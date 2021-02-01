Польша ослабила карантин, там открыли ТЦ и музеи

В Польше с 1 февраля возобновили работу магазины в торговых центрах, музеи и художественные галереи. Кроме того, отменено так называемое время пенсионера, при котором с 10 до 12 часов магазины и аптеки могли посещать только лица пенсионного возраста.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

О планах возобновить работу ТЦ, музеев и художественных галерей с жестким санитарно-эпидемическим режимом в минувший четверг заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский. Он отметил, что музеи и галереи будут работать при условии пребывания в них 1 человека на 15 кв. метров.

Все остальные ограничения в Польше продлены до 14 февраля. Речь идет о дистанционном обучении для учащихся старших классов школ, запрете массовых встреч в группах больших пяти человек, запреты на работу ресторанов, гостиниц, фитнес-центров и функционирование горнолыжных спусков.

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За прошедшие сутки в Польше зафиксировано самое меньшее с начала октября прошлого года число случаев инфицирования COVID-19 - 2503, умерли 42 человека. Всего в Польше с начала пандемии инфицировано уже более 1,5 млн человек, более 37,2 тыс. умерли.

На сегодня в Польше вакцинировано уже около 1,2 млн человек. К концу первого квартала в стране планируют вакцинировать не менее 3 млн человек.

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