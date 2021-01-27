Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів КС відкликаний на доопрацювання
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Президент Володимир Зеленський відкликав для доопрацювання свій проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статус законопроєкту №4288, розміщеного на сайті Верховної Ради.
На засіданні комітету головуючий Андрій Костін повідомив, що 27 січня парламенту надійшов лист від Зеленського про відкликання зазначеного законопроєкту, інформує УП. У зв'язку з цим розгляд документа зняли з порядку денного.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
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Кто еще не подтерся зеленским...?
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..