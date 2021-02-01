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Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - "слуга народа" Совгиря. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту № 4533 о конституционной процедуре 19-20 марта.

Об этом сообщила в Facebook представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно письму, полученному Председателем Верховной Рады Д. Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение по законопроекту № 4533 "О конституционную процедуру" и альтернативного законопроекта", - написала нардеп.

Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - слуга народа Совгиря 01

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Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - слуга народа Совгиря 02

Напомним, рабочая группа по урегулированию "конституционного кризиса" под руководством Дениса Монастырского и Ольги Совгири 21 декабря 2020 года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 4533 "О конституционной процедуре".

28 января Рада отправила на доработку этот законопроект.

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Автор: Анна Судак
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а шо значит совгиря - советская гиря? недокоммунизированного чувака с таким погонялом взяли в раду - так може он скрытый сепар Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 8482
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01.02.2021 17:00 Ответить
Зеля делал вид, что у него Венецианская комиссия на побегушках. Оказалось, что не совсем так. Они проанализируют всё что напренимал он в ВР за последнее время, а потом выдадут на гора с вердиктом. Будет и по "земельной реформе".
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01.02.2021 17:20 Ответить
 
 