцинации "Спутником"-посмотрите возмущение крымчан после вакцинации вашим слонобоем-
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01.02.2021 16:49 Відповісти
Он не вреден. Всего лишь бесполезен.
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01.02.2021 16:54 Відповісти
Щоб вони всі там нею ''провакцинувалися'',поголовно і по кілька раз,щоб напевно і залізобетонно)))
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Здається мені тих сєпарів ще 7 років тому спутніком щепили.
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"

Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9648
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01.02.2021 16:41 Відповісти
Эксперимент на людях
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01.02.2021 16:52 Відповісти
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9983Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7527Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7140
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01.02.2021 16:54 Відповісти
Я только за. Быстрее привить всех лугандонов, всю *********, следом можно мадяр, они родственные души Путлера. А самим запастись попкорном.
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01.02.2021 16:58 Відповісти
Коліться, Коліться, і ще раз, Коліться. Можна, навіть, прямо в голову.
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01.02.2021 17:21 Відповісти
От тепер вата заживе! Щасливо, але недовго.
Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1602
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01.02.2021 18:49 Відповісти
а так без сміху то не одна сепарська душечка загнеться ,жах
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01.02.2021 19:36 Відповісти
Жах буде пізніше. Коли пекельні парфуми ( Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1107 Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1107 Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1107 ) за ті душеньки по-справжньому візьмуться. А поки що... ніхто не заборонить мені позловтішатися з колаборантів та іншої вати.
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01.02.2021 19:50 Відповісти
Особенно забавно это слышать, когда ватники признаются сами, что производить шмурдяк не могут Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3008 Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 608
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01.02.2021 21:13 Відповісти
редька в сраку - вся ваша вакцина!
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01.02.2021 22:18 Відповісти
 
 