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Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру в березні, - "слуга народу" Совгиря. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту № 4533 про конституційну процедуру 19-20 березня.

Про це повідомила в Facebook представниця парламенту в КСУ Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з листом, отриманим Головою Верховної Ради Д. Разумковим, Венеціанська комісія 19-20 березня надасть висновок щодо законопроєкту № 4533 "Про конституційну процедуру" і альтернативного законопроєкту", - написала нардепка.

Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру в березні, - слуга народу Совгиря 01

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Венеціанська комісія надасть висновок щодо законопроєкту про конституційну процедуру в березні, - слуга народу Совгиря 02

Нагадаємо, робоча група з врегулювання "конституційної кризи" під керівництвом Дениса Монастирського та Ольги Совгирі 21 грудня 2020 року зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт 4533 "Про конституційну процедуру".

28 січня Рада відправила на доопрацювання цей законопроєкт.

Автор: Анастасія Потіха
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а шо значит совгиря - советская гиря? недокоммунизированного чувака с таким погонялом взяли в раду - так може он скрытый сепар Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 8482
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01.02.2021 17:00 Відповісти
Зеля делал вид, что у него Венецианская комиссия на побегушках. Оказалось, что не совсем так. Они проанализируют всё что напренимал он в ВР за последнее время, а потом выдадут на гора с вердиктом. Будет и по "земельной реформе".
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01.02.2021 17:20 Відповісти
 
 