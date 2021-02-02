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Януковича можуть оголосити в розшук, - прокурор Іванов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Януковича можуть оголосити в розшук, - прокурор Іванов

Якщо експрезидент-утікач Віктор Янукович не з'явиться на допит, його можуть оголосити в розшук.

Про це заявив заступник керівника Департаменту процесуального керівництва у "справах Майдану" Офісу генпрокурора, прокурор у "справі Януковича" Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кримінальне процесуальне законодавство не передбачає вимоги підозрюваного, щоб до нього явився слідчий... вони намагаються знайти поважну причину, щоб відстрочити процедуру його оголошення в розшук", - сказав Іванов.

За його словами, Янукович був офіційно запрошений повісткою до слідчого для допиту як підозрюваний у справі про "харківські угоди".

"Підозрюваний не являється до прокурора та слідчого за викликом... і пропонує у непроцесуальний спосіб приїхати до нього для складання процесуальних документів на територію іншої держави, де діє інше процесуальне законодавство", - зазначив прокурор.

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При цьому він підкреслив, що Янукович сам може звернутися до компетентних органів РФ з клопотанням про те, щоб українським слідчим дали можливість допитати його на території Росії.

"Якщо Янукович не явиться на допит і 3 лютого, то він буде оголошений у цій справі в розшук... мені його місцезнаходження не відоме", - додав Іванов.

Слідчий уточнив, що в рамках розслідування справи про події 18-20 лютого 2014 року на майдані Незалежності в Києві слідство зверталося до компетентних органів РФ щодо підтвердження місцезнаходження Януковича, але отримувало відмову. Також, за словами прокурора, слідство просило РФ про допит Януковича у цій справі, у чому також було відмовлено.

"Компетентні органи РФ у цьому напрямі не співпрацюють, запитів не виконують", - сказав Іванов.

Він додав, що аналогічна ситуація і з розслідуванням у справі про захоплення влади шляхом неконституційної зміни Конституції України.

