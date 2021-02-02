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Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов

Если беглый экс-президент Виктор Янукович не явится на допрос, его могут объявить в розыск.

Об этом заявил замруководителя Департамента процессуального руководства по делам Майдана Офиса генпрокурора, прокурор в "деле Януковича" Денис Иванов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает требования подозреваемого, чтобы к нему явился следователь... они пытаются найти уважительную причину, чтобы отсрочить процедуру его объявления в розыск", - сказал Иванов.

По его словам, Янукович был официально приглашен повесткой к следователю для допроса в качестве подозреваемого в деле о "Харьковских соглашениях".

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"Подозреваемый не является к прокурору и следователю по вызову... и предлагает непроцессуальным способом приехать к нему для составления процессуальных документов на территорию другого государства, где действует другое процессуальное законодательство", - отметил прокурор.

При этом он подчеркнул, что Янукович сам может обратиться в компетентные органы РФ с ходатайством о том, чтобы украинским следователям дали возможность допросить его на территории России.

"Если Янукович не явится на допрос и 3 февраля, то он будет объявлен по этому делу в розыск... мне его местонахождение неизвестно", - добавил Иванов.

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Следователь уточнил, что в рамках расследования дела о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве следствие обращалось к компетентным органам РФ относительно подтверждения местонахождения Януковича, но получало отказ. Также, по словам прокурора, следствие просило РФ о допросе Януковича по этому делу, на что также следовал отказ.

"Компетентные органы РФ в этом направлении не сотрудничают, запросы не выполняют", - сказал Иванов.

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Он добавил, что аналогичная ситуация и с расследованием по делу о захвате власти путем не конституционного изменения Конституции Украины.

