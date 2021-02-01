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Польша ослабила карантин, там открыли ТЦ и музеи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша ослабила карантин, там открыли ТЦ и музеи

В Польше с 1 февраля возобновили работу магазины в торговых центрах, музеи и художественные галереи. Кроме того, отменено так называемое время пенсионера, при котором с 10 до 12 часов магазины и аптеки могли посещать только лица пенсионного возраста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

О планах возобновить работу ТЦ, музеев и художественных галерей с жестким санитарно-эпидемическим режимом в минувший четверг заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский. Он отметил, что музеи и галереи будут работать при условии пребывания в них 1 человека на 15 кв. метров.

Все остальные ограничения в Польше продлены до 14 февраля. Речь идет о дистанционном обучении для учащихся старших классов школ, запрете массовых встреч в группах больших пяти человек, запреты на работу ресторанов, гостиниц, фитнес-центров и функционирование горнолыжных спусков.

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За прошедшие сутки в Польше зафиксировано самое меньшее с начала октября прошлого года число случаев инфицирования COVID-19 - 2503, умерли 42 человека. Всего в Польше с начала пандемии инфицировано уже более 1,5 млн человек, более 37,2 тыс. умерли.

На сегодня в Польше вакцинировано уже около 1,2 млн человек. К концу первого квартала в стране планируют вакцинировать не менее 3 млн человек.

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Автор: Ольга Лузан
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Очканули. Кому треба повторення Голандії і Парижу....
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01.02.2021 16:49 Ответить
и народ украины ждет не дождется, когда откроются музеи, вот ломанут
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01.02.2021 16:49 Ответить
надо срочно цирк открывать, у каждого клоуна и музыканта должно быть личное пространство для самовыражения
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01.02.2021 16:50 Ответить
А торговые центры в Польше были закрыты? У нас вот наоборот.
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01.02.2021 17:00 Ответить
В торговых центрах с 26 декабря работали только продуктовые магазины, аптеки и россманы.
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01.02.2021 18:02 Ответить
Доказано карантин приносит в 10 раз больше вреда чем пользы . Но упертые продолжают запирать людей по квартирам и молиться на прививку которую вирус уже научился обманывать .

.
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01.02.2021 19:59 Ответить
В США два штата Флорида и Калифорния . В Калифорнии закрыто все , во Флориде все работает с соблюдениями санитарных норм - уровень заражения одинаков во обоих штатах . Одинаков ! Однако экомика Калифорнии в опе из за карантина малые бизнесы разорены , народ в стрессе , а Флорида в порядке .
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01.02.2021 20:02 Ответить
 
 