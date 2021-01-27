Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку
Президент Владимир Зеленский отозвал для доработки свой проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статус законопроекта №4288, размещенного на сайте Верховной Рады.
На заседании комитета председательствующий Андрей Костин сообщил, что 27 января парламенту поступило письмо от Зеленского об отзыве указанного законопроекта, информирует УП. В связи с этим рассмотрение документа сняли с повестки дня.
Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. Проект закона содержит две статьи. Первой предлагалось признать решение КС об отмене антикоррупционного законодательства от 27 октября 2020 года не создающим правовых последствий. Во второй статье речь шла о прекращении полномочий состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия скандального решения, и о начале отбора новых судей.
4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.
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Кто еще не подтерся зеленским...?
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Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..