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Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Главари террористов

В поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают информационные ресурсы террористов.

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что первая партия этой вакцины поступила на выходных и в дальнейшем ожидается ее "регулярная" поставка из России.

Он не назвал объем этой партии. Эти заявления пока не подтверждены из независимых источников.

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31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР". Там заявили, что первая партия составила "несколько тысяч" доз, и тоже утверждали о "регулярной" поставке этой вакцины из России и в дальнейшем.

Эта группировка также обнародовала фотографии разгрузки партии этой вакцины, вероятно, на одном из пунктов вакцинации в оккупированном Донецке.

По словам террористов, вакцины доставил очередной "гуманитарный конвой" из России. Но о таких "конвоях", которые Россия периодически вводит на оккупированные территории вопреки украинскому законодательству и международному праву, в последнее время не сообщали.

Однако еще 30 января, после появления первых слухов о поступлении российской вакцины на оккупированную часть Донбасса, в России заявили, что не знают, откуда эта вакцина могла оказаться на неподконтрольной сейчас Киеву части Донбасса.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
А им пофиг - либо бормотуху, либо спутник 5. Лишь бы с ног валило.
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01.02.2021 16:12
+5
То бояра с переклееными этикетками.
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01.02.2021 16:13
+5
Вася Лановой, актер пропагандонского жанра, тоже кольнул себе вакцину "Спутник"..
и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!

Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3282
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01.02.2021 16:25
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Правила форума Совет форумчан
А им пофиг - либо бормотуху, либо спутник 5. Лишь бы с ног валило.
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01.02.2021 16:12 Ответить
Головно, щоб назавжди.
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01.02.2021 19:56 Ответить
То бояра с переклееными этикетками.
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01.02.2021 16:13 Ответить
Обдрыщенцев бамбаса прививать первыми... Шоб потом пули не тратить.
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01.02.2021 16:16 Ответить
Отличная новость
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01.02.2021 16:16 Ответить
Подождите до весны, когда земля оттает Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4298
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01.02.2021 16:20 Ответить
31.01.21 01:20
Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7160Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.
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01.02.2021 16:20 Ответить
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 4439
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01.02.2021 16:21 Ответить
Два оголошення внизу сторінки дуже показові:
реклама кредитів і депозитів від МФО українською мовою...
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01.02.2021 16:34 Ответить
О получении "вакцины".
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01.02.2021 16:21 Ответить
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 975
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01.02.2021 16:23 Ответить
Как это наши не додумались туда завезти эмэриканскую, а могли же.
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01.02.2021 16:23 Ответить
не успели, рф-ия опередила...
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01.02.2021 16:53 Ответить
Вышки Бойко,теперь вышки Пономарева.Нищие говорите?
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01.02.2021 16:24 Ответить
Здоровья сдохшим лугандонцам.
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01.02.2021 16:25 Ответить
...і приємних еротичних снів Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3721 .
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01.02.2021 19:55 Ответить
Вася Лановой, актер пропагандонского жанра, тоже кольнул себе вакцину "Спутник"..
и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!

Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 3282
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01.02.2021 16:25 Ответить
в вашем общественном сортире, под названием *********, такие манкурты и малодушные трусы как Лановой считаются "чИлавеками", потому что весь остальной народец Рашки это пигмеи и чмошники..
а в цивилизованном мире, Лановой это посредственный актеришка и фигляр пропагандонского жанра..
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01.02.2021 16:44 Ответить
Назови мне, актера, с энергетикой, и харизмой Ланового, но украинца. Вот тут у тебя будет заминка.... Разве что Богдан Ступка?.
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01.02.2021 17:17 Ответить
Вова Зеленский..
кстати Вася Лановой при рождении был украинцем, а потом стал манкуртом и перекрасился в русского..
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01.02.2021 18:06 Ответить
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6890
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01.02.2021 16:26 Ответить
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 6930
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01.02.2021 16:29 Ответить
Отличная новость!!!
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01.02.2021 16:29 Ответить
може вас вже і вщепити встигли ?
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01.02.2021 16:31 Ответить
Посмотрю на последствия твоей вакцинации спутником.
Информируй меня.
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01.02.2021 16:33 Ответить
З якого дива я буду собі це колоти ?
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01.02.2021 16:47 Ответить
Судя по твоим комментариям, то уже.
Все, отстань от меня.
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01.02.2021 16:49 Ответить
він вредний кацапами.
бо на роіські якісно виготовляють лише лайно.
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01.02.2021 16:32 Ответить
І півників з нього.
Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 5258
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01.02.2021 18:51 Ответить
Вася Лановой с тобой не согласен.. а он кольнул себе "Спутник" и сегодня его хоронят..
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01.02.2021 16:45 Ответить
Наших детей убивают - АР Крым, после вакцинации "Спутником"-посмотрите возмущение крымчан после вакцинации вашим слонобоем-
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01.02.2021 16:49 Ответить
Он не вреден. Всего лишь бесполезен.
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01.02.2021 16:54 Ответить
Щоб вони всі там нею ''провакцинувалися'',поголовно і по кілька раз,щоб напевно і залізобетонно)))
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01.02.2021 16:33 Ответить
Здається мені тих сєпарів ще 7 років тому спутніком щепили.
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01.02.2021 16:33 Ответить
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"

Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9648
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01.02.2021 16:41 Ответить
Эксперимент на людях
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01.02.2021 16:52 Ответить
Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 9983Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7527Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V" - Цензор.НЕТ 7140
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01.02.2021 16:54 Ответить
Я только за. Быстрее привить всех лугандонов, всю *********, следом можно мадяр, они родственные души Путлера. А самим запастись попкорном.
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01.02.2021 16:58 Ответить
Коліться, Коліться, і ще раз, Коліться. Можна, навіть, прямо в голову.
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01.02.2021 17:21 Ответить
От тепер вата заживе! Щасливо, але недовго.
Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1602
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01.02.2021 18:49 Ответить
а так без сміху то не одна сепарська душечка загнеться ,жах
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01.02.2021 19:36 Ответить
Жах буде пізніше. Коли пекельні парфуми ( Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1107 Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1107 Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 1107 ) за ті душеньки по-справжньому візьмуться. А поки що... ніхто не заборонить мені позловтішатися з колаборантів та іншої вати.
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01.02.2021 19:50 Ответить
Особенно забавно это слышать, когда ватники признаются сами, что производить шмурдяк не могут Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 3008 Ватажки терористів "ЛНР" заявляють про отримання російської вакцини "Супутник V" - Цензор.НЕТ 608
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01.02.2021 21:13 Ответить
редька в сраку - вся ваша вакцина!
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01.02.2021 22:18 Ответить
 
 