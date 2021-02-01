Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту о конституционной процедуре в марте, - "слуга народа" Совгиря. ДОКУМЕНТ

Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту № 4533 о конституционной процедуре 19-20 марта.

Об этом сообщила в Facebook представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно письму, полученному Председателем Верховной Рады Д. Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение по законопроекту № 4533 "О конституционную процедуру" и альтернативного законопроекта", - написала нардеп.

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Напомним, рабочая группа по урегулированию "конституционного кризиса" под руководством Дениса Монастырского и Ольги Совгири 21 декабря 2020 года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 4533 "О конституционной процедуре".

28 января Рада отправила на доработку этот законопроект.

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