"Запити в РФ не виконуються, місце його проживання за адресою не підтверджується, ніхто його не допитує і ніхто не залучає нас до його допиту", - підкреслив Іванов.
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Топ коментарі
+9
Сын Януковича Саша Стоматолог тоже должен сидеть...именно он 19 февраля 2014 года перевел все бабло на счету Казначейства Украины в банк "Россия" принадлежащего крысе Ковальчуку правой руке Путлера...,там же оказались и 3 ярда долларов которые Путлер подарил Индюковичу ввиде взятки за отказ от подписания Договора с ЕС...
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02.02.2021 19:56
+5
ПисеЦ ...уже как-то и не смешно ... Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 6766
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02.02.2021 19:52
+4
Но большинство граждан Украины были бы не против и за более суровое наказание. Например, дать срок и отбывать его в Межигорье, или заставить прыгать по пенькам без остановки, посадить в клетку со страусами и возить по стране... Да мало ли.
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02.02.2021 20:05
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Не знают где он типа)
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02.02.2021 19:50 Відповісти
он уже осужден. При появлении в Украине должен быть задержан и так.
Нафига єтот тупой гон про "розыск" непонятно. Вернее понятно.
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02.02.2021 21:11 Відповісти
Не прошло и 6 лет 😂😅 … маразм , абсурд ! Это , как с нескромным выпустили , сопроводили , типа ищут ……… твари продажные
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02.02.2021 21:53 Відповісти
ага, с нашими имбецилами у руля, ему скорее орден дадут..
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02.02.2021 19:52 Відповісти
ПисеЦ ...уже как-то и не смешно ... Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 6766
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02.02.2021 19:52 Відповісти
А смысл в этом ? Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 2988
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02.02.2021 20:13 Відповісти
Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 1805
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02.02.2021 19:54 Відповісти
Сын Януковича Саша Стоматолог тоже должен сидеть...именно он 19 февраля 2014 года перевел все бабло на счету Казначейства Украины в банк "Россия" принадлежащего крысе Ковальчуку правой руке Путлера...,там же оказались и 3 ярда долларов которые Путлер подарил Индюковичу ввиде взятки за отказ от подписания Договора с ЕС...
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02.02.2021 19:56 Відповісти
не хер больше чем заниматься? в украине 50% власть придержащих нужно садить
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02.02.2021 19:56 Відповісти
50% - вы очень хорошего мнения о нашей власти
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Так ,что прощать бандюковича , его на клочья разорвать , чтоб другим ( клоуну )не повадно было государством торговать !
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02.02.2021 22:00 Відповісти
Я понимаю юмор, 95 квартал.... но, бл...ть он прислал адрес где он проживает и где его могут допросить и после этого его объявляют в розыск?! Пацаны, у вас там все нормально??!
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02.02.2021 19:56 Відповісти
Задержать на границе чтоб надеяться.или просто формальность.
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02.02.2021 20:06 Відповісти
Уже шесть лет живёт и в х..й не дует . Рублёвка - Ростов - какой-то там Донбасс- Донецк- Єнакиєво , - абы только не Гаага . (( .
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02.02.2021 20:00 Відповісти
Что с этим дерьмом панькаться, осудить заочно при удобном случае, приговор привести в исполнение.
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02.02.2021 20:02 Відповісти
Он тогда окажется на 101 месте и умрет от старости . Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 4494
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02.02.2021 20:16 Відповісти
Индюкович живет в Подмосковье,в деревне Баковка.Там же жил через дом от Индюка жил и дохляк Иосиф Кабздон...
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02.02.2021 20:03 Відповісти
А в Ростове скорее всего хату сдаёт... так многие пенсионеры делают-в городе квартиру сдают а сами на даче живут, неплохая прибавка к пенсии...
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02.02.2021 20:14 Відповісти
це дуже серьезная угроза, овощ находится на территории рашки, а искать его будут в украине, поймают стопудово
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02.02.2021 20:03 Відповісти
може інтерпол підключать
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02.02.2021 20:25 Відповісти
Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 1444
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02.02.2021 20:03 Відповісти
так трамп тоже не придет и шо таки вы зробите ))цирк ..нет он приедет щас ахаххахах ну блин не смешите..))
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02.02.2021 20:03 Відповісти
Новичок ждет Индюка,он опасный свидетель....
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02.02.2021 20:04 Відповісти
И Индюк это очень хорошо понимает. Таковы правила Кремля, по которым он играл еще с губернатора Дамбаса.
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02.02.2021 20:07 Відповісти
СКОРЕЕ ИМ ИГРАЛИ !)
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03.02.2021 03:26 Відповісти
Но большинство граждан Украины были бы не против и за более суровое наказание. Например, дать срок и отбывать его в Межигорье, или заставить прыгать по пенькам без остановки, посадить в клетку со страусами и возить по стране... Да мало ли.
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02.02.2021 20:05 Відповісти
А шо до сих пор не подали в розыск? Он же заочно осужден на 13 лет и автоматом должен был бы висеть в розыске. Или я что то не понимаю?
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02.02.2021 20:52 Відповісти
Та він вже 5 років як повинен сидіти біля параші, а вони його тільки думають оголосити у "розшук". От вже ж уроди!
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02.02.2021 21:18 Відповісти
Вот это поворот !?! Как грозно ! Как жестко! Объявим в розыск....Надо полагать ,что шапкокрад заперся в своем замке и высунул в окно пулемет.
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02.02.2021 21:28 Відповісти
Что-то ржачно от этой новости, хотя .... а кто искать будет и сколько бабулесов за работу дают ?
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02.02.2021 21:33 Відповісти
Есть вечный огонь а есть вечный суд Януковича Януковича можуть оголосити в розшук, - прокурор Іванов - Цензор.НЕТ 232
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02.02.2021 22:03 Відповісти
НЕОБХОДИМО ДАТЬ ЗА ЕГО ПОИМКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!! И ПРИГЛАСИТЬ ДЛЯ ПОИМКИ "ПРОФЕССОРА", АМЕРИКАНСКИХ " АКАДЕМИКОВ " !)
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03.02.2021 03:23 Відповісти
 
 