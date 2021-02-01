Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"

В поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают информационные ресурсы террористов.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что первая партия этой вакцины поступила на выходных и в дальнейшем ожидается ее "регулярная" поставка из России.

Он не назвал объем этой партии. Эти заявления пока не подтверждены из независимых источников.

Читайте: Разумков против референдума по Крыму и Донбассу: "Это на 100% территории Украины, и рано или поздно они вернутся"

31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР". Там заявили, что первая партия составила "несколько тысяч" доз, и тоже утверждали о "регулярной" поставке этой вакцины из России и в дальнейшем.

Эта группировка также обнародовала фотографии разгрузки партии этой вакцины, вероятно, на одном из пунктов вакцинации в оккупированном Донецке.

По словам террористов, вакцины доставил очередной "гуманитарный конвой" из России. Но о таких "конвоях", которые Россия периодически вводит на оккупированные территории вопреки украинскому законодательству и международному праву, в последнее время не сообщали.

Однако еще 30 января, после появления первых слухов о поступлении российской вакцины на оккупированную часть Донбасса, в России заявили, что не знают, откуда эта вакцина могла оказаться на неподконтрольной сейчас Киеву части Донбасса.

Также читайте: Зеленский о закупке российской вакцины от COVID-19: "Не могу рисковать здоровьем наших граждан"