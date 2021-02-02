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Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Беглый экс-президент Виктор Янукович подал в ГБР и Офис генпрокурора заявления, в которых требует, чтобы прокуроры немедленно прибыли к нему в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил в Фейсбуке один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк, информирует Цензор.НЕТ. Именно он подал в ГБР и Офис генпрокурора эти заявления за подписью Януковича.

"Место его пребывания давно известно правоохранительным органам. Адрес подтвержден даже Генеральной прокуратурой Украины. Однако, прокуратура уже на протяжении 7 лет с момента трагических событий на Майдане, не только игнорирует приглашения Виктора Януковича, но и в целом не занимается должным образом расследований преступлений того периода", - утверждает Сердюк.

Он утверждает, что Янукович "готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием".

Читайте на Цензор.НЕТ: Януковича уведомили о подозрении в госизмене из-за "харьковских соглашений"

"Требую безотлагательно прибыть по адресу моего текущего пребывания в Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 81, корпус "В") с целью проведения необходимых процессуальных действий с моим участием и установления объективной истины относительно обстоятельств заключения Харьковских соглашений", - сказано в заявлении Януковича.

Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Адвокат Януковича Сердюк заявляет, что никаких подозрений его подзащитному не вручали.

Также на Цензор.НЕТ: Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк

Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк 01
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 7179 Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1490
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02.02.2021 16:03
+8
Овощ разбушевался ! Пусть лучше думает куда ему бежать после того когда власть пуйла падет !
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02.02.2021 16:03
+8
Проффесор не бикуй.
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02.02.2021 16:03
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А шконку з парашею йому не треба вислать від України?
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02.02.2021 16:01 Ответить
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 2391
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02.02.2021 16:13 Ответить
Тобі телефонував?
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02.02.2021 16:35 Ответить
Покажіть живого Вітьку! Нівєрю! Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5172
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02.02.2021 16:01 Ответить
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 974
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02.02.2021 16:15 Ответить
Овощ разбушевался ! Пусть лучше думает куда ему бежать после того когда власть пуйла падет !
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02.02.2021 16:03 Ответить
А цей варіант теж може статься!... Коли "Великий ПУ" "склеїть ласти" і його "призначать крайнім", як Хрущов з Малєнковим призначили Сталіна і Берію, то "нові демократи" побіжать наввипередки у Вашингтон, просячи зняття санкцій... І, в якості "жесту доброї волі" передадуть "Яника" українському правосуддю... Оце буде "фортель"!!!
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02.02.2021 16:17 Ответить
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3584 Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9067
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02.02.2021 16:30 Ответить
Справа вверху Вовка Пуйло чтоле?
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02.02.2021 16:45 Ответить
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1984
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02.02.2021 16:03 Ответить
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 7179 Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1490
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02.02.2021 16:03 Ответить
Проффесор не бикуй.
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02.02.2021 16:03 Ответить
- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.
- Не представляю себе, - произнёс Швейк, - чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам - такое я слышал, но на десять - это уж, пожалуй, многовато!(с)
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02.02.2021 16:03 Ответить
Требовать ты будешь федрыч только на зоне с вазелином!
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02.02.2021 16:06 Ответить
Да оно давно дырявое, так что и без вазелина пойдет на ура!
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02.02.2021 16:09 Ответить
А не пошло бы это бздливое януковище козе в трещину?
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02.02.2021 16:08 Ответить
а по пенькам вприпрыжку до киева слабо легитимцу?
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02.02.2021 16:08 Ответить
Жив курилка!
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02.02.2021 16:10 Ответить
Землицы привезите межигорской. И яичко страусиное с фермы, которую поддерживал. Хоть так дом родимый ощутить-пощупать.((
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02.02.2021 16:14 Ответить
Відсилайте "прокурорів",але хай візьмуть з собою банку новачка.🤔😅
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02.02.2021 16:17 Ответить
вовца с овцой должны уважить пацана, самим же потом на России прятаться
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02.02.2021 16:19 Ответить
А проффесорскую зарплату с доставкой на дом и поездки студенток-третьекурсниц на сдачу зачетов он не требует?
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02.02.2021 16:20 Ответить
от же ж нагла морда
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9088
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02.02.2021 16:21 Ответить
Янукович издевается и опять вытирает ноги об Украину. Ему бы впаять пожизненное по его заслугам. Это ведь он все сделал: и привел в Украину войну и ужасные потери. У Украины был шанс избежать этого в 2008 году, когда были так близки ко вступлению в НАТО. Но тогда Янукович и его шавки воем выли и пугали НАТО. Ющенко если бы всех российских агентов посадил (а он спокойно мог тогда), то смог бы и в НАТО. И тогда вот реальная незыблемость границ и независимость от России. Шанс который дается раз в 100 лет про....ли.
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02.02.2021 16:25 Ответить
В кацапів що, прокурори скінчились?
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02.02.2021 16:25 Ответить
Дайте йому оселедця.
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02.02.2021 16:26 Ответить
Я сказав би, ucho śledzia.
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9145
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02.02.2021 16:42 Ответить
- Где у нас прокурор?
- В 6-й палате, где раньше Наполеон был.
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02.02.2021 16:26 Ответить
От дурень. Богатирьова он повернулася і керує Стєпановим.
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02.02.2021 16:37 Ответить
Власне, тому його і тисне жаба Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8513.
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02.02.2021 16:44 Ответить
В теперешних реалиях вполне может и не такое требовать от "украинского" "суда".
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02.02.2021 16:38 Ответить
Янукович на фото косит под Пола Маккартни, плеснь подпенёчная.
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02.02.2021 16:39 Ответить
В какой палате у нас "прокурор"? 😁😁😁
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02.02.2021 16:42 Ответить
требует... не с бодуна ли?
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02.02.2021 17:00 Ответить
Завещание будет писать...
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02.02.2021 17:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vqqTuA4fETE
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02.02.2021 17:04 Ответить
Та пришліть вже Януковичу три-в-одному - прокурора, суддю і виконавця вироку. Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8644
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02.02.2021 17:06 Ответить
Привезите ему пыжиковую шапку, и пока шапкотыр будет слюни на нее пускать, вяжите кнура.
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02.02.2021 17:12 Ответить
Важнючие новости: "Чмо пукнуло в штаны".
Такое ощущение, что кроме "Микола сказав ..." в Украине нет важных новостей.
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02.02.2021 17:17 Ответить
кстати а его лишили Украинского гражданства?
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02.02.2021 19:46 Ответить
"Нет, уж лучше вы к нам!.." (с).
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02.02.2021 19:58 Ответить
постарел проФФесор...а как прьігал по пенечкам,как прьігал
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02.02.2021 21:05 Ответить
Ну и отправили бы бенедиктову)
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09.04.2021 11:39 Ответить
 
 