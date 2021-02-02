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Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ

Експрезидент-утікач Віктор Янукович подав у ДБР та Офіс Генпрокурора заяви, в яких вимагає, щоб прокурори негайно прибули до нього в Ростов-на-Дону.

Про це повідомив у фейсбуці один з адвокатів Януковича Віталій Сердюк, інформує Цензор.НЕТ. Саме він подав у ДБР і Офіс Генпрокурора ці заяви за підписом Януковича.

"Місце його перебування давно відоме правоохоронним органам. Адреса підтверджена навіть Генеральною прокуратурою України. Однак прокуратура вже протягом 7 років з моменту трагічних подій на Майдані, не тільки ігнорує запрошення Віктора Януковича, але й загалом не займається належним чином розслідуванням злочинів того періоду", - стверджує Сердюк.

Він стверджує, що Янукович "готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Януковича повідомили про підозру в держзраді через "харківські угоди"

"Вимагаю невідкладно прибути за адресою мого поточного перебування в Російській Федерації (м. Ростов-на-Дону, вул. Єременка, буд. 81, корпус "В") з метою проведення необхідних процесуальних дій з моєю участю і встановлення об'єктивної істини щодо обставин укладення харківських угод", - йдеться в заяві Януковича.

Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді за підписання у квітні 2010 року "харківських угод" на користь Російської Федерації. Адвокат Януковича Сердюк заявляє, що жодних підозр його підзахисному не вручали.

Також читайте: Апеляція ВАКС відмовила в заочному арешті Януковича

Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк 01
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 7179 Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1490
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02.02.2021 16:03
+8
Овощ разбушевался ! Пусть лучше думает куда ему бежать после того когда власть пуйла падет !
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02.02.2021 16:03
+8
Проффесор не бикуй.
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02.02.2021 16:03
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А шконку з парашею йому не треба вислать від України?
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02.02.2021 16:01 Відповісти
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 2391
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02.02.2021 16:13 Відповісти
Тобі телефонував?
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02.02.2021 16:35 Відповісти
Покажіть живого Вітьку! Нівєрю! Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5172
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02.02.2021 16:01 Відповісти
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 974
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02.02.2021 16:15 Відповісти
Овощ разбушевался ! Пусть лучше думает куда ему бежать после того когда власть пуйла падет !
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02.02.2021 16:03 Відповісти
А цей варіант теж може статься!... Коли "Великий ПУ" "склеїть ласти" і його "призначать крайнім", як Хрущов з Малєнковим призначили Сталіна і Берію, то "нові демократи" побіжать наввипередки у Вашингтон, просячи зняття санкцій... І, в якості "жесту доброї волі" передадуть "Яника" українському правосуддю... Оце буде "фортель"!!!
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02.02.2021 16:17 Відповісти
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 3584 Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9067
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02.02.2021 16:30 Відповісти
Справа вверху Вовка Пуйло чтоле?
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02.02.2021 16:45 Відповісти
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1984
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02.02.2021 16:03 Відповісти
Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 7179 Янукович требует прокуроров к себе в Россию, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1490
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02.02.2021 16:03 Відповісти
Проффесор не бикуй.
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02.02.2021 16:03 Відповісти
- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.
- Не представляю себе, - произнёс Швейк, - чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам - такое я слышал, но на десять - это уж, пожалуй, многовато!(с)
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02.02.2021 16:03 Відповісти
Требовать ты будешь федрыч только на зоне с вазелином!
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02.02.2021 16:06 Відповісти
Да оно давно дырявое, так что и без вазелина пойдет на ура!
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02.02.2021 16:09 Відповісти
А не пошло бы это бздливое януковище козе в трещину?
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02.02.2021 16:08 Відповісти
а по пенькам вприпрыжку до киева слабо легитимцу?
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02.02.2021 16:08 Відповісти
Жив курилка!
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02.02.2021 16:10 Відповісти
Землицы привезите межигорской. И яичко страусиное с фермы, которую поддерживал. Хоть так дом родимый ощутить-пощупать.((
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02.02.2021 16:14 Відповісти
Відсилайте "прокурорів",але хай візьмуть з собою банку новачка.🤔😅
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02.02.2021 16:17 Відповісти
вовца с овцой должны уважить пацана, самим же потом на России прятаться
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02.02.2021 16:19 Відповісти
А проффесорскую зарплату с доставкой на дом и поездки студенток-третьекурсниц на сдачу зачетов он не требует?
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02.02.2021 16:20 Відповісти
от же ж нагла морда
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9088
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02.02.2021 16:21 Відповісти
Янукович издевается и опять вытирает ноги об Украину. Ему бы впаять пожизненное по его заслугам. Это ведь он все сделал: и привел в Украину войну и ужасные потери. У Украины был шанс избежать этого в 2008 году, когда были так близки ко вступлению в НАТО. Но тогда Янукович и его шавки воем выли и пугали НАТО. Ющенко если бы всех российских агентов посадил (а он спокойно мог тогда), то смог бы и в НАТО. И тогда вот реальная незыблемость границ и независимость от России. Шанс который дается раз в 100 лет про....ли.
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02.02.2021 16:25 Відповісти
В кацапів що, прокурори скінчились?
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02.02.2021 16:25 Відповісти
Дайте йому оселедця.
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02.02.2021 16:26 Відповісти
Я сказав би, ucho śledzia.
Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 9145
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02.02.2021 16:42 Відповісти
- Где у нас прокурор?
- В 6-й палате, где раньше Наполеон был.
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02.02.2021 16:26 Відповісти
От дурень. Богатирьова он повернулася і керує Стєпановим.
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02.02.2021 16:37 Відповісти
Власне, тому його і тисне жаба Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8513.
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02.02.2021 16:44 Відповісти
В теперешних реалиях вполне может и не такое требовать от "украинского" "суда".
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02.02.2021 16:38 Відповісти
Янукович на фото косит под Пола Маккартни, плеснь подпенёчная.
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02.02.2021 16:39 Відповісти
В какой палате у нас "прокурор"? 😁😁😁
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02.02.2021 16:42 Відповісти
требует... не с бодуна ли?
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02.02.2021 17:00 Відповісти
Завещание будет писать...
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02.02.2021 17:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vqqTuA4fETE
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02.02.2021 17:04 Відповісти
Та пришліть вже Януковичу три-в-одному - прокурора, суддю і виконавця вироку. Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8644
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02.02.2021 17:06 Відповісти
Привезите ему пыжиковую шапку, и пока шапкотыр будет слюни на нее пускать, вяжите кнура.
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02.02.2021 17:12 Відповісти
Важнючие новости: "Чмо пукнуло в штаны".
Такое ощущение, что кроме "Микола сказав ..." в Украине нет важных новостей.
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02.02.2021 17:17 Відповісти
кстати а его лишили Украинского гражданства?
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02.02.2021 19:46 Відповісти
"Нет, уж лучше вы к нам!.." (с).
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02.02.2021 19:58 Відповісти
постарел проФФесор...а как прьігал по пенечкам,как прьігал
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02.02.2021 21:05 Відповісти
Ну и отправили бы бенедиктову)
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09.04.2021 11:39 Відповісти
 
 