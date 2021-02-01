УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11316 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
2 341 8
карантин (16095) Польща (5155) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Польща послабила карантин, там відкрили ТЦ і музеї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща послабила карантин, там відкрили ТЦ і музеї

У Польщі з 1 лютого відновили роботу магазини в торгових центрах, музеї та художні галереї. Крім того, скасовано так званий час пенсіонера, при якому з 10 до 12 годин магазини й аптеки могли відвідувати лише особи пенсійного віку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Про плани відновити роботу ТЦ, музеїв та мистецьких галерей з жорстким санітарно-епідемічним режимом у минулий четвер заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський. Він зазначив, що музеї та галереї працюватимуть за умови перебування в них 1 людини на 15 кв. метрів.

Водночас усі інші обмеження у Польщі продовжено до 14 лютого. Йдеться про дистанційне навчання для учнів старших класів шкіл, заборону масових зустрічей у групах більших ніж п’ять осіб, роботи ресторанів, готелів, фітнес-центрів та функціонування гірськолижних спусків.

У понеділок Недзельський в ефірі радіо RMF повідомив, що навчання учнів старших класів шкіл буде відновлено не раніше кінця лютого – початку березня цього року. Він нагадав, що упродовж другого тижня лютого буде проведене повторне загальне тестування на COVID-19 серед вчителів молодших класів.

Також читайте: Заради уповільнення поширення COVID-19: Франція закрила кордони для жителів України

Як відомо, в середині січня у Польщі було протестовано 134 тис. вчителів молодших класів шкіл, інфікованих серед яких було 2%.

За минулу добу в Польщі зафіксовано найменше від початку жовтня минулого року випадків інфікування COVID-19 – 2503, померли 42 особи. Загалом, у Польщі від початку пандемії інфікувалося вже понад 1,5 млн осіб, більше як 37,2 тис. померли.

Станом на сьогодні у Польщі вакциновано вже близько 1,2 млн людей. До кінця першого кварталу у РП планують вакцинувати не менше 3 млн людей.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очканули. Кому треба повторення Голандії і Парижу....
показати весь коментар
01.02.2021 16:49 Відповісти
и народ украины ждет не дождется, когда откроются музеи, вот ломанут
показати весь коментар
01.02.2021 16:49 Відповісти
надо срочно цирк открывать, у каждого клоуна и музыканта должно быть личное пространство для самовыражения
показати весь коментар
01.02.2021 16:50 Відповісти
А торговые центры в Польше были закрыты? У нас вот наоборот.
показати весь коментар
01.02.2021 17:00 Відповісти
В торговых центрах с 26 декабря работали только продуктовые магазины, аптеки и россманы.
показати весь коментар
01.02.2021 18:02 Відповісти
Доказано карантин приносит в 10 раз больше вреда чем пользы . Но упертые продолжают запирать людей по квартирам и молиться на прививку которую вирус уже научился обманывать .

.
показати весь коментар
01.02.2021 19:59 Відповісти
В США два штата Флорида и Калифорния . В Калифорнии закрыто все , во Флориде все работает с соблюдениями санитарных норм - уровень заражения одинаков во обоих штатах . Одинаков ! Однако экомика Калифорнии в опе из за карантина малые бизнесы разорены , народ в стрессе , а Флорида в порядке .
показати весь коментар
01.02.2021 20:02 Відповісти
 
 