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Новости Конституционный кризис
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Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку

Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку

Президент Владимир Зеленский отозвал для доработки свой проект закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статус законопроекта №4288, размещенного на сайте Верховной Рады.

На заседании комитета председательствующий Андрей Костин сообщил, что 27 января парламенту поступило письмо от Зеленского об отзыве указанного законопроекта, информирует УП. В связи с этим рассмотрение документа сняли с повестки дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа НАПК разблокирована: закон об ответственности за ложь в декларациях вступил в силу

Напомним, 27 октября 2020 года Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. Проект закона содержит две статьи. Первой предлагалось признать решение КС об отмене антикоррупционного законодательства от 27 октября 2020 года не создающим правовых последствий. Во второй статье речь шла о прекращении полномочий состава Конституционного Суда, который действовал на момент принятия скандального решения, и о начале отбора новых судей.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

Автор: 

законопроект (3219) Зеленский (20196) КС (2248)


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Топ комментарии
+3
Тупицкий вытер жопу зеленским, а до этого свою румынскую жопу вытер зеленским Дубинский..
Кто еще не подтерся зеленским...?
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27.01.2021 17:23
+2
Типо как в енекдоте, депутаты ВР работают над поправками о законе *НЕ УБЕЙ, НЕ УКРАДИ*?
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27.01.2021 16:48
+2
Проект відізваний на "доработку",залишивши заляканих,обезголовлених суддів на одинці з власними сомнєніями...
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27.01.2021 17:00
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Сцу...о, смайлик забыл поставить!
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27.01.2021 16:22 Ответить
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27.01.2021 16:27 Ответить
Зеленський відкликав свій «невідкладний» законопроєкт про відновлення довіри до КСУ.
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27.01.2021 16:29 Ответить
Типо как в енекдоте, депутаты ВР работают над поправками о законе *НЕ УБЕЙ, НЕ УКРАДИ*?
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27.01.2021 16:48 Ответить
Проект відізваний на "доработку",залишивши заляканих,обезголовлених суддів на одинці з власними сомнєніями...
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27.01.2021 17:00 Ответить
ссучені судді пішли на мирову?
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27.01.2021 17:01 Ответить
Тупицкий вытер жопу зеленским, а до этого свою румынскую жопу вытер зеленским Дубинский..
Кто еще не подтерся зеленским...?
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27.01.2021 17:23 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1354461200868900864 1 ч

Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
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27.01.2021 19:42 Ответить
Слова лидера государства

Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів КС відкликаний на доопрацювання - Цензор.НЕТ 1869
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27.01.2021 20:09 Ответить
Сдулся ЗЕлебоба со своими угрозами.
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27.01.2021 22:47 Ответить
А хто ж це "творив" цей недороблений законопроект, невже якийсь "недороблений" юрист?
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28.01.2021 07:00 Ответить
 
 