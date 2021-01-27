УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
33579 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1629 11
законопроєкт (1522) Зеленський (11607) КС (1100)

Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів КС відкликаний на доопрацювання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів КС відкликаний на доопрацювання

Президент Володимир Зеленський відкликав для доопрацювання свій проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статус законопроєкту №4288, розміщеного на сайті Верховної Ради.

На засіданні комітету головуючий Андрій Костін повідомив, що 27 січня парламенту надійшов лист від Зеленського про відкликання зазначеного законопроєкту, інформує УП. У зв'язку з цим розгляд документа зняли з порядку денного.

Також читайте: Посли країн G7 представили комплексну дорожню карту судової та антикорупційної реформ в Україні

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сцу...о, смайлик забыл поставить!
показати весь коментар
27.01.2021 16:22 Відповісти
Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку - Цензор.НЕТ 6965
показати весь коментар
27.01.2021 16:27 Відповісти
Зеленський відкликав свій «невідкладний» законопроєкт про відновлення довіри до КСУ. Законопроект Зеленского о прекращении полномочий судей КС отозван на доработку - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
27.01.2021 16:29 Відповісти
Типо как в енекдоте, депутаты ВР работают над поправками о законе *НЕ УБЕЙ, НЕ УКРАДИ*?
показати весь коментар
27.01.2021 16:48 Відповісти
Проект відізваний на "доработку",залишивши заляканих,обезголовлених суддів на одинці з власними сомнєніями...
показати весь коментар
27.01.2021 17:00 Відповісти
ссучені судді пішли на мирову?
показати весь коментар
27.01.2021 17:01 Відповісти
Тупицкий вытер жопу зеленским, а до этого свою румынскую жопу вытер зеленским Дубинский..
Кто еще не подтерся зеленским...?
показати весь коментар
27.01.2021 17:23 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Можно констатировать, что противостояние Зеленского и КС обернулось очередным провалом. Тупицкий скоро вернется на работу, законопроект об отзыве судей КС отозван, законопроекты тупо будут переголосованы в той же редакции и повторно оспорены в суде..
показати весь коментар
27.01.2021 19:42 Відповісти
Слова лидера государства

Законопроєкт Зеленського про припинення повноважень суддів КС відкликаний на доопрацювання - Цензор.НЕТ 1869
показати весь коментар
27.01.2021 20:09 Відповісти
Сдулся ЗЕлебоба со своими угрозами.
показати весь коментар
27.01.2021 22:47 Відповісти
А хто ж це "творив" цей недороблений законопроект, невже якийсь "недороблений" юрист?
показати весь коментар
28.01.2021 07:00 Відповісти
 
 