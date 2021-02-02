Янукович вимагає прокурорів до себе в Росію, - адвокат Сердюк. ДОКУМЕНТ
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Експрезидент-утікач Віктор Янукович подав у ДБР та Офіс Генпрокурора заяви, в яких вимагає, щоб прокурори негайно прибули до нього в Ростов-на-Дону.
Про це повідомив у фейсбуці один з адвокатів Януковича Віталій Сердюк, інформує Цензор.НЕТ. Саме він подав у ДБР і Офіс Генпрокурора ці заяви за підписом Януковича.
"Місце його перебування давно відоме правоохоронним органам. Адреса підтверджена навіть Генеральною прокуратурою України. Однак прокуратура вже протягом 7 років з моменту трагічних подій на Майдані, не тільки ігнорує запрошення Віктора Януковича, але й загалом не займається належним чином розслідуванням злочинів того періоду", - стверджує Сердюк.
Він стверджує, що Янукович "готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством".
"Вимагаю невідкладно прибути за адресою мого поточного перебування в Російській Федерації (м. Ростов-на-Дону, вул. Єременка, буд. 81, корпус "В") з метою проведення необхідних процесуальних дій з моєю участю і встановлення об'єктивної істини щодо обставин укладення харківських угод", - йдеться в заяві Януковича.
Нагадаємо, 28 січня ДБР повідомило, що Януковичу повідомили про підозру в державній зраді за підписання у квітні 2010 року "харківських угод" на користь Російської Федерації. Адвокат Януковича Сердюк заявляє, що жодних підозр його підзахисному не вручали.
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- Не представляю себе, - произнёс Швейк, - чтобы невинного осудили на десять лет. Правда, однажды невинного приговорили к пяти годам - такое я слышал, но на десять - это уж, пожалуй, многовато!(с)
- В 6-й палате, где раньше Наполеон был.
Такое ощущение, что кроме "Микола сказав ..." в Украине нет важных новостей.