Януковича можуть оголосити в розшук, - прокурор Іванов

Якщо експрезидент-утікач Віктор Янукович не з'явиться на допит, його можуть оголосити в розшук.

Про це заявив заступник керівника Департаменту процесуального керівництва у "справах Майдану" Офісу генпрокурора, прокурор у "справі Януковича" Денис Іванов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кримінальне процесуальне законодавство не передбачає вимоги підозрюваного, щоб до нього явився слідчий... вони намагаються знайти поважну причину, щоб відстрочити процедуру його оголошення в розшук", - сказав Іванов.

За його словами, Янукович був офіційно запрошений повісткою до слідчого для допиту як підозрюваний у справі про "харківські угоди".

"Підозрюваний не являється до прокурора та слідчого за викликом... і пропонує у непроцесуальний спосіб приїхати до нього для складання процесуальних документів на територію іншої держави, де діє інше процесуальне законодавство", - зазначив прокурор.

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При цьому він підкреслив, що Янукович сам може звернутися до компетентних органів РФ з клопотанням про те, щоб українським слідчим дали можливість допитати його на території Росії.

"Якщо Янукович не явиться на допит і 3 лютого, то він буде оголошений у цій справі в розшук... мені його місцезнаходження не відоме", - додав Іванов.

Слідчий уточнив, що в рамках розслідування справи про події 18-20 лютого 2014 року на майдані Незалежності в Києві слідство зверталося до компетентних органів РФ щодо підтвердження місцезнаходження Януковича, але отримувало відмову. Також, за словами прокурора, слідство просило РФ про допит Януковича у цій справі, у чому також було відмовлено.

"Компетентні органи РФ у цьому напрямі не співпрацюють, запитів не виконують", - сказав Іванов.

Він додав, що аналогічна ситуація і з розслідуванням у справі про захоплення влади шляхом неконституційної зміни Конституції України.

"Запити в РФ не виконуються, місце його проживання за адресою не підтверджується, ніхто його не допитує і ніхто не залучає нас до його допиту", - підкреслив Іванов.