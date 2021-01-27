Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів КС відкликаний на доопрацювання

Президент Володимир Зеленський відкликав для доопрацювання свій проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статус законопроєкту №4288, розміщеного на сайті Верховної Ради.

На засіданні комітету головуючий Андрій Костін повідомив, що 27 січня парламенту надійшов лист від Зеленського про відкликання зазначеного законопроєкту, інформує УП. У зв'язку з цим розгляд документа зняли з порядку денного.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.