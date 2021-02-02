Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Беглый экс-президент Виктор Янукович подал в ГБР и Офис генпрокурора заявления, в которых требует, чтобы прокуроры немедленно прибыли к нему в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщил в Фейсбуке один из адвокатов Януковича Виталий Сердюк, информирует Цензор.НЕТ. Именно он подал в ГБР и Офис генпрокурора эти заявления за подписью Януковича.

"Место его пребывания давно известно правоохранительным органам. Адрес подтвержден даже Генеральной прокуратурой Украины. Однако, прокуратура уже на протяжении 7 лет с момента трагических событий на Майдане, не только игнорирует приглашения Виктора Януковича, но и в целом не занимается должным образом расследований преступлений того периода", - утверждает Сердюк.

Он утверждает, что Янукович "готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием".

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"Требую безотлагательно прибыть по адресу моего текущего пребывания в Российской Федерации (г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 81, корпус "В") с целью проведения необходимых процессуальных действий с моим участием и установления объективной истины относительно обстоятельств заключения Харьковских соглашений", - сказано в заявлении Януковича.

Напомним, 28 января ГБР сообщило, что Януковича уведомили о подозрении в государственной измене за подписание в апреле 2010 года "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации. Адвокат Януковича Сердюк заявляет, что никаких подозрений его подзащитному не вручали.

Также на Цензор.НЕТ: Януковичу не вручали подозрения в госизмене, - адвокат Сердюк