"Запросы в РФ не выполняются, место его жительства по адресу не подтверждается, никто его не допрашивает и никто не привлекает нас к его допросу", - подчеркнул Иванов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Сын Януковича Саша Стоматолог тоже должен сидеть...именно он 19 февраля 2014 года перевел все бабло на счету Казначейства Украины в банк "Россия" принадлежащего крысе Ковальчуку правой руке Путлера...,там же оказались и 3 ярда долларов которые Путлер подарил Индюковичу ввиде взятки за отказ от подписания Договора с ЕС...
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02.02.2021 19:56
+5
ПисеЦ ...уже как-то и не смешно ... Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 6766
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02.02.2021 19:52
+4
Но большинство граждан Украины были бы не против и за более суровое наказание. Например, дать срок и отбывать его в Межигорье, или заставить прыгать по пенькам без остановки, посадить в клетку со страусами и возить по стране... Да мало ли.
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02.02.2021 20:05
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Не знают где он типа)
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02.02.2021 19:50 Ответить
он уже осужден. При появлении в Украине должен быть задержан и так.
Нафига єтот тупой гон про "розыск" непонятно. Вернее понятно.
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02.02.2021 21:11 Ответить
Не прошло и 6 лет 😂😅 … маразм , абсурд ! Это , как с нескромным выпустили , сопроводили , типа ищут ……… твари продажные
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02.02.2021 21:53 Ответить
ага, с нашими имбецилами у руля, ему скорее орден дадут..
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02.02.2021 19:52 Ответить
ПисеЦ ...уже как-то и не смешно ... Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 6766
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02.02.2021 19:52 Ответить
А смысл в этом ? Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 2988
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02.02.2021 20:13 Ответить
Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 1805
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02.02.2021 19:54 Ответить
Сын Януковича Саша Стоматолог тоже должен сидеть...именно он 19 февраля 2014 года перевел все бабло на счету Казначейства Украины в банк "Россия" принадлежащего крысе Ковальчуку правой руке Путлера...,там же оказались и 3 ярда долларов которые Путлер подарил Индюковичу ввиде взятки за отказ от подписания Договора с ЕС...
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02.02.2021 19:56 Ответить
не хер больше чем заниматься? в украине 50% власть придержащих нужно садить
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02.02.2021 19:56 Ответить
50% - вы очень хорошего мнения о нашей власти
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02.02.2021 20:25 Ответить
Так ,что прощать бандюковича , его на клочья разорвать , чтоб другим ( клоуну )не повадно было государством торговать !
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02.02.2021 22:00 Ответить
Я понимаю юмор, 95 квартал.... но, бл...ть он прислал адрес где он проживает и где его могут допросить и после этого его объявляют в розыск?! Пацаны, у вас там все нормально??!
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02.02.2021 19:56 Ответить
Задержать на границе чтоб надеяться.или просто формальность.
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02.02.2021 20:06 Ответить
Уже шесть лет живёт и в х..й не дует . Рублёвка - Ростов - какой-то там Донбасс- Донецк- Єнакиєво , - абы только не Гаага . (( .
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02.02.2021 20:00 Ответить
Что с этим дерьмом панькаться, осудить заочно при удобном случае, приговор привести в исполнение.
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02.02.2021 20:02 Ответить
Он тогда окажется на 101 месте и умрет от старости . Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 4494
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02.02.2021 20:16 Ответить
Индюкович живет в Подмосковье,в деревне Баковка.Там же жил через дом от Индюка жил и дохляк Иосиф Кабздон...
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02.02.2021 20:03 Ответить
А в Ростове скорее всего хату сдаёт... так многие пенсионеры делают-в городе квартиру сдают а сами на даче живут, неплохая прибавка к пенсии...
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02.02.2021 20:14 Ответить
це дуже серьезная угроза, овощ находится на территории рашки, а искать его будут в украине, поймают стопудово
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02.02.2021 20:03 Ответить
може інтерпол підключать
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02.02.2021 20:25 Ответить
Януковича могут объявить в розыск, - прокурор Иванов - Цензор.НЕТ 1444
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02.02.2021 20:03 Ответить
так трамп тоже не придет и шо таки вы зробите ))цирк ..нет он приедет щас ахаххахах ну блин не смешите..))
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02.02.2021 20:03 Ответить
Новичок ждет Индюка,он опасный свидетель....
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02.02.2021 20:04 Ответить
И Индюк это очень хорошо понимает. Таковы правила Кремля, по которым он играл еще с губернатора Дамбаса.
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02.02.2021 20:07 Ответить
СКОРЕЕ ИМ ИГРАЛИ !)
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03.02.2021 03:26 Ответить
Но большинство граждан Украины были бы не против и за более суровое наказание. Например, дать срок и отбывать его в Межигорье, или заставить прыгать по пенькам без остановки, посадить в клетку со страусами и возить по стране... Да мало ли.
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02.02.2021 20:05 Ответить
А шо до сих пор не подали в розыск? Он же заочно осужден на 13 лет и автоматом должен был бы висеть в розыске. Или я что то не понимаю?
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02.02.2021 20:52 Ответить
Та він вже 5 років як повинен сидіти біля параші, а вони його тільки думають оголосити у "розшук". От вже ж уроди!
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02.02.2021 21:18 Ответить
Вот это поворот !?! Как грозно ! Как жестко! Объявим в розыск....Надо полагать ,что шапкокрад заперся в своем замке и высунул в окно пулемет.
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02.02.2021 21:28 Ответить
Что-то ржачно от этой новости, хотя .... а кто искать будет и сколько бабулесов за работу дают ?
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02.02.2021 21:33 Ответить
Есть вечный огонь а есть вечный суд Януковича Януковича можуть оголосити в розшук, - прокурор Іванов - Цензор.НЕТ 232
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02.02.2021 22:03 Ответить
НЕОБХОДИМО ДАТЬ ЗА ЕГО ПОИМКУ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ !!! И ПРИГЛАСИТЬ ДЛЯ ПОИМКИ "ПРОФЕССОРА", АМЕРИКАНСКИХ " АКАДЕМИКОВ " !)
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03.02.2021 03:23 Ответить
 
 