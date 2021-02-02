Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов

Если беглый экс-президент Виктор Янукович не явится на допрос, его могут объявить в розыск.

Об этом заявил замруководителя Департамента процессуального руководства по делам Майдана Офиса генпрокурора, прокурор в "деле Януковича" Денис Иванов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает требования подозреваемого, чтобы к нему явился следователь... они пытаются найти уважительную причину, чтобы отсрочить процедуру его объявления в розыск", - сказал Иванов.

По его словам, Янукович был официально приглашен повесткой к следователю для допроса в качестве подозреваемого в деле о "Харьковских соглашениях".

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"Подозреваемый не является к прокурору и следователю по вызову... и предлагает непроцессуальным способом приехать к нему для составления процессуальных документов на территорию другого государства, где действует другое процессуальное законодательство", - отметил прокурор.

При этом он подчеркнул, что Янукович сам может обратиться в компетентные органы РФ с ходатайством о том, чтобы украинским следователям дали возможность допросить его на территории России.

"Если Янукович не явится на допрос и 3 февраля, то он будет объявлен по этому делу в розыск... мне его местонахождение неизвестно", - добавил Иванов.

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Следователь уточнил, что в рамках расследования дела о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве следствие обращалось к компетентным органам РФ относительно подтверждения местонахождения Януковича, но получало отказ. Также, по словам прокурора, следствие просило РФ о допросе Януковича по этому делу, на что также следовал отказ.

"Компетентные органы РФ в этом направлении не сотрудничают, запросы не выполняют", - сказал Иванов.

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Он добавил, что аналогичная ситуация и с расследованием по делу о захвате власти путем не конституционного изменения Конституции Украины.

"Запросы в РФ не выполняются, место его жительства по адресу не подтверждается, никто его не допрашивает и никто не привлекает нас к его допросу", - подчеркнул Иванов.