Главари террористов "ЛНР" заявляют о получении российской вакцины "Спутник V"
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В поддерживаемом Москвой незаконном вооруженном формировании "ЛНР" заявили, что получили из России вакцину против коронавируса, известную как "Спутник V" , использование которой в Украине не одобрено.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщают информационные ресурсы террористов.
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что первая партия этой вакцины поступила на выходных и в дальнейшем ожидается ее "регулярная" поставка из России.
Он не назвал объем этой партии. Эти заявления пока не подтверждены из независимых источников.
31 января, о прибытии этой же российской вакцины заявили и в аналогичной группировке "ДНР". Там заявили, что первая партия составила "несколько тысяч" доз, и тоже утверждали о "регулярной" поставке этой вакцины из России и в дальнейшем.
Эта группировка также обнародовала фотографии разгрузки партии этой вакцины, вероятно, на одном из пунктов вакцинации в оккупированном Донецке.
По словам террористов, вакцины доставил очередной "гуманитарный конвой" из России. Но о таких "конвоях", которые Россия периодически вводит на оккупированные территории вопреки украинскому законодательству и международному праву, в последнее время не сообщали.
Однако еще 30 января, после появления первых слухов о поступлении российской вакцины на оккупированную часть Донбасса, в России заявили, что не знают, откуда эта вакцина могла оказаться на неподконтрольной сейчас Киеву части Донбасса.
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Россия опровергла поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не осуществляет поставки вакцины от коронавируса "Спутник V" в оккупированные Донецк и Луганск.
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и сегодня Васю хоронят.. земля стекловатой, дебилам!
а в цивилизованном мире, Лановой это посредственный актеришка и фигляр пропагандонского жанра..
кстати Вася Лановой при рождении был украинцем, а потом стал манкуртом и перекрасился в русского..
Информируй меня.
Все, отстань от меня.
бо на роіські якісно виготовляють лише лайно.